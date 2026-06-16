फणसाच्या बिया फेकण्याआधी थांबा! व्हिटॅमिन्स-मिनरल्सचा आहे खजिना, कशाप्रकारे सेवन करावे? जाणून घ्या सविस्तर

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फणसाच्या बियांमध्ये, त्याच्या गरासोबतच, व्हिटॅमिन ‘अ’ आणि ‘क’, कॅल्शियम आणि लोहाचे प्रमाण असते. ही सर्व निरोगी शरीर राखण्यासाठी आवश्यक पोषक तत्वे आहेत. हेल्थलाईननुसार १०० ग्रॅम फणसाच्या बियांमध्ये ०.४३ ग्रॅम प्रथिने, १.५ ग्रॅम फायबर, १० ते १७ आययू व्हिटॅमिन ए, ११ मिलिग्रॅम व्हिटॅमिन सी, ५० मिलिग्रॅम कॅल्शियम, ५४ मिलिग्रॅम मॅग्नेशियम, १.५ मिलिग्रॅम लोह आणि २६४ मिलिग्रॅम पोटॅशियम असते. तसेच, त्यात बी कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन्स, थायमिन आणि रायबोफ्लेविन यांचाही स्रोत असतो. याशिवाय त्यात इतर अनेक संयुगे देखील आढळतात.
तुम्ही अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे फणसाच्या बियांचा आपल्या आहारात समावेश करु शकता. या बियांना भाजून किंवा उकडून खाल्ले जाऊ शकते. शिवाय बियांची सुकी भाजी देखील बनवता येते. अनेकांना ठाऊक नाही पण फणसाच्या बियांपासून चविष्ट लाडू देखील तयार करता येतात. यांना तळून तुम्ही क्रिस्पी स्नॅक्सप्रमाणे याचे सेवन करु शकता.
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एका अभ्यासानुसार, फणसाच्या बियांचे सेवन वजन कमी करण्यास मदत करते. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेच्या समस्येपासूनही आराम मिळतो. यातले रेझिस्टंट स्टार्च रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. याव्यतिरिक्त फणसाच्या बिया कोलेस्ट्राॅल, ट्रायग्लिसराइड आणि लो-डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासही मदत करते. यामध्ये व्हिटॅमिन सी देखील आढळते ज्यामुळे त्वचेचे आरोग्य आणि इम्यूनिटी बूस्ट होण्यास मदत मिळते. या बियांची पावडर दुधात मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यास सुरकुत्या कमी होतात आणि त्वचा ड्राय राहत नाही. यात व्हिटॅमिन-ए आणि व्हिटॅमिन-सी असल्याने डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्यासही याची मदत मिळते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.