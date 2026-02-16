शिवजयंती निमित्त नव्या कोऱ्या साडीवर शिवा चंद्रकोर आरी वर्कचे ब्लाऊज, चारचौघांमध्ये होईल तुमच्या लुकची चर्चा

१९ फेब्रुवारीला संपूर्ण देशभरात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरा केली जाते. शिवजयंती हा केवळ दिवस नसून आनंदाचा सोहळा आहे. महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने शिवजयंती साजरा केली जाते. यादिवशी मराठमोळा लुक करून मुली सुंदर तयार होतात. नऊवारी साडी, कपाळावर चंद्रकोर, नाकात नथ घालून रॉयल लुक केला जातो. नऊवारी साडी खरेदी केल्यानंतर त्यावर नेमकं कशा पद्धतीने ब्लाऊज शिवून घ्यावे, बऱ्याचदा समजत नाही. अशावेळी तुम्ही ब्लाऊजच्या हातांना आणि मागील गळ्याला सुंदर आरी वर्क करून घेऊ शकता. यामुळे तुमचा लुक रुबाबदार दिसेल. (फोटो सौजन्य – pinterest)