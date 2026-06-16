साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

दक्षिण भारतीय पदार्थ केवळ भारतामध्येच नाहीतर जगभरात फेमस आहेत. तांदूळ आणि उडीद डाळीचा वापर करून बनवलेला डोसा किंवा इडली, त्यासोबत बनवले जाणारे सांबार आणि खोबऱ्याची चटणी हे कॉम्बिनेशन सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. डोसा, मसाला डोसा, इडली, मेदुवडा किंवा इतर ठराविक पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा जेवणात बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी तुम्ही वाटीभर हिरव्या मुगाचा वापर करून चमचमीत स्टफ्ड डोसा बनवू शकता. हिरवे मूग शरीराला भरपूर पोषण देतात. वजन कमी करताना सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठी मुगाचा पनीर घालून बनवलेला डोसा बनवू शकता. यामुळे तुमचे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. नाश्त्यासाठी सगळ्यांचं काहींना काही नवीन पदार्थ हवे असतात. कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा तुम्ही मुगाचा स्टफ्ड डोसा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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