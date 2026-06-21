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Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

Healthy Habits For Good Mental Health: तणाव हा धावपळीच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला असून त्याचा परिणाम मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्यावरही होऊ शकतो. मात्र काही सोपे दैनंदिन उपाय अवलंबल्यास तणाव कमी करून मानसिक आरोग्य सुधारता येते.

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विस्तार
  • तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी
  • मानसिक आरोग्य सुधारेल
  • अशी घ्या काळजी
तणाव हा आजच्या धावपळीच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कामाचा ताण, आर्थिक चिंता, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सतत बदलणारी जीवनशैली यामुळे अनेकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो. दीर्घकाळ तणाव राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ मानसिकच नव्हे तर शारीरिक आरोग्यावरही होऊ शकतो. त्यामुळे मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे आणि तणाव नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही सोपे दैनंदिन उपाय अवलंबून तणाव कमी करण्यास मदत मिळू शकते.

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दिवसाची सुरुवात सकारात्मक विचारांनी करा

सकाळची सुरुवात शांत आणि सकारात्मक वातावरणात केल्यास संपूर्ण दिवस उत्साहाने जातो. उठल्यानंतर काही मिनिटे ध्यान, प्रार्थना किंवा सकारात्मक विचारांवर लक्ष केंद्रित केल्यास मन स्थिर राहते आणि तणाव कमी होण्यास मदत होते.

नियमित व्यायामाला प्राधान्य द्या

दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, योगा किंवा हलका व्यायाम केल्याने शरीरात एंडॉर्फिन हार्मोन्सची निर्मिती वाढते. हे हार्मोन्स मन प्रसन्न ठेवण्यास मदत करतात आणि चिंता व तणाव कमी करतात.

पुरेशी झोप घ्या

अपुरी झोप मानसिक थकवा आणि चिडचिड वाढवू शकते. दररोज ७ ते ८ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप घेतल्यास मेंदूला विश्रांती मिळते आणि मानसिक आरोग्य सुधारते.

डिजिटल ब्रेक घ्या

मोबाइल, सोशल मीडिया आणि सततच्या स्क्रीन वापरामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. दिवसातून काही वेळ फोन आणि इंटरनेटपासून दूर राहिल्यास मनाला आराम मिळतो.

आवडत्या छंदांसाठी वेळ द्या

वाचन, संगीत ऐकणे, चित्रकला किंवा बागकाम यांसारखे छंद मनाला आनंद देतात. यामुळे दैनंदिन तणावापासून थोडा विरंगुळा मिळतो.

मित्र आणि कुटुंबीयांशी संवाद साधा

आपल्या भावना जवळच्या व्यक्तींशी शेअर केल्याने मन हलके होते. सामाजिक संबंध मजबूत असल्यास मानसिक तणावाचा सामना करणे अधिक सोपे जाते.

संतुलित आहार घ्या

फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहण्यास मदत होते. जास्त प्रमाणात कॅफिन आणि जंक फूड टाळणेही महत्त्वाचे आहे.

मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे हे आजच्या आव्हानात्मक जीवनात अत्यांत महत्वाचा. दैनंदिन जीवनात काही सकारात्मक सवयी अंगीकारल्यास तणाव कमी होण्यास मदत होते आणि जीवन अधिक आनंदी, संतुलित व निरोगी बनू शकते. मानसिक आरोग्य चांगले असेल तरच जीवनातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाता येते.

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Web Title: Mental health stress relief tips daily habits anxiety management lifestyle guide

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:30 PM

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