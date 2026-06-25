Traditional Maharashtrian Dal: ५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

जेवणाच्या ताटात डाळ, भात, भाजी, चपाती इत्यादी अनेक पदार्थ नेहमीच बनवले जातात. गरमागरम भातासोबत वाफाळती डाळ अतिशय सुंदर लागते. चार घास जेवण जास्त जात. बऱ्याचदा शिल्लक राहिलेले वरण फ्रिजमध्ये ठेवले जाते किंवा फेकून दिले जाते. पण शिल्लक राहिलेले अन्नपदार्थ फेकून देण्याऐवजी त्यापासून नवनवीन पदार्थ बनवून खावेत. यामुळे अन्न वाया जाणार नाही आणि पोट सुद्धा भरेल. आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवले जाणारे तूरडाळीचे कोरडे वरण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ गरमागरम भात किंवा चपाती, भाकरीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. शिल्लक राहिलेल्या वरणाला फोडणी देऊन बनवला जाणारा हा पदार्थ अनेक भागांमधील पारंपरिक पदार्थ आहे. कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात बनवले जाणारे पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया तूरडाळीचे वरण बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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