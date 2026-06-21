Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

उन्हाळ्याची सुट्टी संपून सर्वच लहान मुलांची शाळा सुरु झाली आहे. त्यामुळे नेहमीच मुलांच्या डब्यासाठी काय बनवावं? हा प्रश्न प्रत्येक पालकांना पडत असेल. मुलांना कायमच चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. चपाती भाजी किंवा इडली डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मुलांना काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट वाटीभर पोह्यांपासून चीज टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ केवळ लहान मुलांनाच नाहीतर घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. कांदापोहे, साधे पोहे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर अनेक नवनवीन पदार्थ नाश्त्यात बनवले जातात. त्यामुळे चीज, पोहे आणि विविध मसाल्यांचा वापर करून झटपट तुम्ही टिक्की बनवू शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ आणि साहित्य सुद्धा लागत नाही. तसेच घरात लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी तुम्ही पोह्यांची चीज टिक्की बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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