Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई

दहशतवादविरोधी कारवायांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून नाशिक व मुंबई येथील दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) रविवारी पहाटे अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर आणि सावेडी उपनगरातील सूर्यनगर परिसरात एकूण सात ठिकाणी छापे टाकले. पहाटे चारच्या सुमारास सुरू झालेली ही कारवाई दुपारपर्यंत सुरू होती.
कारवाईदरम्यान पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या बंदोबस्तात बंद दाराआड चौकशी आणि तपासणी केली. काही ठिकाणी सकाळी दहा वाजेपर्यंत, तर काही ठिकाणी दुपारी तीन वाजेपर्यंत तपास सुरू होता. पंचनामे करून काही महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
तपासादरम्यान काही घरांमधून तलवारी, चाकू आणि एक एअर गन जप्त करण्यात आली. जप्त साहित्य भिंगार कॅम्प पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मुकुंदनगरमधील कारवाईनंतर एटीएसचे एक पथक सावेडी उपनगरातील सूर्यनगर परिसरातही चौकशीसाठी गेले होते.
दरम्यान, या कारवाईबाबत सायंकाळपर्यंत एटीएसकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नव्हती. शहरात दिवसभर या छाप्यांची जोरदार चर्चा सुरू होती.
जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांप्रकरणी अमीर हमजा जफर शेख (वय २१, रा. नॅशनल कॉलनी, दर्गा दायरा रोड, मुकुंदनगर) आणि असद जुबेर सय्यद (रा. नवेद कॉम्प्लेक्स, इनाम मशिदसमोर, मुकुंदनगर) यांच्याविरोधात भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.