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स्ट्रीट फूड खाण्याची खूप जास्त इच्छा झाली आहे? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:07 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पनीरपासून बनवलेले सर्वच पदार्थ सगळ्यांना खायला खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवू शकता.

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं स्ट्रीट फूड खायला खूप जास्त आवडते. स्ट्रीट फूडचे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. पाणीपुरी, शेवपुरी, वडापाव, भेळ, वेगवेगळ्या प्रकारचे चाट इत्यादी पदार्थ लहान मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातात. पण नेहमीच विकतचे तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे वजन वाढण्यासोबतच शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे तुमच्या आवडीचे स्ट्रीट फूड तुम्ही घरी सुद्धा बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पनीरपासून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. हिरवी चटणी, पनीर आणि चटपटीत मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला टेस्टी पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्नॅक्ससाठी सुद्धा कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • पनीर
  • हिरवी मिरची
  • चाट मसाला
  • लिंबू
  • घट्ट दही
  • लाल तिखट
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मैदा
  • पुदिनाची चटणी
  • शिमला मिरची
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कृती:

  • कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये घट्ट दही, लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि लाल काश्मिरी मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात मोहरीचे तेल, आले-लसूण पेस्ट, गरम मसाला, लिंबाचा रस, कसुरी मेथी, चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि त्यानंतर त्यात पनीर घालून काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • रोल्स बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी ताटात मैदा, गव्हाचं पीठ आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा आणि पाणी टाकून घट्टसर पीठ मळून घ्या.
  • त्यानंतर तेल लावून ५ मिनिटं तसेच ठेवा. मैद्याच्या पिठाच्या छोट्या छोट्या चपात्या लाटून दोन्ही बाजूने शेकवून घ्या.
  • पॅनमध्ये तेल किंवा बटर गरम करून त्यात मसाला लावून घेतलेले पनीर घाला आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत करा. त्यानंतर त्यात कांदा आणि शिमला मिरची घालून तेलात टॉस्ट करा.
  • मैद्याच्या चपातीवर पनीर टिक्का आणि भाजलेला कांदा शिमला मिरची ठेवून त्यावर हिरवी चटणी घाला. त्यानंतर वरून चाट मसाला, लिंबाचा रस आणि घालून रोल बनवा तव्यावर ठेवून कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कुरकुरीत पनीर टिक्का काठी रोल्स.

Web Title: Make crispy paneer tikka kathi rolls in just 10 minutes simple breakfast recipe paneer recipe

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:07 AM

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