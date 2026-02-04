Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मटकी भात बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या मटकी भात बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Feb 04, 2026 | 10:24 AM
लहान मुलांना शाळेच्या डब्यात कायमच चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पिझ्झा, बर्गर, चायनीज, मॅगी इत्यादी पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यानासुद्धा खायला खूप जास्त आवडतात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. कारण विकतचे पदार्थ बनवताना त्यात वापरले जाणारे तेल कमी दर्जाचे आणि सतत वापरलेले असते. यामुळे पोट बिघडणे, उलट्या, पचनक्रिया बिघडणे इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांच्या डब्यासाठी झटपट मटकी भात बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मटकी भात कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय वेगवेगळे मसाले आणि मटकी टाकून बनवलेला भात चवीला अतिशय सुंदर लागतो. भातासोबत मटकी खालल्यामुळे कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रथिने शरीराला आवश्यक प्रमाणात मिळतात. मटकीमध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा दुपारच्या वेळी मटकी भात खाल्ल्यास पोट व्यवस्थित भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. चला तर जाणून घेऊया मटकी भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • भिजवलेली मटकी
  • लाल तिखट
  • तांदूळ
  • हळद
  • तेल
  • गरम मसाला
  • हिरवी मिरची आलं पेस्ट
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • बटाटा
कृती:

  • मटकी भात बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भिजवलेली मटकी आणि तांदूळ एकत्र मिक्स करून काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा.
  • कुकरमध्ये तेल किंवा तूप गरम करून घ्या. त्यानंतर त्यात मोहरी, जिरं, हिंग आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकून व्यवस्थित लाल होईपर्यंत भाजा.
  • कांदा शिजल्यानंतर टोमॅटो आणि चवीनुसार मीठ टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व साहित्य शिजल्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला टाकून तेल सुटेपर्यंत मसाले भाजा.
  • सर्व मसाले भाजून झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा आणि मटकी, तांदूळ टाकून मिक्स करा.
  • कुकरमध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कुकरचे झाकण लावा आणि ४ शिट्टया काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मटकी भात. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

