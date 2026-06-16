कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेचे वारे वाहत आहे. जून महिन्याला सुरुवात होऊन सुद्धा राज्यभरात कुठेही पाऊस पडत नसल्यामुळे सगळीकडे कडक ऊन पडले आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरात उष्णता वाढते आणि अंगाची काहिली होते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यांचं काहींना काही थंड पेय पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. थंडगार लस्सी, ताक तर काहीवेळा शरीराची कमी झालेली ऊर्जा वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या ब्रँडचे एनर्जी ड्रिंक प्यायले जाते. मात्र कायमच कोल्ड्रिंक किंवा विकतचे पेय आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार पेय प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले ड्रिंक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. सत्तूच्या पिठात असलेले पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. आंबट चवीच्या कैरीमध्ये विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि विविध खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. याशिवाय सट्टूच्या पिठात प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम, लोह यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी सत्तूचे ड्रिंक प्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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