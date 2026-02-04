शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

लहान मुलांना शाळेच्या डब्यात कायमच चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पिझ्झा, बर्गर, चायनीज, मॅगी इत्यादी पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यानासुद्धा खायला खूप जास्त आवडतात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. कारण विकतचे पदार्थ बनवताना त्यात वापरले जाणारे तेल कमी दर्जाचे आणि सतत वापरलेले असते. यामुळे पोट बिघडणे, उलट्या, पचनक्रिया बिघडणे इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांच्या डब्यासाठी झटपट मटकी भात बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मटकी भात कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय वेगवेगळे मसाले आणि मटकी टाकून बनवलेला भात चवीला अतिशय सुंदर लागतो. भातासोबत मटकी खालल्यामुळे कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रथिने शरीराला आवश्यक प्रमाणात मिळतात. मटकीमध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा दुपारच्या वेळी मटकी भात खाल्ल्यास पोट व्यवस्थित भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. चला तर जाणून घेऊया मटकी भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
