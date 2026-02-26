Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा ज्योत तेजवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 26 फेब्रुवारीचा इतिहास

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अंदमानच्या कारागृहामध्ये काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी हिंदूत्व आणि राष्ट्रप्रेम याबाबत भूमिका मांडली.

Feb 26, 2026
revolution freedom fighter Swatantryaveer Savarkar death anniversary

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशक्त क्रांतीचा लढा देणारे आणि देशासाठी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची आज पुण्यतिथी आहे.स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रगण्य क्रांतिकारक, लेखक आणि विचारवंत होते. (Swatantraveer Savarkar) त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र क्रांतीचा पुरस्कार केला आणि तरुणांना देशासाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. अंदमानच्या तुरुंगातील कठोर शिक्षाही त्यांनी न डगमगता भोगली. “हिंदुत्व” आणि “१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर” यांसारख्या त्यांच्या ग्रंथांमधून त्यांनी राष्ट्रवादाची भूमिका मांडली. सावरकर यांचे निधन २६ फेब्रुवारी १९६६ रोजी मुंबई येथे झाले. आयुष्याच्या अखेरीस त्यांनी “आत्मार्पण” करण्याचा निर्णय घेतला. (Dinvishesh)

26 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1411: अहमदाबाद स्थापना दिवस
  • 1909: लंडनमधील पॅलेस थिएटरमध्ये सर्वसामान्यांना दाखवण्यात आलेला ‘किनेमाकलर’ हा पहिला यशस्वी रंगीत चित्रपट आहे.
  • 1945: दुसरे महायुद्ध: अमेरिकन सैन्याने जपानी लोकांकडून फिलीपिन्स बेट कोरेगिडोर परत मिळवले.
  • 1966: अपोलो कार्यक्रम: AS-201 चे प्रक्षेपण, सॅटर्न आयबी रॉकेटचे पहिले उड्डाण.
  • 1976: व्ही. एस. खांडेकर यांना त्यांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीसाठी मराठीतील पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • 1984: भारतीय उपग्रह ‘इनसॅट-1-ई’ राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला.
  • 1998: परळी-वैजनाथ औष्णिक वीज प्रकल्पाने एकाच दिवसात 14.709 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती करून (भारतात आणि त्यावेळी) वीज निर्मितीचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला.
हे देखील वाचा : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

26 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1874: ‘सूरसिंह तख्तसिंह गोहिल’ – प्रसिद्ध गुजराथी कवी यांचा जन्म.
  • 1887: ‘बी. एन. राऊ’ – भारतीय नागरी सेवक आणि कायदेतज्ज्ञ यांचा जन्म.
  • 1908: ‘लीला मुजुमदार’ – भारतीय लेखिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 एप्रिल 2007)
  • 1922: ‘मनमोहन कृष्ण’ – अभिनेता यांचा जन्म.(मृत्यू: 3 नोव्हेंबर 1990)
  • 1937: ‘मनमोहन देसाई’ – चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 मार्च 1994)
  • 1957: ‘शक्तिकांत दास’ – निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांचा जन्म
  • 1994: ‘बजरंग पुनिया’ – भारतीय पुरुष कुस्तीगीर यांचा जन्म
हे देखील वाचा : आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

26 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1877: ‘मेजर थॉमस कॅन्डी’ – कोशकार व शिक्षणतज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 13 डिसेंबर 1804)
  • 1886: ‘नर्मदाशंकर दवे’ – गुजराथी लेखक व समाजसुधारक यांचे निधन. (जन्म: 24 ऑगस्ट 1833)
  • 1887: ‘आनंदी गोपाळ जोशी’ – भारतीय डॉक्टर यांचा जन्म. (जन्म: 15 मार्च 1865)
  • 1903: ‘रिचर्ड जॉर्डन’ – गटलिंगगटलिंग गन चे निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 12 सप्टेंबर 1818)
  • 1937: ‘एल. के. अनंतकृष्ण अय्यर’ – मानववंशशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 6 जुलै 1862)
  • 1966: ‘स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर’ – यांचे निधन. (जन्म: 28 मे 1883)
  • 1994: ‘एवेरी फिशर’ – फिशर इलेक्ट्रॉनिक्सचे निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 4 मार्च 1906)
  • 2003: ‘राम वाईरकर’ – व्यंगचित्रकार यांचे निधन.
  • 2004: ‘शंकरराव चव्हाण’ – केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म: 14 जुलै 1920)
  • 2005: ‘जेफ रस्किन’ – अमेरिकन संगणकशास्त्रज्ञ व मॅकिन्टॉश चे निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 9 मार्च 1943)
  • 2010: ‘चंडीकादास अमृतराव देशमुख’ – समाजसुधारक व संघप्रचारक यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑक्टोबर 1916)

Feb 26, 2026

