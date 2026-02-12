Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ

चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स घालवण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांचा वापर करावा. यामुळे त्वचा आतून स्वच्छ होते आणि चेहऱ्यावरील घाण नष्ट होण्यास मदत होते. जाणून घ्या कडुलिंबाच्या पानांचा मास्क बनवण्याची कृती.

Updated On: Feb 12, 2026 | 09:59 AM
वातावरणात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, धूळ, माती, प्रदूषण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यासह त्वचेवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. सततच्या धूळ, माती आणि प्रदूषणामुळे त्वचेवर घाण जमा होते. त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेल्या घाणीमुळे चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येतात. चेहऱ्यावर आलेल्यापिंपल्स आणि काळ्या डागांमुळे महिलांचा आत्मविश्वास कमी होऊन जातो. प्रत्येकालाच अतिशय ग्लोइंग आणि चमकदार त्वचा हवी असते. धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे त्वचेकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. याचे दुष्परिणाम चेहऱ्यावर लगेच दिसून येतात. पिंपल्स आणि काळे डाग घालवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध महागडी क्रीम्स, सीरम आणि पार्लरमधील फेशियल करून हजारो रुपये वाया घालवले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)

Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सतत केमिकलयुक्त स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. घरगुती उपाय केल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो आणि त्वचा अतिशय चमकदार होते. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स घालवण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांचा वापर कसा करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये असलेले घटक त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करतात आणि चेहऱ्यावर ग्लो आणतात. जाणून घ्या सविस्तर.

चवीला कडू असणारी कडुलिंबाची पाने सौंदर्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. ७ दिवस नियमित कडुलिंबाच्या पानांचा फेसमास्क चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा खूप उजळदार होण्यास मदत होईल. या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-फंगल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळून येतात. ज्यामुळे त्वचा आतून डिटॉक्स होते. त्वचेवरील ओपन पोअर्स स्वच्छ करण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांचा वापर करावा. कडुलिंबाच्या पानांचा वापर करण्यासाठी टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात पाने घालून उकळवून घ्या. गरम पाण्याची वाफ घ्यावी. ५ मिनिटं नेहमी कडुलिंबाच्या पानांची वाफ घेतल्यास आठवडाभरात त्वचा स्वच्छ होईल.

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

त्वचेच्या छिद्रांमध्ये साचून राहिलेली घाण स्वच्छ करण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांचा वापर करावा. यामध्ये असणारे घटक त्वचेवर आलेले मुरूम कायमच नष्ट करतात. त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांची वाफ घ्यावी. याशिवाय कडुलिंबाच्या पानांचा वापर तुम्ही टोनर म्हणून सुद्धा करू शकता. कडुलिंबाच्या पानांची ताजी पेस्ट बनवून संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा आणि काहीवेळ तसेच ठेवून द्या. यामुळे त्वचा आतून स्वच्छ आणि डागविरहित होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

