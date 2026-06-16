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साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हिरव्या मुगाचा पनीर स्टफ्ड डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा डोसा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

दक्षिण भारतीय पदार्थ केवळ भारतामध्येच नाहीतर जगभरात फेमस आहेत. तांदूळ आणि उडीद डाळीचा वापर करून बनवलेला डोसा किंवा इडली, त्यासोबत बनवले जाणारे सांबार आणि खोबऱ्याची चटणी हे कॉम्बिनेशन सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. डोसा, मसाला डोसा, इडली, मेदुवडा किंवा इतर ठराविक पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा जेवणात बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी तुम्ही वाटीभर हिरव्या मुगाचा वापर करून चमचमीत स्टफ्ड डोसा बनवू शकता. हिरवे मूग शरीराला भरपूर पोषण देतात. वजन कमी करताना सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठी मुगाचा पनीर घालून बनवलेला डोसा बनवू शकता. यामुळे तुमचे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. नाश्त्यासाठी सगळ्यांचं काहींना काही नवीन पदार्थ हवे असतात. कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा तुम्ही मुगाचा स्टफ्ड डोसा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • हिरवे मूग
  • तांदूळ
  • शेंगदाणे
  • हिरवी मिरची
  • मेथी दाणे
  • लसूण
  • मीठ
  • शिमला मिरची
  • कांदा
  • गाजर
  • पनीर
  • तेल
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कृती:

  • स्टफ्ड डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये हिरवे मूग आणि तांदूळ ५ ते ६ तासांसाठी भिजत ठेवा. त्यानंतर पाणी काढून स्वच्छ धुवून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले मूग, तांदूळ, लसूण पाकळ्या, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ आणि थोडंसं पाणी घालून मिश्रण घट्टसर वाटून घ्या.
  • वाटीमध्ये किसून घेतलेला गाजर, शिमला मिरची, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, हिरवी मिरची, किसलेले पनीर आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर एकसमान सगळीकडे तेल लावा. तेल कडक गरम झाल्यानंतर त्यावर मुगाचे मिश्रण गोलाकार पसरवून त्यावर तयार केलेले पनीरचे मिश्रण ठेवून डोसा फोल्ड करा.
  • डोसा व्यवस्थित भाजल्यानंतर खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मुगाचा स्टफ्ड डोसा. हा डोसा तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा सांबारसोबत सुद्धा खाऊ शकता.

Web Title: How to make crispy paneer stuffed dosa at home benefits of eating green moong

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:00 AM

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