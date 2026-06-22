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१५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल गरमागरम शेवयांचा उपमा! सकाळच्या नाश्त्यात करा पौष्टिक पदार्थांचा समावेश

Updated On: Jun 22, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं नाश्त्यात विविध टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. त्यामुळे नाश्त्यात तुम्ही झटपट शेवयी उपमा बनवू शकता. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

१५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल गरमागरम शेवयांचा उपमा! सकाळच्या नाश्त्यात करा पौष्टिक पदार्थांचा समावेश

१५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल गरमागरम शेवयांचा उपमा! सकाळच्या नाश्त्यात करा पौष्टिक पदार्थांचा समावेश

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही स्पेशल आणि चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो. नाश्त्यात नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन आणि टेस्टी पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खालले जातात. पण सतत तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. त्यामुळे नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी झटपट बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये गरमागरम शेवयांचा उपमा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. घरात शेवया कायमच उपलब्ध असतात. मसाले आणि विविध भाज्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया शेवयांचा उपमा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • शेवया
  • तूप
  • मोहरी
  • शेंगदाणे
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
  • कांदा
  • गाजर
  • हळद
  • पाणी
  • कोथिंबीर
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कृती:

  • शेवयांचा उपमा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात शेवया भाजून घ्या. भाजलेल्या शेवया ताटात काढून घ्या.
  • त्यानंतर पुन्हा एकदा कढई गरम करून त्यात तूप टाका आणि गरम करा. गरम झाल्यानंतर मोहरी, कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि हिरव्या मिरच्या घालून भाजा.
  • भाजलेल्या मिश्रणात बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाका आणि लालसर होईपर्यंत मिक्स करा. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून वरून गाजर आणि आवडीनुसार मटार घालून मिक्स करा.
  • भाज्या शिजल्यानंतर त्यात हळद घाला आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून उकळी काढा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात भाजलेल्या शेवया घाला आणि शिजवून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून शेवया खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला गरमागरम शेवयांचा उपमा.
 

 

Web Title: How to make vermicelli upma at home simple food recipe sevai upma recipe

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Published On: Jun 22, 2026 | 08:00 AM

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