Moong Bhaji: संध्याकाळसाठी परफेक्ट स्नॅक्स! बनवा मूग डाळीची खुसखुशीत भजी; वाचा सोपी रेपिसी

पावसाळी वातावरण, गरमागरम चहा आणि सोबत कुरकुरीत भजी म्हटले की प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटते. सहसा कांदा किंवा बटाट्याच्या भजींना सर्वाधिक पसंती दिली जाते. मात्र, याच पारंपरिक चवीला एक पौष्टिक आणि स्वादिष्ट पर्याय म्हणून मूग डाळीचे भजी झपाट्याने लोकप्रिय होत आहेत. प्रथिने, फायबर आणि पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली मूग डाळ आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते. विशेष म्हणजे ही भजी बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊसर लागतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते.
Fridge Storage Tips: प्रत्येक वस्तू फ्रिजमध्ये ठेवताय? चुकूनही ठेवू नका ‘या’ गोष्टी; नाहीतर होईल नुकसान