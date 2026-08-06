२० मिनिटांमध्ये घरच्या घरी बनवा हॉटेल स्टाईल मसालेदार टोमॅटो राईस, लंच-डिनरसाठी परफेक्ट रेसिपी

प्रत्येक स्वयंपाक घरात भाताचे वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. भात, खिचडी, पुलाव, मसाले भात, बिर्याणी इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. इतर राज्यांच्या तुलनेत दक्षिण भारतामध्ये भातापासून वेगवेगळे प्रकार बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे टोमॅटो राईस. टोमॅटो आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ दुपारच्या जेवणासाठी किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठी अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे घाईच्या वेळी तुम्ही सुद्धा टोमॅटो राईस बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला टोमॅटो राईस घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. टोमॅटो राईस बनवताना तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर सुद्धा करू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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