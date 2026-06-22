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लहान मुलांसाठी अतिशय पौष्टिक नाश्ता! १० मिनिटांमध्ये वाटीभर नाचणीच्या पिठापासून बनवा चॉकलेट पॅनकेक, सगळेच खातील आवडीने

Updated On: Jun 22, 2026 | 10:18 AM IST
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सारांश

दैनंदिन आहारात नाचणीचा समावेश करावा. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये नाचणी चॉकलेट पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

लहान मुलांसाठी अतिशय पौष्टिक नाश्ता! १० मिनिटांमध्ये वाटीभर नाचणीच्या पिठापासून बनवा चॉकलेट पॅनकेक, सगळेच खातील आवडीने

लहान मुलांसाठी अतिशय पौष्टिक नाश्ता! १० मिनिटांमध्ये वाटीभर नाचणीच्या पिठापासून बनवा चॉकलेट पॅनकेक, सगळेच खातील आवडीने

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात मुलांना कायमच चमचमीत आणि टेस्ट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सर्वच लहान मुलांना चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. चॉकलेटचे नाव ऐकल्यानंतर लहान मुलं लगेच खाण्याचा हट्ट करतात. आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर नाचणीच्या पिठाचा वापर करून चॉकलेट पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले चॉकलेट पॅनकेक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरतील. नाचणीमध्ये कॅल्शियम, लोह आणि फायबर भरपूर प्रमाणात आढळून येते, ज्यामुळे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. नाचणीच्या सेवनामुळे शरीरातील हाडे मजबूत होण्यास मदत होते आणि आरोग्य सुधारते. सकाळच्या वेळी पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता केल्यास लवकर भूक लागणार नाही आणि संपूर्ण दिवस आनंद, उत्साहात जाईल. नाचणीचे सेवन केवळ लहान मुलाचं नाहीतर मोठेसुद्धा करू शकतात. नियमित नाचणीपासून बनवलेली एक भाकरी खाल्ल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया नाचणी पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • नाचणीचे पीठ
  • कोको पावडर
  • बेकिंग पावडर
  • दूध
  • चॉकलेट सिरप
  • बेकिंग सोडा
  • मध
  • चॉकलेट चिप्स
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कृती:

  • नाचणी चॉकलेट पॅनकेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये नाचणीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, कोको पावडर, पिठीसाखर, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा एकत्र करून मिक्स करा. सर्व पीठ व्यवस्थित चाळून घ्यावेत.
  • त्यानंतर पिठामध्ये वितळवलेले बटर आणि व्हॅनिला इसेन्स, थोड थोडं दूध घालून मिक्स करा. पिठाच्या मिश्रणात अजिबात गुठळ्या ठेवू नयेत.
  • त्यानंतर त्यात चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ बाजूला ठेवा.
  • पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम पॅनवर बटर किंवा तूप गरम करा आणि त्यात तयार केलेल्या मिश्रणाचे छोटे छोटे पॅनकेक बनवून घ्या.
  • वरच्या बाजूने लहान लहान बुडबुडे दिसू लागल्यानंतर पॅनकेक परतून १ मिनिट ठेवा आणि काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले नाचणी चॉकलेट पॅनकेक.

Web Title: How to make ragi chocolate pancakes at home simple food recipe ragi benefits

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Published On: Jun 22, 2026 | 10:18 AM

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