मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

पूर्व उपनगरातील मानखुर्द गाव येथील महापालिका शाळेच्या जागेवर प्रस्तावित बहुमजली इमारतीच्या बांधकामाला संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी नाकारल्याने या शाळेच्या पुनर्बांधणीला आणखी विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संरक्षण खात्याच्या संवेदनशील आस्थापनांच्या अगदी समोर ही शाळा असल्याने नवीन सुरक्षा नियमांनुसार बहुमजली इमारतीस आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिका प्रशासन शाळेसाठी सुधारित आणि मर्यादित उंचीची बांधकाम योजना तयार करून ती पुन्हा संरक्षण विभागाकडे सादर करणार आहे.
मानखुर्द गावातील ही महापालिका शाळा अनेक वर्षांपासून परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा आधार होती. या शाळेतून शिक्षण घेतलेले अनेक विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. पूर्वी या परिसरात महापालिकेची एकमेव शाळा हीच होती. नंतर महाराष्ट्र नगर येथे दुसरी शाळा उभारण्यात आली. मात्र, मानखुर्द गावातील शाळेची इमारत अत्यंत जीर्ण झाल्याने ती वापरण्यास असुरक्षित ठरली. कोविड-१९ महामारीच्या काळात २०२५ मध्ये ही इमारत धोकादायक घोषित करून पाडण्यात आली.
या शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत हिंदी, मराठी आणि उर्दू माध्यमांचे वर्ग चालत होते. सुमारे ४५० विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत होते. इमारत पाडल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र नगर येथील महापालिका शाळेत स्थलांतरित करण्यात आले. मात्र, त्या शाळेत पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दररोज उपनगरीय रेल्वे मार्ग आणि एक अतिशय वर्दळीचा मुख्य रस्ता ओलांडावा लागत असल्याने पालकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेने मानखुर्द येथील मूळ जागेवर आधुनिक सुविधा असलेली बहुमजली शाळेची इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, शाळेच्या समोरच संरक्षण खात्याची संवेदनशील आस्थापने असल्याने नव्या सुरक्षा नियमांनुसार या आराखड्यास संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे कुलाबा परिसरानंतर ही दुसरी घटना ठरली आहे, जिथे संरक्षण विभागाच्या आक्षेपांमुळे महापालिकेच्या शाळा बांधकामाला अडथळा आला आहे.
या संदर्भात मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले की, “आम्ही आमचा प्रस्ताव संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र, नव्या नियमांमुळे त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. आता आम्ही बांधकाम योजनेत आवश्यक बदल करून ती पुन्हा सादर करणार आहोत आणि सर्व परवानग्या मिळवण्याचा प्रयत्न करू.”
दरम्यान, पालकांनी बहुमजली इमारतीची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. जुन्या इमारतीप्रमाणे साधी, सुरक्षित आणि कमी मजली शाळेची इमारत उभारली तरी विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शाळेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळेत जाण्याचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, अशीही मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
संरक्षण खात्याच्या परवानगीअभावी रखडलेली ही शाळा पुन्हा केव्हा उभी राहणार, याकडे मानखुर्द परिसरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.