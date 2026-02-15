केस गळती थांबवण्यासाठी घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा मॅजिकल हेअर टॉनिक, महिनाभरात होईल केसांची झपाट्याने वाढ

महिलांसह पुरुषांसुद्धा कायमच चमकदार आणि सुंदर केस हवे असतात. केसांच्या वाढीसाठी सतत महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो, तर कधी बाजारातील वेगवेगळ्या हेअर ट्रीटमेंट केल्या जातात. हेअर ट्रीटमेंट केल्यानंतर काहीकाळ केस अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसतात. पण कालातंराने केसांच्या समस्या वाढतात आणि केसांना हानी पोहचते. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस गळणे, केस तुटणे किंवा केस कोरडे झाल्यानंतर केसांच्या असंख्य समस्या वाढू लागतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कोणतेही चुकीचे प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी केसांना सूट होणाऱ्या प्रॉडक्टचा वापर करावा. सतत वापरल्या जाणाऱ्या केमिकल युक्त हानिकारक प्रॉडक्टमुळे केसांच्या मुळांना इजा पोहचते आणि केस कमकुवत होतात.(फोटो सौजन्य – istock)
कमकुवत झालेल्या केसांच्या वाढीसाठी हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर न करता घरगुती पदार्थांचा वापर करून केसांची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या वाढीसाठी मॅजिकल हेअर टॉनिक बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. हे टॉनिक केसांची महिनाभरात केसांची झपाट्याने वाढ करेल आणि केस चमकदार होण्यास मदत होईल. केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. हे केवळ एक तेल नसून केसांच्या वाढीसाठी प्रभावी औषध आहे. केस गळती थांबवण्यासाठी नियमित हेअर टॉनिकचा वापर केल्यास केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतील आणि केसांची झपाट्याने वाढ होईल.
हेअर टॉनिक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मेथीचे दाणे, रोझमेरीचे पाने, अळशीच्या बिया, सुकवलेला आवळा, नारळाचे तेल आणि पाणी इत्यादी साहित्य लागेल. हेअर टॉनिक बनवताना सर्वप्रथम, पॅनमध्ये पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात मेथीचे दाणे, रोझमेरी पाने, आवळा आणि अळशी घालून व्यवस्थित उकळवून घ्यावे. पाण्याला उकळी आल्यानंतर मिश्रण मिक्स करा. उकळी आलेल्या पाण्यात खोबरेल तेल घालून मिक्स करा आणि हेअर टॉनिक गाळून घ्या. त्यानंतर काचेच्या बाटलीमध्ये तयार केलेले मिश्रण भरून नियमित केसांवर लावल्यास केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील.आठवड्यातून तीनदा किंवा चारदा तेल केसांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा.
केसांवर तेल लावल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करावा. मसाज केल्यामुळे केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण मिळते आणि केसांमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते. टॉनिक लावल्यानंतर ते रात्रभर केसांमध्ये तसेच ठेवावे. सकाळी उठल्यानंतर अतिशय सौम्य शाम्पू आणि कोमट पाण्याचा वापर करून केस धुतल्यास केसांना कोणतीही हानी पोहचणार नाही. यामुळे तुमचे केस लांबच नाहीतर चमकदार सुद्धा होतील.