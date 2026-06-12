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Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी

Updated On: Jun 12, 2026 | 09:15 PM IST
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सारांश

Moong Bhaji Recipe: जर तुम्हाला नेहमीच्या कांदा किंवा बटाट्याच्या भजींपेक्षा काहीतरी वेगळे आणि पौष्टिक खायचे असेल, तर मूग डाळीचे भजी हा उत्तम पर्याय आहे. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.

Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी
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विस्तार

पावसाळी वातावरण, गरमागरम चहा आणि सोबत कुरकुरीत भजी म्हटले की प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटते. सहसा कांदा किंवा बटाट्याच्या भजींना सर्वाधिक पसंती दिली जाते. मात्र, याच पारंपरिक चवीला एक पौष्टिक आणि स्वादिष्ट पर्याय म्हणून मूग डाळीचे भजी झपाट्याने लोकप्रिय होत आहेत. प्रथिने, फायबर आणि पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली मूग डाळ आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते. विशेष म्हणजे ही भजी बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊसर लागतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते.

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मूग डाळीचे भजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप पिवळी मूग डाळ
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • २ हिरव्या मिरच्या
  • थोडी कोथिंबीर
  • १ चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • अर्धा चमचा जिरे
  • चिमूटभर हिंग
  • चवीनुसार मीठ
  • तळण्यासाठी तेल

भजी बनवण्याची सोपी पद्धत

सर्वप्रथम मूग डाळ ३ ते ४ तास भिजवून ठेवा. त्यानंतर पाणी काढून डाळ जाडसर वाटून घ्या. मिश्रण फार पातळ होणार नाही याची काळजी घ्या. वाटलेल्या डाळीत कांदा, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, आले-लसूण पेस्ट, जिरे, हिंग आणि मीठ घालून सर्व साहित्य चांगले एकजीव करा. यामुळे भजींना उत्कृष्ट चव आणि सुगंध मिळतो. कढईत तेल गरम करून मिश्रणाचे छोटे गोळे सोडा. मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा. त्यामुळे भजी बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ राहतात.

भजी अधिक चविष्ट करण्यासाठी टिप्स

  • मिश्रणात थोडी बारीक चिरलेली पालक किंवा मेथी घालू शकता.
  • तिखटपणा वाढवण्यासाठी लाल तिखट किंवा काळी मिरी वापरा.
  • हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह केल्यास चव आणखी खुलते.
  • गरमागरम चहासोबत ही भजी खाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो.
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Web Title: Crispy moong dal bhaji recipe healthy monsoon snack

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Published On: Jun 12, 2026 | 09:15 PM

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