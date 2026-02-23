India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक
जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरकिक मर्ज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रक्लप जर्मनीसाठी फायदेशीर ठरलेला नाही. यामागचे कारण म्हणजे तंत्रज्ञानातील गरजांची तिन्ही देशांची तफावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. फ्रान्सला अण्व्सत्र वाहून नेण्यासाठी सक्षम असलेले क्षेपणास्त्र हवे आहे, तर जर्मनीला अण्वस्त्रांची केंद्र बंद केल्याने याची गरज नाही. शिवाय जर्मनी अण्वस्त्रांच्या निर्मितीविरोधात आहे. यामुळे जर्मनीला न्यूक्यिलयर कॅपेबल जेटमध्ये कोणताही रस नसल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या जर्मनीने FCAS प्रकल्पातून माघार घेण्याचे संकेत दिले आहे. यामुळे प्रकल्प धोक्यात आला आहे. परंतु ही भारतासाठी सुवर्णसंधी आहे.सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने फ्रान्सला जर्मनी बाहेर पडल्यास FCAS प्रकल्पात सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत.
Ans: Future Combat Air System प्रोजेक्ट फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीने 2017 मध्ये सुरु केलेला आहे.
Ans: हा प्रक्लप जर्मनीसाठी फायदेशीर ठरलेला नाही. यामागचे कारण म्हणजे तंत्रज्ञानातील गरजांची देशांची तफावत आहे. फ्रान्सला अण्व्सत्र वाहून नेण्यासाठी सक्षम असलेले क्षेपणास्त्र हवे आहे, पण जर्मनी याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
Ans: Future Combat Air System प्रकल्पात सहभागी झाल्यास भारताची हवाई ताकद वाढणार आहे, तसेच फ्रान्ससोबतचे संंबंध अधिक बळकट होतील.