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कोसळणारे धबधबे, धुक्याने वेढलेले डोंगर अन् शांत वातावरण; मान्सूनमध्ये भारतातील ‘या’ हिडन जेम ठिकाणांना नक्की द्या भेट

Updated On: Jul 02, 2026 | 08:17 PM IST
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सारांश

Hidden Gem Of India For picnic In Monsoon: मान्सूनमध्ये भारतातील अनेक पर्यटनस्थळे हिरवळ, धबधबे आणि ढगांनी वेढलेल्या दऱ्यांमुळे अधिकच सुंदर दिसतात. मात्र गर्दी टाळून शांत आणि निसर्गाच्या जवळचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर ऑफबीट हिडन जेम ठिकाणे उत्तम पर्याय ठरतात.

photo- yandex
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विस्तार

पावसाळा सुरू होताच भारतातील अनेक पर्यटनस्थळांचे सुंदर रुप खुलून येते. हिरवेगार डोंगर, कोसळणारे धबधबे, ढगांनी वेढलेल्या दऱ्या आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे या ऋतूत फिरण्याची मजाच काही वेगळी असते. मात्र, काही लोकप्रिय ठिकाणी किंवा स्पॉट्सवर प्रचंड गर्दी असल्याने प्रवासाचा आनंद कमी होतो. अशावेळी निसर्गाच्या अधिक जवळ असलेली, कमी गर्दीची आणि तुलनेने कमी परिचित पर्यटनस्थळे उत्तम पर्याय ठरू शकतात. शांतता, नैसर्गिक सौंदर्य आणि वेगळा प्रवास अनुभवायचा असेल, तर मान्सूनमध्ये भारतातील ही ऑफबीट ठिकाणे तुमच्या ‘ट्रॅव्हल बकेट लिस्ट’मध्ये नक्की असावीत.

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झिरो व्हॅली, अरुणाचल प्रदेश

हिरव्यागार भातशेती, धुक्याने झाकलेले डोंगर आणि प्रसन्न वातावरणासाठी झिरो व्हॅली प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथील निसर्ग अधिक खुलून दिसतो. शांत वातावरणामुळे निसर्गप्रेमी आणि फोटोग्राफीची आवड असलेल्या पर्यटकांसाठी हे ठिकाण आकर्षणाचे केंद्र ठरते.

अगुंबे, कर्नाटक

‘दक्षिण भारतातील चेरापुंजी’ म्हणून ओळखले जाणारे अगुंबे मुसळधार पाऊस, घनदाट जंगल आणि मनमोहक सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथील धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्ये पर्यटकांना भुरळ घालतात.

पोनमुडी, केरळ

नागमोडी वळणाचे रस्ते, चहाचे मळे आणि ढगांनी वेढलेल्या टेकड्यांमुळे पोनमुडी हे हिल स्टेशन विशेष लोकप्रिय आहे. पावसाळ्यात हे ठिकाण अधिक सुंदर दिसते. कुटुंबीय आणि जोडप्यांसाठी हे एक शांत आणि रमणीय पर्यटनस्थळ मानले जाते.

मांडू, मध्य प्रदेश

ऐतिहासिक किल्ले, राजवाडे आणि तलावांनी समृद्ध असलेले मांडू पावसाळ्यात अधिकच आकर्षक दिसते. इतिहास आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम अनुभवायचा असेल, तर हे ठिकाण उत्तम पर्याय आहे.

प्रवासादरम्यान या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • हवामानाचा अंदाज तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करा.
  • घसरड्या ठिकाणी काळजीपूर्वक वावरावे.
  • रेनकोट, छत्री आणि आवश्यक औषधे सोबत ठेवा.
  • निसर्गरम्य ठिकाणी स्वच्छता राखा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा.
  • मुसळधार पावसात धबधबे किंवा नदीकाठी जाणे टाळावे.
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Web Title: Monsoon hidden gems india offbeat travel destinations zero valley agumbe ponmudi mandu

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Published On: Jul 02, 2026 | 08:17 PM

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