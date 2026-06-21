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Money Plant: घरातील मनी प्लांट सुकतोय? वापरा ‘या’ सोप्या टिप्स, होईल हिरवेगार

Updated On: Jun 21, 2026 | 05:45 PM IST
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सारांश

Money Plant growing Tips at home: अनेकजण सकारात्मकतेसाठी घरात मनी प्लांट लावतात. मात्र योग्य काळजी न घेतल्यास पाने पिवळी पडणे आणि वेल सुकणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. पण सोप्या गार्डनिंग टिप्सने मनी प्लांट पुन्हा हिरवेगार होऊ शकते.

photo- yandex
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विस्तार
  • घरातील मनी प्लांट सुकतोय?
  • वापरा या सोप्या टिप्स
  • होईल हिरवागार
घरातील सजावटीसाठी आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक म्हणून अनेक जण मनी प्लांट लावतात. कमी देखभालीत वाढणारी ही रोप घरातील कोणत्याही कोपऱ्याचे सौंदर्य वाढवते. मात्र काही वेळा योग्य काळजी न घेतल्यामुळे मनी प्लांटची पाने पिवळी पडू लागतात, वेल सुकते आणि त्याची वाढही थांबते. अशा परिस्थितीत काही सोप्या गार्डनिंग टिप्सचा अवलंब केल्यास सुकलेला मनी प्लांट पुन्हा वाढू शकतो आणि नवीन हिरवी पाने फुटू शकतात, जाणून घ्या.

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योग्य प्रकाश मिळणे आवश्यक

मनी प्लांटला भरपूर प्रकाश आवडतो, पण थेट सूर्यप्रकाश त्याच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. खूप तीव्र उन्हामुळे पाने करपतात आणि त्यांचा हिरवा रंग फिका पडू लागतो. त्यामुळे या रोपाला अप्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश मिळेल अशा जागी ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरते.

पाणी देताना घ्या काळजी

मनी प्लांट खराब होण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अति पाणी. कुंडीत पाणी साचल्यास मुळे कुजण्याची शक्यता वाढते. दुसरीकडे, खूप कमी पाणी दिल्यास वेल कोमेजू शकते. त्यामुळे मातीचा वरचा थर कोरडा झाल्यानंतरच पाणी देणे योग्य मानले जाते.

आर्द्रता टिकवून ठेवा

उन्हाळ्यात किंवा कोरड्या वातावरणात पानांचा तजेला कमी होऊ शकतो. अशावेळी पानांवर हलक्या हाताने पाण्याचा फवारा मारल्यास आवश्यक आर्द्रता टिकून राहते आणि वनस्पती ताजी दिसते.

खताचा वापर करा

मनी प्लांटची वाढ चांगली राहण्यासाठी महिन्यातून एकदा सेंद्रिय किंवा द्रवरूप खत वापरता येते. योग्य प्रमाणात पोषण मिळाल्यास पाने अधिक हिरवी आणि चमकदार राहतात.

सुकलेली पाने आणि फांद्या छाटून टाका

पिवळी पडलेली किंवा वाळलेली पाने वेळोवेळी काढून टाकल्यास झाडाची ऊर्जा नवीन वाढीसाठी वापरली जाते. नियमित छाटणीमुळे वेल अधिक दाट आणि आकर्षक दिसते.

योग्य प्रकाश, संतुलित पाणी, आवश्यक आर्द्रता आणि नियमित देखभाल यामुळे सुकलेला मनी प्लांट पुन्हा हिरवागार होऊ शकतो. थोडीशी काळजी घेतल्यास ही सुंदर वेल घराचे सौंदर्य दीर्घकाळ वाढवत राहते.

योग्य कुंडीची निवड

याशिवाय मनी प्लांटसाठी योग्य कुंडीची निवडही महत्त्वाची असते. कुंडीमध्ये पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मुळे कुजणार नाहीत. तसेच वेळोवेळी माती बदलल्यास झाडाला नवीन पोषण मिळते आणि त्याची वाढ अधिक वेगाने व निरोगी होते.

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Web Title: Money plant care tips yellow leaves solution home gardening indoor plant maintenance

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Published On: Jun 21, 2026 | 05:45 PM

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