थोर समाजसुधारक, संत शिरोमणी एकनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 25 फेब्रुवारीचा इतिहास

१६व्या शतकातील महान संत, कवी आणि समाजसुधारक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी अभंग, भारुड आणि कीर्तनांच्या माध्यमातून समाजाचे प्रबोधन केले. आज त्यांची पुण्यतिथी आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:49 AM
Death anniversary of the great social reformer Sant Namdev Maharaj 25th February History

थोर समाजसुधारक संत नामदेव महाराज यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

आपल्या महाराष्ट्राला वारकरी सांप्रदायाला संत परंपरेचा मोठा इतिहास लाभला आहे. यातील एक महत्त्वाचे संत म्हणजे संत नामदेव महाराज. १६व्या शतकातील महान संत, कवी आणि समाजसुधारक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी अभंग, भारुड आणि कीर्तनांच्या माध्यमातून समाजाचे प्रबोधन केले. जातिभेद, अंधश्रद्धा आणि अन्याय यांविरोधात त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. “एकनाथी भागवत” आणि “भावार्थ रामायण” यांसारख्या ग्रंथांमधून त्यांनी अध्यात्म आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश दिला. त्यांची शिकवण प्रेम, समता आणि मानवतेवर आधारित होती. वारकरी परंपरेत त्यांनी भक्ति आणि समाजकार्य यांचा सुंदर संगम घडवून आणला.फाल्गुन वद्य षष्ठी, शके १५२१ (२५ फेब्रुवारी इ. स. १५९९) या दिवशी संत एकनाथांनी देह ठेवला. फाल्गुन वद्य (एकनाथ षष्ठी हा) दिवस एकनाथ षष्ठी म्हणून ओळखला जातो. (Dinvishesh)

 

25 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1510: पोर्तुगीज सरदार आल्फोन्सो आल्बुकर्क याने पणजीचा किल्ला जिंकला.
  • 1818: लेफ्टनंट कर्नल डिफेनने चाकणचा किल्ला उद्ध्वस्त केला. ब्रिटिशांनी दख्खनचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांनी सह्याद्रीतील बहुतेक किल्ले उद्ध्वस्त केले.
  • 1935: मुंबई-नागपूर-जमशेदपूर मार्गावर फॉक्स मॉथ विमानाने हवाई टपाल सेवा सुरू केली.
  • 1945: दुसरे महायुद्ध – अमेरिकन विमानवाहू जहाजांनी टोकियोवर बॉम्बहल्ला केला.
  • 1945: दुसरे महायुद्ध – तुर्कीने जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषित केले.
  • 1968: मोहम्मद हिदायतुल्ला यांनी भारताचे 11 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1988: पहिल्या भारतीय बनावटीच्या जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या पृथ्वी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी.
हे देखील वाचा : गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

25 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1884: ‘रविशंकर व्यास’ – भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा जन्म.
  • 1940: ‘विनायक कोंडदेव ओक’ – बालवाङ्‌मयकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 ऑक्टोबर 1914)
  • 1943: ‘जॉर्ज हॅरिसन’ – बीटल्स चा गिटारवादक, संगीतकार, गायक आणि गीतलेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 नोव्हेंबर 2001)
  • 1948: ‘डॅनी डेंग्झोप्पा’ – चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म.
  • 1974: ‘दिव्या भारती’ – हिन्दी, तामिळ आणि तेलगु चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 एप्रिल 1993)
  • 1778: ‘जोस डे सान मार्टिन’ – पेरू देशाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 ऑगस्ट 1850)
  • 1981: ‘शाहिद कपूर’ – चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ अन् ‘मराठी राजभाषा दिनात गल्लत होतेय; जाणून घ्या काय फरक आहे?

25 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1599: ‘संत एकनाथ’ – यांचे निधन.
  • 1964: ‘शांता आपटे’ – चित्रपट अभिनेत्री यांचे निधन.
  • 1978: ‘डॉ. प. ल. वैद्य’ – प्राच्यविद्यासंशोधक यांचे निधन. (जन्म: 29 जून 1891)
  • 1980: ‘गिरजाबाई महादेव केळकर’ – लेखिका व नाटककार यांचे निधन.
  • 1999: ‘ग्लेन सीबोर्ग’ – नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 19 एप्रिल 1912)
  • 2001: ‘सर डोनाल्ड ब्रॅडमन’ – ऑस्ट्रेलियन फलंदाज यांचे निधन. (जन्म: 27 ऑगस्ट 1908)
  • 2016: ‘भवरलाल जैन’ – भारतीय उद्योगपती आणि समाजसेवक यांचे निधन. (जन्म: 12 डिसेंबर 1937)

Published On: Feb 25, 2026 | 10:48 AM

संबंधित बातम्या

Dinvishesh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची जयंती: जाणून घ्या 24 फेब्रुवारीचा इतिहास
1

Dinvishesh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची जयंती: जाणून घ्या 24 फेब्रुवारीचा इतिहास

Central Excise Day 2026 : २४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस; जाणून घ्या डिजिटल युगातील महत्व
2

Central Excise Day 2026 : २४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस; जाणून घ्या डिजिटल युगातील महत्व

स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास
3

स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची मुळे घट्ट करणारे मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 फेब्रुवारीचा इतिहास
4

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची मुळे घट्ट करणारे मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 फेब्रुवारीचा इतिहास

