उन्हाळा येण्याआधीच शिकून घ्या लहान मुलांच्या आवडीची क्रिमी नटेला कुल्फी, कडक उन्हात वाटेल थंडगार

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने आईस्क्रीम किंवा कुल्फी खातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला नटेला कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:46 PM
लवकरच उन्हाळा ऋतूला सुरुवात होणार आहे.कडक उन्हाळ्यात प्रत्येकाला काहींना काही थंड पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. यादिवसांमध्ये ताक, नारळ पाणी, फळांचे रस, इतर वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी वेगवेगळे थंड पदार्थ खाल्ले जातात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं थंडगार आईस्क्रीम खायला खूप जास्त आवडते. आईस्क्रीमचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे आईस्क्रीम उपलब्ध आहेत. कायमचे विकतचे आईस्क्रीम आणून खाल्ले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लहान मुलांच्या आवडीची क्रिमी नटेला कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या येण्याच्या आधीच या पद्धतीने तुम्ही आईस्क्रीम बनवू शकता. थंड, मऊसर आणि क्रीमी दातांना अजिबात हानी पोहचवत नाही. नटेला कुल्फी तुम्ही फ्रिजमध्ये सुद्धा बनवून ठेवू शकता. ही कुल्फी दोन ते तीन दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. कुल्फी बनवण्यासाठी कोणतेही आईस्क्रीमची भांडे विकत घेण्याऐवजी अजिबात आवश्यकता नाही. घरात उपलब्ध असलेल्या पेपर कप किंवा ग्लासमध्ये तुम्ही कुल्फी सहज बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया नटेला कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

साहित्य:

  • चॉकलेट
  • क्रीम
  • साखर
  • नटेला
  • लहान प्लॅस्टिक कप
शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

कृती:

  • नटेला आईस्क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, नटेला चॉकलेटचे लिक्विड घ्यावे. आईस्क्रीम बनवण्यासाठी पेपर कप घेऊन त्यात चॉकलेट सिरप टाकून एकसमान हाताने गोलाकार फिरवा. यामुळे संपूर्ण चॉकलेट कपाला लागेल.
  • मोठ्या वाटीमध्ये क्रीम घेऊन त्यात आवश्यकतेनुसार साखर घालून व्हिस्कीच्या सहाय्याने मिक्स करा. यामुळे साखर क्रीममध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • फेटून घेतलेले क्रीम चॉकलेट लावून घेतलेल्या कप मध्ये भरा. त्यानंतर पुन्हा एकदा चॉकलेट सिरप टाकून मध्यभागी काठी लावा.
  • आईस्क्रीम शक्यतो रात्रीच्या वेळी बनवावे. यामुळे सेट होण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळतो आणि आईस्क्रीमची चव खराब होत नाही.
  • ५ ते ६ तास आईस्क्रीम फ्रिजमध्ये सेट झाल्यानंतर तुम्ही खाण्यासाठी सर्व्ह करू शकता.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार नटेला आईस्क्रीम. हा पदार्थ पाहताच लहान मुलं खूप खुश होतील.

Published On: Feb 04, 2026 | 02:46 PM

