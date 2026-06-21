रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Tiffin Box Snacks Make Crispy Yet Soft Poha Cheese Tikkis For Kids Lunchboxes In Just 10 Minutes Heres The Recipe

Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 21, 2026 | 10:11 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पोहा चीज टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

उन्हाळ्याची सुट्टी संपून सर्वच लहान मुलांची शाळा सुरु झाली आहे. त्यामुळे नेहमीच मुलांच्या डब्यासाठी काय बनवावं? हा प्रश्न प्रत्येक पालकांना पडत असेल. मुलांना कायमच चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. चपाती भाजी किंवा इडली डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मुलांना काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट वाटीभर पोह्यांपासून चीज टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ केवळ लहान मुलांनाच नाहीतर घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. कांदापोहे, साधे पोहे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर अनेक नवनवीन पदार्थ नाश्त्यात बनवले जातात. त्यामुळे चीज, पोहे आणि विविध मसाल्यांचा वापर करून झटपट तुम्ही टिक्की बनवू शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ आणि साहित्य सुद्धा लागत नाही. तसेच घरात लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी तुम्ही पोह्यांची चीज टिक्की बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Health Tips: भात की चपाती? वजन वाढण्यामागचं ‘ते’ खरं कारण जाणून घ्या

साहित्य:

  • पोहे
  • चीज
  • बटाटा
  • गाजर
  • मटार
  • लाल तिखट
  • हळद
  • चाट मसाला
  • काळीमिरी पावडर
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • तेल
  • चीज
Monsoon Special : पावसाळ्यात घरी कुरकुरीत ‘पनीर पकोडो’ नाही बनवले मग काय केलंत? नोट करा रेसिपी

कृती:

  • पोहा चीज टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये पोहे घेऊन दोन ते तीन वेळा स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यानंतर ५ मिनिटं पाण्यात भिजवा आणि लगेच पाणी काढून टाका.
  • त्यानंतर वाटीमध्ये उकडलेले बटाटे, गाजर, मटार घेऊन मॅश करा. मॅश केलेल्या मिश्रणात पोहे घालून मिक्स करा.
  • मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चाट मसाला आणि आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर घालून मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर तयार केलेल्या मिश्रणाच्या छोट्या टिक्की करून त्यात चीजचे छोटे तुकडे घाला.
  • तयार केलेल्या टिक्कीला रवा लावून कढईमध्ये तेल घालून तळून घ्या किंवा फ्राय करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पोहा चीज टिक्की.

Web Title: Tiffin box snacks make crispy yet soft poha cheese tikkis for kids lunchboxes in just 10 minutes heres the recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 10:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Easy Food Recipe: ५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी
1

Easy Food Recipe: ५ मिनिटांमध्ये राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा कुरकुरीत पापडाची भाजी, नोट करून घ्या चमचमीत रेसिपी

Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी
2

Recipe : हाॅटेलसारखा टेस्टी ‘पनीर निर्वाणा’ बनवा घरीच, खास प्रसंगासाठी परफेक्ट रेसिपी

Thecha Pulav: रोजच्या भाताला द्या हटके ट्विस्ट; बनवा झणझणीत ठेचा पुलाव, फक्त २० मिनिटांत तयार, रेसिपी नोट करा
3

Thecha Pulav: रोजच्या भाताला द्या हटके ट्विस्ट; बनवा झणझणीत ठेचा पुलाव, फक्त २० मिनिटांत तयार, रेसिपी नोट करा

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे
4

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

Tiffin Box Snacks: लहान मुलांच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत मऊ पोहा चीज टिक्की, नोट करा रेसिपी

Jun 21, 2026 | 10:11 AM
Skin Care Tips: पिंपल्स आणि कोरड्या त्वचेवर ‘या’ पद्धतीने लावा बेसन, टॅनिंगच्या समस्येपासून मिळेल कायमची सुटका

Skin Care Tips: पिंपल्स आणि कोरड्या त्वचेवर ‘या’ पद्धतीने लावा बेसन, टॅनिंगच्या समस्येपासून मिळेल कायमची सुटका

Jun 21, 2026 | 09:50 AM
Jyotiba Story: जोतिबाच्या श्रावणयष्टी यात्रेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या

Jyotiba Story: जोतिबाच्या श्रावणयष्टी यात्रेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या

Jun 21, 2026 | 09:44 AM
Father’s Day 2026: वडिलांसाठी Google ची खास भेट, फादर्स डे निमित्त शेअर केलं अनोखं Doodle

Father’s Day 2026: वडिलांसाठी Google ची खास भेट, फादर्स डे निमित्त शेअर केलं अनोखं Doodle

Jun 21, 2026 | 09:31 AM
Monsoon Special : पावसाळ्यात घरी कुरकुरीत ‘पनीर पकोडो’ नाही बनवले मग काय केलंत? नोट करा रेसिपी

Monsoon Special : पावसाळ्यात घरी कुरकुरीत ‘पनीर पकोडो’ नाही बनवले मग काय केलंत? नोट करा रेसिपी

Jun 21, 2026 | 09:30 AM
अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

Jun 21, 2026 | 09:11 AM
Gadchiroli Crime: झोपेत असलेल्या तरुणाची कुऱ्हाडीने हत्या; एक हात असलेल्या आरोपीवर गुन्हा दाखल, परिसरात खळबळ

Gadchiroli Crime: झोपेत असलेल्या तरुणाची कुऱ्हाडीने हत्या; एक हात असलेल्या आरोपीवर गुन्हा दाखल, परिसरात खळबळ

Jun 21, 2026 | 09:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा