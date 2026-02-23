Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India-France मध्ये आणखी एक मोठा करार! राफेलनंतर ‘हे’ घातक शस्त्र येणार देशात?

India France Relations : भारत फ्रान्सचे संबंध बळकट होताना दिसत आहे. सध्या भारत फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीच्या FCAS या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा विचार करत आहे. जर्मनी यातून बाहेर पडण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:35 PM
  • फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम (FCAS) या प्रकल्पातून जर्मनी बाहेर पडणार?
  • FCAS भारतासाठी एक सुवर्णसंधी ठरु शकते
  • भारताच्या हवाई ताकदीत होणार वाढ
Future Combat Air System : नवी दिल्ली/पॅरिस : जागतिक राजकारण आणि संरक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे. फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम (FCAS) या प्रकल्पातून जर्मनी बाहेर पडण्याचे संकेत मिळाले आहेत. २०१७ मध्ये १०० अब्ज युरोचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेनने सुर केला होता. अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास आणि विमानवाहू जहांजांमधून प्रक्षेपित करण्यास सक्षम असे अत्याधुनिक स्टील्थ लढाऊ विमान विकसित करण्याचा या तीन देशांचा उद्देश होता. मात्र जर्मनी यातून बाहेर पडल्यास ही भारतासाठी एक सुवर्णसंधी ठरु शकते.

जर्मनीकडून बाहेर पडण्याचे संकेत

जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरकिक मर्ज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रक्लप जर्मनीसाठी फायदेशीर ठरलेला नाही. यामागचे कारण म्हणजे तंत्रज्ञानातील गरजांची तिन्ही देशांची तफावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. फ्रान्सला अण्व्सत्र वाहून नेण्यासाठी सक्षम असलेले क्षेपणास्त्र हवे आहे, तर जर्मनीला अण्वस्त्रांची केंद्र बंद केल्याने याची गरज नाही. शिवाय जर्मनी अण्वस्त्रांच्या निर्मितीविरोधात आहे. यामुळे जर्मनीला न्यूक्यिलयर कॅपेबल जेटमध्ये कोणताही रस नसल्याचे दिसून येत आहे.

भारतासाठी सुवर्णसंधी

सध्या जर्मनीने FCAS प्रकल्पातून माघार घेण्याचे संकेत दिले आहे. यामुळे प्रकल्प धोक्यात आला आहे. परंतु ही भारतासाठी सुवर्णसंधी आहे.सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने फ्रान्सला जर्मनी बाहेर पडल्यास FCAS प्रकल्पात सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत.

भारतासाठी फायद्याची ठरणार डील?

  • भारत या प्रकल्पात समील झाल्यास याचे अनेक फायदे आहेत. सध्या भारताकडे स्वत:चे पाचव्या पिढीचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान विकसित करण्याची क्षमता आहे.
  • या प्रकल्पात सामील झाल्यास भारताला सहाव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाचे तंत्रज्ञान मिळेल. भारत-फ्रान्स भागीदारी देखील सध्या बळकट होत असून यामुळे अधिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
  • तसेच यामुळे भारताच्या हवाई दलाचीही ताकद वाढण्याची शक्यता आहे.
  • शिवाय हे शस्त्र राफेलपेक्षाही घातक असेल. याच्या मदतीने शत्रूच्या रडारला सहज चकवा देऊन अण्वस्त्र हल्ला करता येईल
  • यामुळे भारताच्या संरक्षण उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
  • भारत या प्रकल्पात सामील झाल्यास जगातली सर्वात मोछी को-डेव्हलपमेंट भागीदार ठरेल.
  • आधीच राफेल डीलमुळे बळकट असलेले फ्रान्ससोबतचे संंबंध अधिक उंचीवर पोहोचतील. यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणात मोठा बदल होईल.
💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Future Combat Air System प्रोजेक्टमध्ये कोणत्या देशांचा समावेश आहे?

    Ans: Future Combat Air System प्रोजेक्ट फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीने 2017 मध्ये सुरु केलेला आहे.

  • Que: Future Combat Air System मधून जर्मनी बाहेर का पडत आहे?

    Ans: हा प्रक्लप जर्मनीसाठी फायदेशीर ठरलेला नाही. यामागचे कारण म्हणजे तंत्रज्ञानातील गरजांची देशांची तफावत आहे. फ्रान्सला अण्व्सत्र वाहून नेण्यासाठी सक्षम असलेले क्षेपणास्त्र हवे आहे, पण जर्मनी याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

  • Que: Future Combat Air System मध्ये सहभागी झाल्यास भारताला काय फायदा होईल?

    Ans: Future Combat Air System प्रकल्पात सहभागी झाल्यास भारताची हवाई ताकद वाढणार आहे, तसेच फ्रान्ससोबतचे संंबंध अधिक बळकट होतील.

