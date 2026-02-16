Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
UAE ची समजूत काढण्यासाठी आसिम मुनीरने टेकले गुडघे, सौदीशी जवळीक पडली महागात; पैसे मागितल्यावर अक्कल ठिकाणावर

असीम मुनीर म्हणाले की, युएईची सुरक्षा आणि स्थिरता ही पाकिस्तानच्या स्वतःच्या सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे आणि पाकिस्तान आणि युएईमधील संबंध सध्या वाढत्या तणावातून जात आहेत, जाणून घ्या सत्य

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:42 PM
युएईने कर्ज मागितल्यावर असीम मुनीरचे धाबे दणाणले (फोटो सौजन्य - X.com)

  • कर्जबाजारी पाकिस्तान 
  • असीम मुनीरचे धाबे दणाणले
  • अखेर युएईपुढे टेकले गुडघे 
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ला अचानक भेट दिली आहे. त्यांच्या भेटीची वेळ महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण सौदी अरेबियाला पाठिंबा दिल्याबद्दल युएईने अलीकडेच पाकिस्तानकडे कर्ज फेडण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कर्जबाजारी आहे आणि युएईचा राग पाकिस्तानसाठी एक मोठे आव्हान आहे. पाकिस्तानला अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडून १.२ अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली आहे.

गेल्या कित्येक वर्षापासून पाकिस्तानची अवस्था अधिकाधिक त्रासदायक होत चालली आहे. कर्जबाजारी, तरूणांना नोकरी नसणे, देशात महागाई, तसंच देशातील दहशतवाद वाढीला लागणे यामुळे पाकिस्तान दिवसेंदिवस अधिक गर्तेत चालला आहे आणि अशा परिस्थितीत युएईकडून कर्ज फेडण्याची मागणी करणे हे पाकिस्तानसाठी नक्कीच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी स्थिती उद्भवण्यासारखे आहे. 

Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली

असीम मुनीर युएईला

पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील वृत्तानुसार, असीम मुनीर यांनी अबू धाबीचे उपशासक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शेख तहनौन बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेतली. पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (आयएसपीआर) नुसार, असीम मुनीर यांनी सांगितले की युएईची सुरक्षा आणि स्थिरता ही पाकिस्तानच्या स्वतःच्या सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे. दोघांनी आर्थिक सहकार्य, गुंतवणूक आणि सुरक्षा या क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.

इशाक दार यांनी युएईला विनंती केली

आयएसपीआरनुसार, लष्करप्रमुख असीम मुनीर म्हणाले की, अशा प्रकारचा पाठिंबा दोन्ही मैत्रीपूर्ण देशांमधील खोल ऐतिहासिक संबंधांचे प्रतिबिंबित करतो. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यात युएई नेतृत्वाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. इशाक दार यांनी गेल्या आठवड्यात युएईला विनंती केली होती, त्यानंतर युएईने पाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला ६० दिवसांची मुदतवाढ दिली.

म्युनिकमध्ये पाकिस्तानची इज्जत धुळीला? लष्करप्रमुख Asim Munir यांना गेटवरच रोखलं; VIDEO तुफान व्हायरल

असीम मुनीर युएईला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत

सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्यानंतर पाकिस्तान आणि युएईमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गेल्या आठवड्यात युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद झायेद बिन अल नाह्यान यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला आणि पाकिस्तानशी संबंध ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर, असीम मुनीर यांनी आता युएई हाय कमांडशी संपर्क साधला आहे.

