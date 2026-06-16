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कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी

Updated On: Jun 16, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी थंडगार कच्चा कैरीचे सत्तू ड्रिंक बनवून प्यावे. यामुळे पोटात गारवा राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी

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विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेचे वारे वाहत आहे. जून महिन्याला सुरुवात होऊन सुद्धा राज्यभरात कुठेही पाऊस पडत नसल्यामुळे सगळीकडे कडक ऊन पडले आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरात उष्णता वाढते आणि अंगाची काहिली होते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यांचं काहींना काही थंड पेय पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. थंडगार लस्सी, ताक तर काहीवेळा शरीराची कमी झालेली ऊर्जा वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या ब्रँडचे एनर्जी ड्रिंक प्यायले जाते. मात्र कायमच कोल्ड्रिंक किंवा विकतचे पेय आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार पेय प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले ड्रिंक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. सत्तूच्या पिठात असलेले पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. आंबट चवीच्या कैरीमध्ये विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि विविध खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. याशिवाय सट्टूच्या पिठात प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम, लोह यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी सत्तूचे ड्रिंक प्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • सत्तूचे पीठ
  • कच्ची कैरी
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • मीठ
  • पुदिन्याची पाने
  • गूळ
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कृती:

  • आंबटगोड सत्तूचे ड्रिंक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेली कच्ची कैरी आणि थोडस पाणी घालून शिजवा.
  • कैरी थंड झाल्यानंतर साल काढून त्यातील गर काढून घ्या.
  • मोठ्या भांड्यात थंड पाणी घालून त्यात सत्तूचे पीठ आणि शिजवून घेतलेला कैरीचा गर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात पिठाच्या अजिबात गुठळ्या ठेवू नयेत. यामुळे ड्रिंकची चव चांगली लागणार नाही.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार काळे मीठ, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, बारीक करून घेतलेली पुदिन्याची पाने आणि आवडीनुसार गूळ घालून मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काचेच्या ग्लासात बर्फ टाकून तयार केलेले ड्रिंक ओतून पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेले आंबटगोड सत्तूचे ड्रिंक.

Web Title: How to make raw mango sattu drink at home simple summer recipe sattu drink benefits

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Published On: Jun 16, 2026 | 10:39 AM

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