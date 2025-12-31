Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Many Hair Problems Will Be Permanently Solved Use Fenugreek Seeds In This Way

केसांच्या बऱ्याच समस्या होतील कायमच्या दूर! ‘या’ पद्धतीने करा मेथी दाण्यांचा वापर, केसांमधील कोंडा होईल कमी

थंडीच्या दिवसांमध्ये केसात वाढलेला कोंडा आणि केसांच्या सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मेथी दाण्यांच्या पाण्याचा वापर करावा. यामुळे केस अतिशय चमकदार आणि सुंदर दिसतील.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:00 AM
केसांच्या बऱ्याच समस्या होतील कायमच्या दूर! 'या' पद्धतीने करा मेथी दाण्यांचा वापर

केसांच्या बऱ्याच समस्या होतील कायमच्या दूर! 'या' पद्धतीने करा मेथी दाण्यांचा वापर

Follow Us:
Follow Us:

हिवाळ्यात महिलांसह पुरुषांमध्ये सुद्धा केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे, केस गळणे, केसांची वाढ खुंटणे इत्यादी अनेक समस्या वाढू लागतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीला महिला दुर्लक्ष करतात, पण कालांतराने समस्या आणखीनच वाढून केसांमध्ये टक्कल पडण्याची भीती असते. कोणाचाही सल्ल्याने कोणतेही चुकीचे हेअर केअर प्रॉडक्ट खरेदी केले जातात. याशिवाय केस चमकदार दिसण्यासाठी महागड्या हेअर ट्रीटमेंट, हेअर स्पा याशिवाय हेअर मास्क लावून केसांची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. पण सतत केमिकल युक्त ट्रीटमेंट केल्यामुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कायमच महागड्या हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी नैसर्गिक आणि घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. आज आम्ही तुम्हाला मेथी दाण्यांचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी उपाय! पांढरे केस काळे करण्यासाठी मेहेंदीमध्ये मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, केसांना मिळेल लाल- बर्गंडी रंग

केसांसाठी मेथी दाण्यांचा वापर कसा करावा?

केसांच्या वाढीसाठी मेथी दाण्यांचा वापर केला जातो. मेथी दाण्यांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केस अतिशय सुंदर आणि मुलायम करतात. याशिवाय केसांमध्ये वाढलेले कोंडा कमी करण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. केसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी मेथी दाण्यांच्या पाण्याने केस स्वच्छ करावेत. यामुळे हिवाळ्यात वाढलेल्या केसांच्या समस्या दूर होतील.

मेथीच्या पाण्याचे केसांना होणारे फायदे:

धूळ, माती आणि वातावरणात होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यासोबतच केसांवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. जास्त वेळ उन्हात फिरल्यामुळे केस अतिशय कोरडे होऊन जातात. कोरडे झालेले केस खूपच निस्तेज आणि रुक्ष दिसतात. अशावेळी केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मेथी दाण्यांच्या पाण्याने केस स्वच्छ धुवावेत. याशिवाय मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क केसांवर लावून काहीवेळ तसाच ठेवावे. त्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. मेथी दाण्यांमध्ये अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी-फंगल गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे केसांमध्ये वाढलेला कोंडा नष्ट होतो.

वाढत्या थंडीत रोज अंघोळ करावी का? रिसर्चमध्ये करण्यात आला आश्चर्यकारक खुलासा, कारण वाचून व्हाल आनंदी

मेथीचे पाणी कसे वापरावे?

रात्री झोपण्याआधी एक मग पाण्यात दोन चमचे मेथी दाणे भिजत घालावे. रात्रभर मेथी दाणे भिजल्यानंतर सकाळी उठल्यावर मेथी दाणे गाळून घ्या. त्यानंतर पाण्याचा वापर करून केस स्वच्छ धुवा. केस धुवण्यासाठी अतिशय सौम्य शाम्पूचा वापर करावा. यामुळे केस कोरडे होत नाही. वारंवार केस धुवण्यासाठी शाम्पूचा वापर करू नये. याशिवाय आठवड्यातून एकदाच किंवा दोनदाच केस स्वच्छ धुवावे. सतत केस धुतल्यामुळे केसांमधील नैसर्गिक तेल नष्ट होऊन केस कोरडे होतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Many hair problems will be permanently solved use fenugreek seeds in this way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
1

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय
2

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन
3

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर
4

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM