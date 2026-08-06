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२० मिनिटांमध्ये घरच्या घरी बनवा हॉटेल स्टाईल मसालेदार टोमॅटो राईस, लंच-डिनरसाठी परफेक्ट रेसिपी

Updated On: Aug 06, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये टोमॅटो राईस बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला राईस घरातील सगळेच अतिशय आवडीने खातील आणि चव सुद्धा मस्त लागेल.

२० मिनिटांमध्ये घरच्या घरी बनवा हॉटेल स्टाईल मसालेदार टोमॅटो राईस, लंच-डिनरसाठी परफेक्ट रेसिपी

२० मिनिटांमध्ये घरच्या घरी बनवा हॉटेल स्टाईल मसालेदार टोमॅटो राईस, लंच-डिनरसाठी परफेक्ट रेसिपी

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विस्तार

प्रत्येक स्वयंपाक घरात भाताचे वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. भात, खिचडी, पुलाव, मसाले भात, बिर्याणी इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. इतर राज्यांच्या तुलनेत दक्षिण भारतामध्ये भातापासून वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे टोमॅटो राईस. टोमॅटो आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ दुपारच्या जेवणासाठी किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठी अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे घाईच्या वेळी तुम्ही सुद्धा टोमॅटो राईस बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला टोमॅटो राईस घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. टोमॅटो राईस बनवताना तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर सुद्धा करू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • बासमती तांदूळ
  • लाल तिखट
  • टोमॅटो
  • कोथिंबीर
  • हळद
  • मीठ
  • कढीपत्ता
  • जिरं
  • मोहरी
  • तूप
  • हिंग
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • सांबार मसाला
  • लिंबाचा रस
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कृती:

  • मसालेदार टोमॅटो राईस बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बासमती तांदूळ काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे राईस मस्त फुलून येईल.
  • टोपात तूप गरम करून त्यात जिरं, मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात टोमॅटोची पेस्ट किंवा चिरून घेतलेले टोमॅटो घालून मंद आचेवर शिजवून घ्या.
  • भाजून घेतलेल्या मिश्रणात लाल तिखट, हळद, सांबार मसाला, गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि स्वच्छ धुवून घेतलेला तांदूळ घालून मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात गरजेनुसार गरम पाणी घाला. वरून कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून मिक्स करून घ्या. २० ते २५ मिनिटांमध्ये राईस शिजून तयार होईल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मसालेदार टोमॅटो राईस.

Web Title: How to make tomato rice at home simple food recipe south indian recipe

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Published On: Aug 06, 2026 | 10:37 AM

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