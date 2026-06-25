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Traditional Maharashtrian Dal: ५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:11 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शिल्लक राहिलेल्या डाळीपासून कोरडी डाळ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात डाळ, भात, भाजी, चपाती इत्यादी अनेक पदार्थ नेहमीच बनवले जातात. गरमागरम भातासोबत वाफाळती डाळ अतिशय सुंदर लागते. चार घास जेवण जास्त जात. बऱ्याचदा शिल्लक राहिलेले वरण फ्रिजमध्ये ठेवले जाते किंवा फेकून दिले जाते. पण शिल्लक राहिलेले अन्नपदार्थ फेकून देण्याऐवजी त्यापासून नवनवीन पदार्थ बनवून खावेत. यामुळे अन्न वाया जाणार नाही आणि पोट सुद्धा भरेल. आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवले जाणारे तूरडाळीचे कोरडे वरण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ गरमागरम भात किंवा चपाती, भाकरीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. शिल्लक राहिलेल्या वरणाला फोडणी देऊन बनवला जाणारा हा पदार्थ अनेक भागांमधील पारंपरिक पदार्थ आहे. कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात बनवले जाणारे पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया तूरडाळीचे वरण बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • शिल्लक राहिलेले वरण
  • मोहरी
  • जिरं
  • तेल
  • कांदा
  • कढीपत्ता
  • हळद
  • लाल तिखट
  • काळीमिरी पावडर
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
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कृती:

  • तूरडाळीचे कोरडे वरण बनवण्यासाठी, शिल्लक राहिलेले वरण फ्रिज मधून बाहेर काढून ठेवावे. थंड वरणाला फोडणी देऊ नये.
  • टोपात तेल किंवा तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, जिरं, कढीपत्ता आणि हिंग घाला फोडणी भाजा.
  • भाजलेल्या फोडणीमध्ये ठेचून घेतलेला लसूण घालून लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या. यामुळे पदार्थांची चव चांगली लागेल.
  • त्यानंतर त्यात हिरव्या मिरचीचे बारीक तुकडे घालून भाजा. त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि चवीनुसार मीठ घालून कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात हळद आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • भाजलेल्या फोडणीमध्ये वरण घालून मिक्स करा आणि वरण घट्ट होईपर्यंत गॅस बंद आचेवर ठेवून द्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले गरमागरम तूरडाळीचे वरण.

Web Title: How to make dry dal at home traditional maharashtrian dal recipe

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:11 AM

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