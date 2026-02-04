Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Party Snack Special Know How To Make Dhaba Style Chana Koliwada At Home Recipe In Marathi

Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी घरीच बनवा ढाबा स्टाईल ‘चणा कोळीवाडा’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीने सर्वच होतील खुश

Chana Koliwada Recipe : काबुली चण्यांपासून तयार केली जााणारी ही स्टार्टर डिश आपण आजवर अनेक हाॅटेल्स किंवा ढाब्यांमध्ये खाल्ली असेल. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरीच काही मिनिटांत कुरकुरीत चणा कोलिवाडा बनवू शकता.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:43 PM
Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी घरीच बनवा ढाबा स्टाईल 'चणा कोळीवाडा', कुरकुरीत आणि खमंग चवीने सर्वच होतील खुश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • चणा कोळीवाडा हा एक प्रसिद्ध स्नॅक्सचा प्रकार आहे जो हाॅटेल्समध्ये किंवा ढाब्यामध्ये सर्व्ह केला जातो.
  • यात भिजवलेल्या काबुली चण्यांना मसालेदार बॅटरमध्ये बूडवून मग लसणाच्या पाकळ्यांसोबत तेलात फ्राय केले जाते.j
  • स्टार्टर म्हणून किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी ही एक उत्तम रेसिपी आहे.
खमंग, कुरकुरीत आणि मसालेदार चना कोळीवाडा हा मुंबईच्या कोळीवाडा भागातून प्रसिद्ध झालेला एक खास स्ट्रीट-फूड स्नॅक आहे. समुद्रकिनाऱ्याजवळ राहणाऱ्या कोळी समाजाच्या मसालेदार खाद्यसंस्कृतीतून ही रेसिपी तयार झाली आहे. ज्याप्रकारे आपण चिकन किंवा फिशला बटरमध्ये मिसळून फ्राय करतो अगदी त्याचप्रमाणे ही डिश तयार होते पण व्हेज शैलीत काबुली चण्यांचा वापर करून याला तयार केले जाते.

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

चणा हा प्रथिनांनी समृद्ध असल्यामुळे हा पदार्थ केवळ चविष्टच नाही तर पोटभराही आणि तुलनेने हेल्दीही आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असा चना कोळीवाडा चहा, पार्टी, उपवासानंतरचा स्नॅक किंवा स्टार्टर म्हणून उत्तम लागतो. घरी बनवताना तुम्ही तेल, तिखटपणा आणि मसाल्याचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार बदलू शकता, त्यामुळे हॉटेलसारखी चव अगदी घरच्या घरी मिळते. चला तर मग ढाबा स्टाईल कुरकुरीत चणा कोळीवाडा घरी कसा तयार करायचा याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • काबुली चणे – 1 कप (रात्रभर भिजवून उकडलेले)
  • बेसन – 3 ते 4 टेबलस्पून
  • तांदळाचे पीठ – 2 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • काश्मिरी लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • तेल – तळण्यासाठी
शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम उकडलेले चणे एका मोठ्या भांड्यात घ्या. ते पूर्णपणे शिजलेले पण फार मऊ नसावेत.
  • त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, काश्मिरी तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि मीठ घाला.
  • आलं-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य नीट मिसळा.
  • आवश्यक असल्यास 1–2 टेबलस्पून पाणी घालून घट्टसर मिश्रण तयार करा. चणे मसाल्याने नीट कोट झाले पाहिजेत.
  • कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम तापमानाचे झाले की बॅटरमध्ये घोळवलेले चणे थोड्या थोड्या प्रमाणात तेलात सोडा.
  • चणे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत मध्यम आचेवर तळा.
  • तळलेले चणे किचन पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल शोषून घ्या.
  • गरमागरम चणा कोळीवाडा कांद्याच्या कापांसोबत, लिंबाच्या फोडीसह किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
  • अधिक कुरकुरीतपणासाठी तांदळाच्या पिठाचे प्रमाण थोडे वाढवू शकता.
  • हेल्दी पर्यायासाठी हा पदार्थ एअर फ्रायरमध्ये किंवा ओव्हनमध्येही चणा कोळीवाडा तयार करू शकता.

Web Title: Party snack special know how to make dhaba style chana koliwada at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ
1

शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश
2

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट संत्र्याचा जाम! ब्रेडसोबत लागेल मस्त
3

प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट संत्र्याचा जाम! ब्रेडसोबत लागेल मस्त

डाएटफ्रेंडली पारंपरिक चवीचा पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट पालकची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी
4

डाएटफ्रेंडली पारंपरिक चवीचा पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट पालकची कोशिंबीर, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी घरीच बनवा ढाबा स्टाईल ‘चणा कोळीवाडा’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीने सर्वच होतील खुश

Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी घरीच बनवा ढाबा स्टाईल ‘चणा कोळीवाडा’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीने सर्वच होतील खुश

Feb 04, 2026 | 02:43 PM
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३५ किनाऱ्यांवर १७९ कासव घरटी; 66 पिल्ले समुद्राकडे मार्गस्थ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३५ किनाऱ्यांवर १७९ कासव घरटी; 66 पिल्ले समुद्राकडे मार्गस्थ

Feb 04, 2026 | 02:40 PM
सांगलीचं अखेर ठरलं ! धीरज सूर्यवंशी महापौर तर गजानन मगदूम उपमहापौर

सांगलीचं अखेर ठरलं ! धीरज सूर्यवंशी महापौर तर गजानन मगदूम उपमहापौर

Feb 04, 2026 | 02:39 PM
Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट

Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट

Feb 04, 2026 | 02:37 PM
Cyber Crime: व्यावसायिकाला ३६ लाखांचा गंडा; एका लिंकवर क्लिक करणे पडले महागात

Cyber Crime: व्यावसायिकाला ३६ लाखांचा गंडा; एका लिंकवर क्लिक करणे पडले महागात

Feb 04, 2026 | 02:20 PM
चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

Feb 04, 2026 | 02:15 PM
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; मुख्य शूटरची पटली ओळख, पोलिसांचा तपास सुरूच

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; मुख्य शूटरची पटली ओळख, पोलिसांचा तपास सुरूच

Feb 04, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM