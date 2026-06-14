महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ, नोट करा रेसिपी

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे कढीपत्त्याच्या पानांची पौष्टिक चटणी. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या भाज्या बनवल्या जातात, तशीच वेगवेगळ्या भाज्यांपासून चटणीसुद्धा बनवली जाते. खमंग आणि चविष्ट चटणी जेवणाच्या ताटात असेल तर चार घास जास्त जातात. खोबऱ्याची चटणी, जवस बियांची चटणी, लसूण चटणी इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या आहारात बनवल्या जातात. यासोबतच कढीपत्त्याच्या पानांची चटणीसुद्धा नियमित खावी. यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि केसांची गुणवत्ता सुधारते. कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी बनवताना त्यात विविध डाळींचा सुद्धा वापर करावा. कढीपत्त्याची पाने केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेले आवश्यक पोषक घटक शरीरसोबतच केसांना सुद्धा भरपूर पोषण देतात. त्यामुळे जेवणात नियमित चमचाभर कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी खावी. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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