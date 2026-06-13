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लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft Candy, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 13, 2026 | 09:38 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला जांभूळ आणि ड्रॅगन फ्रुटचा वापर करून सॉफ्ट फ्रुट कँडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सर्वच लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft candy, नोट करा रेसिपी

लहान मुलं फळे खायचा कंटाळा करतात? मग ड्रॅगन फ्रूट आणि जांभळाचा वापर करून झटपट बनवा Soft candy, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच फळे खायचा कंटाळा करतात. फळांचे नाव ऐकल्यानंतर नाक मुरडतात. पण दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी दैनंदिन आहारात फळांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. फळांच्या सेवनामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यासोबतच शरीराला आणि त्वचेला आवश्यक पोषक घटक मिळतात. कायमच फळांचा ज्यूस किंवा सॅलड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही फळांपासून सॉफ्ट कँडी बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. फळांची सॉफ्ट कँडी बनवताना जांभूळ आणि ड्रॅगन फ्रुटचा वापर करावा. ड्रॅगन फ्रूटमध्ये फायबर, कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, विटामिन सी आणि फोलेट इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. तर जांभळांमध्ये विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक असतात. त्यामुळे मधुमेह किंवा इतर आजारांनी त्रस्त असलेले लोक सुद्धा सॉफ्ट कँडी खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • जांभूळ
  • ड्रॅगन फ्रुट
  • शुगर-फ्री स्वीटनर
  • चिया सीड्स
  • लिंबाचा रस
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कृती:

  • फळांची सॉफ्ट कँडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, जांभूळ स्वच्छ धुवून त्यातील बिया काढून गर वेगळा करून घ्या.
  • ड्रॅगन फ्रुटवरील साल काढून मध्यम आकारात तुकडे करा आणि मिक्सरच्या भांड्यात ड्रॅगन फ्रुट आणि जांभळाचा गर घालून मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्या.
  • पॅनमध्ये तयार केलेले मिश्रण, शुगर-फ्री स्वीटनरसोबतच चिया सीड्स, लिंबाचा रस घालून एकत्र मिक्स करा.
  • मंद आचेवर चमच्याने सतत ढवळत राहा. यामुळे पॅनला मिश्रण अजिबात चिकटणार नाही. त्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत मिक्स करा.
  • गॅस बंद करून सिलिकॉन गमी मोल्डमध्ये किंवा ट्रेमध्ये तयार केलेले मिश्रण ओतून फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा.
  • दोन ते तीन तास व्यवस्थित सेट झाल्यानंतर तयार केलेल्या सॉफ्ट कँडी काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये लहान मुलांसाठी बनवलेल्या सॉफ्ट कँडी.
 

Web Title: How to make fruit soft candy at home simple fruit recipe cooking tips benefits of eating fruits

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Published On: Jun 13, 2026 | 09:38 AM

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