Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल

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सकाळची सुरुवात शांत आणि सकारात्मक वातावरणात केल्यास संपूर्ण दिवस उत्साहाने जातो. उठल्यानंतर काही मिनिटे ध्यान, प्रार्थना किंवा सकारात्मक विचारांवर लक्ष केंद्रित केल्यास मन स्थिर राहते आणि तणाव कमी होण्यास मदत होते.
दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, योगा किंवा हलका व्यायाम केल्याने शरीरात एंडॉर्फिन हार्मोन्सची निर्मिती वाढते. हे हार्मोन्स मन प्रसन्न ठेवण्यास मदत करतात आणि चिंता व तणाव कमी करतात.
अपुरी झोप मानसिक थकवा आणि चिडचिड वाढवू शकते. दररोज ७ ते ८ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप घेतल्यास मेंदूला विश्रांती मिळते आणि मानसिक आरोग्य सुधारते.
डिजिटल ब्रेक घ्या
मोबाइल, सोशल मीडिया आणि सततच्या स्क्रीन वापरामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. दिवसातून काही वेळ फोन आणि इंटरनेटपासून दूर राहिल्यास मनाला आराम मिळतो.
वाचन, संगीत ऐकणे, चित्रकला किंवा बागकाम यांसारखे छंद मनाला आनंद देतात. यामुळे दैनंदिन तणावापासून थोडा विरंगुळा मिळतो.
आपल्या भावना जवळच्या व्यक्तींशी शेअर केल्याने मन हलके होते. सामाजिक संबंध मजबूत असल्यास मानसिक तणावाचा सामना करणे अधिक सोपे जाते.
फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहण्यास मदत होते. जास्त प्रमाणात कॅफिन आणि जंक फूड टाळणेही महत्त्वाचे आहे.
मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे हे आजच्या आव्हानात्मक जीवनात अत्यांत महत्वाचा. दैनंदिन जीवनात काही सकारात्मक सवयी अंगीकारल्यास तणाव कमी होण्यास मदत होते आणि जीवन अधिक आनंदी, संतुलित व निरोगी बनू शकते. मानसिक आरोग्य चांगले असेल तरच जीवनातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाता येते.
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