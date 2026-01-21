Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

आजच्या धावपळीच्या जीवनात मनावर ताण, चिंता आणि माहितीचे ओझे वाढले असून मानसिक थकवा सामान्य झाला आहे. झोपण्यापूर्वी केलेला मेंटल डिटॉक्स मन शांत करून झोपेचा दर्जा सुधारण्यास मदत करतो.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या धावपळीच्या युगात आपले मन सतत नवनवीन माहिती, चिंता, अपेक्षा आणि ताणतणावांनी भरलेले असते. कामाचा ताण, मोबाईलचा अतिरेकी वापर, नातेसंबंधांमधील गुंतागुंत, भविष्याची चिंता यामुळे मानसिक थकवा येणे स्वाभाविक झाले आहे. जसे आपण रोज शरीराची स्वच्छता करतो, तसेच मनाची स्वच्छता करणेही तितकेच आवश्यक आहे. यालाच मेंटल डिटॉक्स असे म्हटले जाते. विशेषतः झोपण्यापूर्वी केलेला मानसिक डिटॉक्स केवळ झोपेचा दर्जा सुधारत नाही, तर पुढील दिवसासाठी मन अधिक शांत, संतुलित आणि सकारात्मक बनवतो.

आता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या सुरक्षेत मोठी वाढ! राज्यस्तरीय दक्षता समिती होणार स्थापन

दीर्घ श्वसनाचा सराव

झोपण्यापूर्वी डोळे बंद करून पाच ते सात वेळा खोल श्वास घ्या. श्वास घेताना “मी शांतता घेत आहे” आणि श्वास सोडताना “माझा ताण बाहेर जात आहे” अशी भावना मनात ठेवा. दीर्घ श्वसनामुळे मेंदूला शांततेचा संदेश मिळतो आणि मन हळूहळू स्थिर होते.

चिंतेचा त्याग करा

प्रत्येक गोष्ट आपल्या नियंत्रणात नसते, हे वास्तव स्वीकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. झोपण्यापूर्वी समस्या, अपूर्ण कामे किंवा उद्याची काळजी यावर विचार करत बसण्याऐवजी त्या गोष्टी दुसऱ्या दिवसासाठी सोडून द्या. “आता विश्रांतीची वेळ आहे” असे स्वतःला सांगा आणि मनाला मोकळे करा.

सकारात्मक विचारांचा अवलंब

“मी सुरक्षित आहे”, “मी शांत आहे”, “आजचा दिवस चांगला गेला” अशी सकारात्मक वाक्ये मनातल्या मनात उच्चारा. मन भरकटले तर पुन्हा श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. सकारात्मक विचार मनातील नकारात्मकता कमी करतात आणि भावनिक स्थैर्य निर्माण करतात.

कृतज्ञता व्यक्त करा

दिवसभरात घडलेल्या चांगल्या गोष्टींची आठवण करा. ती गोष्ट कितीही छोटी असली—एखादे हसू, कुणाचा शब्द, स्वतःसाठी मिळालेला थोडा वेळ त्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करा. कृतज्ञतेची सवय मनाला समाधान आणि शांतता देते.

स्वतःसाठी वेळ काढा

दिवसभराच्या जबाबदाऱ्यांमधून किमान पाच ते दहा मिनिटे फक्त स्वतःसाठी राखून ठेवा. या वेळेत मोबाईल, टीव्ही आणि सोशल मीडियाच्या नोटिफिकेशनपासून पूर्णपणे दूर राहा. शांत बसणे, हलके संगीत ऐकणे किंवा फक्त श्वासावर लक्ष केंद्रित करणेही पुरेसे असते.

सातत्य राखा

मेंटल डिटॉक्स ही एकदिवसीय प्रक्रिया नसून ती रोजची सवय बनवणे आवश्यक आहे. सातत्याने सराव केल्यास मन नैसर्गिकरीत्या शांत राहू लागते आणि ताणतणावांवर नियंत्रण मिळते.

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मेंटल डिटॉक्समुळे ताण आणि अस्वस्थता कमी होते, झोप चांगली लागते, भावनिक संतुलन राखले जाते आणि निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारते. जेव्हा आपण रोज झोपण्यापूर्वी मन शांत करायला शिकतो, तेव्हा आयुष्यात आपोआप संतुलन येते. दीर्घ श्वास, कृतज्ञता आणि चिंता सोडून देण्याची ही छोटीशी प्रक्रिया मानसिक आरोग्यासाठी मोठा बदल घडवून आणू शकते.

Web Title: Mental detox before bedtime how to do it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:01 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

Jan 21, 2026 | 09:01 PM
IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

Jan 21, 2026 | 08:53 PM
Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Jan 21, 2026 | 08:44 PM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 08:40 PM
‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

Jan 21, 2026 | 08:39 PM
Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Jan 21, 2026 | 08:30 PM
Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Jan 21, 2026 | 08:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM