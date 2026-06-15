स्ट्रीट फूड खाण्याची खूप जास्त इच्छा झाली आहे? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं स्ट्रीट फूड खायला खूप जास्त आवडते. स्ट्रीट फूडचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. पाणीपुरी, शेवपुरी, वडापाव, भेळ, वेगवेगळ्या प्रकारचे चाट इत्यादी पदार्थ लहान मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातात. पण नेहमीच विकतचे तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे वजन वाढण्यासोबतच शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे तुमच्या आवडीचे स्ट्रीट फूड तुम्ही घरी सुद्धा बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पनीरपासून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. हिरवी चटणी, पनीर आणि चटपटीत मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला टेस्टी पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्नॅक्ससाठी सुद्धा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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