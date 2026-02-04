उन्हाळा येण्याआधीच शिकून घ्या लहान मुलांच्या आवडीची क्रिमी नटेला कुल्फी, कडक उन्हात वाटेल थंडगार

लवकरच उन्हाळा ऋतूला सुरुवात होणार आहे.कडक उन्हाळ्यात प्रत्येकाला काहींना काही थंड पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. यादिवसांमध्ये ताक, नारळ पाणी, फळांचे रस, इतर वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी वेगवेगळे थंड पदार्थ खाल्ले जातात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं थंडगार आईस्क्रीम खायला खूप जास्त आवडते. आईस्क्रीमचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे आईस्क्रीम उपलब्ध आहेत. कायमचे विकतचे आईस्क्रीम आणून खाल्ले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लहान मुलांच्या आवडीची क्रिमी नटेला कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या येण्याच्या आधीच या पद्धतीने तुम्ही आईस्क्रीम बनवू शकता. थंड, मऊसर आणि क्रीमी दातांना अजिबात हानी पोहचवत नाही. नटेला कुल्फी तुम्ही फ्रिजमध्ये सुद्धा बनवून ठेवू शकता. ही कुल्फी दोन ते तीन दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. कुल्फी बनवण्यासाठी कोणतेही आईस्क्रीमची भांडे विकत घेण्याऐवजी अजिबात आवश्यकता नाही. घरात उपलब्ध असलेल्या पेपर कप किंवा ग्लासमध्ये तुम्ही कुल्फी सहज बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया नटेला कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
