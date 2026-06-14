आईस्क्रीम खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग झटपट बनवा चविष्ट थंडगार Fruit Custard, नोट करून घ्या रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात वाढत्या उष्णतेमुळे शरीराची काहिली होते. उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर काहींना काही थंडगार पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी बदाम शेक, लस्सी, आईस्क्रीम किंवा ताक यांसारखे ठराविक पदार्थ खाल्लले जातात. पण नेहमीच आईस्क्रीम खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट थंडगार फ्रुट कस्टर्ड बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. विविध फळे, सुका मेवा आणि थंडगार पदार्थांचा वापर करून बनवलेले कस्टर्ड शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. बऱ्याचदा लहान मुलं फळे खाण्याचा कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने फळे खाण्यास द्यावीत, ज्यामुळे मुलांच्या शरीराला भरपूर पोषण मिळेल आणि आरोग्य चांगले राहील. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी कायमच ताक प्यायले जाते. पण त्याऐवजी तुम्ही फळांपासून बनवलेले थंडगार कस्टर्ड खाऊ शकता. यामुळे उष्णता कमी होण्यासोबतच पोटात गारवा टिकून राहील. चला तर जाणून घेऊया फ्रुट कस्टर्ड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील सुक्की कढीपत्त्याची चटणी, फायबरयुक्त डाळींचा वापर करून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ, नोट करा रेसिपी