शिवजयंती निमित्त नव्या कोऱ्या साडीवर शिवा चंद्रकोर आरी वर्कचे ब्लाऊज, चारचौघांमध्ये होईल तुमच्या लुकची चर्चा

१९ फेब्रुवारीला संपूर्ण देशभरात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरा केली जाते. शिवजयंती हा केवळ दिवस नसून आनंदाचा सोहळा आहे. महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने शिवजयंती साजरा केली जाते. यादिवशी मराठमोळा लुक करून मुली सुंदर तयार होतात. नऊवारी साडी, कपाळावर चंद्रकोर, नाकात नथ घालून रॉयल लुक केला जातो. नऊवारी साडी खरेदी केल्यानंतर त्यावर नेमकं कशा पद्धतीने ब्लाऊज शिवून घ्यावे, बऱ्याचदा समजत नाही. अशावेळी तुम्ही ब्लाऊजच्या हातांना आणि मागील गळ्याला सुंदर आरी वर्क करून घेऊ शकता. यामुळे तुमचा लुक रुबाबदार दिसेल. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Feb 16, 2026 | 03:40 PM
1 / 5 शिवरायांच्या काळातील चंद्रकोर शौर्याचे आणि मांगल्याचे प्रतीक मानले जायचे. त्यामुळे संपूर्ण ब्लाऊजवर तुम्ही या पद्धतीने लहान लहान चंद्रकोर तयार करून घेऊ शकता. यामुळे तुमचा ब्लाऊज भरलेला दिसेल.

2 / 5 ब्लाऊजच्या हातांना चंद्रोकर असलेले पॅच शोभून दिसतील. हल्ली बाजारात अनेक वेगवेगळ्या डिझाईनचे पॅच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुम्ही इतर वेगळ्या डिझाईनची सुद्धा निवड करू शकता.

3 / 5 अनेकांना ब्लाऊजचे हात भरगच्च आरी वर्क किंवा स्टोन वर्क केलेले हवे असतात. या पद्धतीने ब्लाऊजला घुंगरू किंवा मणी लावून ब्लाऊज डिझाईन करू शकता.

4 / 5 आरी वर्क करताना प्रामुख्याने रेशमी धागे, मणी आणि टिकल्यांचा वापर करून अतिशय हळुवार पद्धतीने चंद्रकोर आणि इतर डिझाईन तयार केल्या जातात. ज्यामुळे ब्लाऊजला दर्जेदार लुक येतो.

5 / 5 हल्ली फॅब्रिक पेंटिंगचा मोठा ट्रेंड आला आहे. त्यामुळे खण किंवा इतर कोणत्याही फॅब्रिकच्या ब्लाऊजवर पेंटिंग करून चंद्रकोर काढू शकता.

Published On: Feb 16, 2026 | 03:40 PM

Feb 16, 2026 | 03:40 PM
