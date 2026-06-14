Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Dry Curry Leaf Chutney At Home Benefits Of Eating Curry Leaves

महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी आहारात कढीपत्याच्या पानांचा वापर करून बनवलेल्या चटणीचा समावेश करावा. कढीपत्याची पाने हाडांसाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात.

महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ

महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे कढीपत्त्याच्या पानांची पौष्टिक चटणी. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या भाज्या बनवल्या जातात, तशीच वेगवेगळ्या भाज्यांपासून चटणीसुद्धा बनवली जाते. खमंग आणि चविष्ट चटणी जेवणाच्या ताटात असेल तर चार घास जास्त जातात. खोबऱ्याची चटणी, जवस बियांची चटणी, लसूण चटणी इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या आहारात बनवल्या जातात. यासोबतच कढीपत्त्याच्या पानांची चटणीसुद्धा नियमित खावी. यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि केसांची गुणवत्ता सुधारते. कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी बनवताना त्यात विविध डाळींचा सुद्धा वापर करावा. कढीपत्त्याची पाने केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेले आवश्यक पोषक घटक शरीरसोबतच केसांना सुद्धा भरपूर पोषण देतात. त्यामुळे जेवणात नियमित चमचाभर कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी खावी. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी

साहित्य:

  • कढीपत्त्याची पाने
  • उडीद डाळ
  • मीठ
  • चणा डाळ
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • जिरं
  • धणे
  • चिंच
  • लसूण
लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft Candy, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात उडीद डाळ आणि चणा डाळ मंद आचेवर वेगवेगळ्या भाजा.
  • दोन्ही डाळी लालसर होईपर्यंत भाजल्यास त्यातील कच्चेपणा कमी होईल आणि चटणीची चव चांगली लागेल.
  • त्यानंतर त्याच कढईमध्ये लाल सुक्या मिरच्या, जिरं, धणे, जिरं वेगवेगळे भाजा. सर्व साहित्य तेल टाकून भाजावे.
  • सगळ्यात शेवटी त्यात कढीपत्याची पाने घालून तेलामध्ये परतून घ्या. सर्व साहित्य थंड झाल्या मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात चिंच, लसूण पाकळ्या आणि चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा बारीक करून घ्या.
  • तयार केलेली चटणी फ्रिजमध्ये ठेवल्यास १५ ते २० दिवस व्यवस्थित टिकून राहील.

Web Title: How to make dry curry leaf chutney at home benefits of eating curry leaves

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी
1

Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी

Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा ‘स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको’, लहान मुले होतील खुश
2

Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा ‘स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको’, लहान मुले होतील खुश

लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft Candy, नोट करा रेसिपी
3

लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft Candy, नोट करा रेसिपी

Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी
4

Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ, नोट करा रेसिपी

महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ, नोट करा रेसिपी

Jun 14, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

Jun 14, 2026 | 07:58 AM
World Blood Donor Day : मानवतेचा एक थेंब! जाणून घ्या हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कसं फायदेशीर ठरतं ब्लड डोनेशन?

World Blood Donor Day : मानवतेचा एक थेंब! जाणून घ्या हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कसं फायदेशीर ठरतं ब्लड डोनेशन?

Jun 14, 2026 | 07:30 AM
Iran-US War : होर्मुज स्ट्रेटमध्ये जहाजांवर इराण लादू शकतो शुल्क; आता आणखी फटका बसणार?

Iran-US War : होर्मुज स्ट्रेटमध्ये जहाजांवर इराण लादू शकतो शुल्क; आता आणखी फटका बसणार?

Jun 14, 2026 | 07:11 AM
सतत तोंड येऊन हिरड्या जिभेवर लालसर फोड येतात? शरीरात वाढलेल्या उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

सतत तोंड येऊन हिरड्या जिभेवर लालसर फोड येतात? शरीरात वाढलेल्या उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

Jun 14, 2026 | 05:30 AM
पश्चिम घाटात सापडली ‘Forester’ पतंगाची नवी प्रजाती; प्राणी सर्वेक्षणच्या शास्त्रज्ञांचा मोठा शोध

पश्चिम घाटात सापडली ‘Forester’ पतंगाची नवी प्रजाती; प्राणी सर्वेक्षणच्या शास्त्रज्ञांचा मोठा शोध

Jun 14, 2026 | 02:35 AM
धाराशिव तालुक्यातील खून प्रकरणातील आरोपी जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्नाटकत केली कारवाई

धाराशिव तालुक्यातील खून प्रकरणातील आरोपी जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्नाटकत केली कारवाई

Jun 14, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा