UAE ची समजूत काढण्यासाठी आसिम मुनीरने टेकले गुडघे, सौदीशी जवळीक पडली महागात; पैसे मागितल्यावर अक्कल ठिकाणावर

गेल्या कित्येक वर्षापासून पाकिस्तानची अवस्था अधिकाधिक त्रासदायक होत चालली आहे. कर्जबाजारी, तरूणांना नोकरी नसणे, देशात महागाई, तसंच देशातील दहशतवाद वाढीला लागणे यामुळे पाकिस्तान दिवसेंदिवस अधिक गर्तेत चालला आहे आणि अशा परिस्थितीत युएईकडून कर्ज फेडण्याची मागणी करणे हे पाकिस्तानसाठी नक्कीच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी स्थिती उद्भवण्यासारखे आहे.
असीम मुनीर युएईला
पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनमधील वृत्तानुसार, असीम मुनीर यांनी अबू धाबीचे उपशासक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शेख तहनौन बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेतली. पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (आयएसपीआर) नुसार, असीम मुनीर यांनी सांगितले की युएईची सुरक्षा आणि स्थिरता ही पाकिस्तानच्या स्वतःच्या सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे. दोघांनी आर्थिक सहकार्य, गुंतवणूक आणि सुरक्षा या क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली.
इशाक दार यांनी युएईला विनंती केली
आयएसपीआरनुसार, लष्करप्रमुख असीम मुनीर म्हणाले की, अशा प्रकारचा पाठिंबा दोन्ही मैत्रीपूर्ण देशांमधील खोल ऐतिहासिक संबंधांचे प्रतिबिंबित करतो. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यात युएई नेतृत्वाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. इशाक दार यांनी गेल्या आठवड्यात युएईला विनंती केली होती, त्यानंतर युएईने पाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला ६० दिवसांची मुदतवाढ दिली.
असीम मुनीर युएईला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत
सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्यानंतर पाकिस्तान आणि युएईमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गेल्या आठवड्यात युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद झायेद बिन अल नाह्यान यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला आणि पाकिस्तानशी संबंध ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर, असीम मुनीर यांनी आता युएई हाय कमांडशी संपर्क साधला आहे.