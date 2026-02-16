Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई

अहिल्यानगरमध्ये भल्या पहाटे नाशिक व मुंबईच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. चला जाणून घेऊयात, ही छापेमारी कुठे करण्यात आली.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:40 PM
राज्यातील दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दहशतवादविरोधी पथकाची (ATS) स्थापना करण्यात आली आहे. संभाव्य दहशतवादी कट, अतिरेकी संघटनांशी संबंधित हालचाली, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार तसेच शस्त्रसाठा यांचा शोध घेणे आणि त्यावर तातडीने कारवाई करणे हे या पथकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. गुप्त माहिती संकलन, तांत्रिक विश्लेषण आणि स्थानिक पोलिसांशी समन्वय साधून ATS कार्य करते. नुकतेच या पथकाने अहिल्यानगर शहरात छापेमारी केली आहे.

दहशतवादविरोधी कारवायांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून नाशिक व मुंबई येथील दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) रविवारी पहाटे अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर आणि सावेडी उपनगरातील सूर्यनगर परिसरात एकूण सात ठिकाणी छापे टाकले. पहाटे चारच्या सुमारास सुरू झालेली ही कारवाई दुपारपर्यंत सुरू होती.

कारवाईदरम्यान पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या बंदोबस्तात बंद दाराआड चौकशी आणि तपासणी केली. काही ठिकाणी सकाळी दहा वाजेपर्यंत, तर काही ठिकाणी दुपारी तीन वाजेपर्यंत तपास सुरू होता. पंचनामे करून काही महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

तपासादरम्यान काही घरांमधून तलवारी, चाकू आणि एक एअर गन जप्त करण्यात आली. जप्त साहित्य भिंगार कॅम्प पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मुकुंदनगरमधील कारवाईनंतर एटीएसचे एक पथक सावेडी उपनगरातील सूर्यनगर परिसरातही चौकशीसाठी गेले होते.

दरम्यान, या कारवाईबाबत सायंकाळपर्यंत एटीएसकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नव्हती. शहरात दिवसभर या छाप्यांची जोरदार चर्चा सुरू होती.

शस्त्रप्रकरणी गुन्हा दाखल

जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांप्रकरणी अमीर हमजा जफर शेख (वय २१, रा. नॅशनल कॉलनी, दर्गा दायरा रोड, मुकुंदनगर) आणि असद जुबेर सय्यद (रा. नवेद कॉम्प्लेक्स, इनाम मशिदसमोर, मुकुंदनगर) यांच्याविरोधात भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 16, 2026 | 08:40 PM

