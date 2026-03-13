Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Horror Story : ‘रोल कॅमेरा अन्…’, जळालेले मृतदेह समोर… कॅमेरातही दिसले डोळे लाल… दिग्दर्शकासोबत घडलेला थरारक अनुभव!

मुंबईतील Mukesh Mills हे ठिकाण अनेक वर्षांपासून भुताटकीच्या कथा आणि रहस्यमय घटनांसाठी ओळखले जाते. १९८२ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत अनेक कामगारांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा असून त्यानंतर ही मिल बंद पडली.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:04 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

मुंबईतील Mukesh Mills हे ठिकाण अनेक वर्षांपासून भारतातील सर्वात रहस्यमय आणि भितीदायक जागांपैकी एक मानले जाते. आजही अनेक लोक या जागेभोवती विचित्र अनुभव सांगतात. या मिलमध्ये घडलेल्या एका कथित घटनेमुळे या जागेची भुताटकीची ओळख अधिक गडद झाली आहे. १९८२ साली या मिलमध्ये भीषण आग लागली होती. या आगीत अनेक कामगार अडकले आणि त्यातील काही जण जिवंत जळून मृत्यूमुखी पडले, अशी चर्चा आहे. त्या घटनेनंतर मिल पूर्णपणे बंद पडली. आजही त्या ठिकाणी जळालेल्या भिंती, तुटलेल्या खिडक्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती दिसतात. स्थानिक लोकांच्या मते, त्या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या आत्मा अजूनही त्या जागी भटकत आहेत.

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

२०१८ साली मनोज नावाचा एक दिग्दर्शक कमी बजेटमुळे आपल्या चित्रपटाचे काही सीन शूट करण्यासाठी मुकेश मिल्समध्ये आला. त्याच्यासोबत त्याचा असिस्टंट विक्रम आणि संपूर्ण चित्रपटाचा छोटा क्रू होता. शूटिंग सुरू करण्यापूर्वी विक्रमने त्या ठिकाणाची रेकी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्या वेळी विक्रमला एक अत्यंत विचित्र अनुभव आला. मिलच्या अंधाऱ्या कॉरिडॉरमध्ये चालताना विक्रमला अचानक दूरवर काही माणसे दिसली. सुरुवातीला त्याला वाटले की ते क्रू मेंबर्स असतील. पण काही क्षणांतच त्याने पाहिले की ती माणसे जणू आगीत जळत होती. त्यांचे शरीर जळालेले होते आणि ते त्याच्याकडे मदतीसाठी हात पुढे करत होते. घाबरलेल्या अवस्थेत विक्रम तिथून पळत बाहेर आला आणि मनोजला हा अनुभव सांगितला. मात्र मनोजने हे केवळ भ्रम समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले.

काही वेळानंतर मनोजने कॅमेऱ्याने काही फुटेज शूट केले. शूटिंग संपल्यानंतर त्याने कॅमेऱ्यातील फुटेज पाहिले तेव्हा त्याला एक विचित्र गोष्ट दिसली. फुटेजमध्ये एक माणूस उभा होता, पण प्रत्यक्षात शूटिंगच्या वेळी त्या ठिकाणी असा कोणीही नव्हता. ही गोष्ट पाहून मनोज थोडा अस्वस्थ झाला, पण तरीही त्याने शूटिंग सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्या रात्री चित्रपटातील एका अपहरणाच्या सीनचे शूटिंग सुरू होते. अचानक सगळ्या लाईट्स बंद झाल्या आणि परिसर पूर्ण अंधारात बुडाला. त्या गोंधळात चित्रपटाचा नायक यश अचानक गायब झाला. काही मिनिटांनंतर तो मिलच्या एका कोपऱ्यात बेशुद्ध अवस्थेत सापडला. त्याला शुद्ध आल्यानंतर त्याने सांगितले की कोणीतरी त्याला मागून ढकलले होते.

या घटनेनंतर वातावरण आणखी भितीदायक झाले. मनोज लॅपटॉपवर फुटेज पाहत असताना अचानक त्याच्या रेकॉर्डिंगमध्ये एक अनोळखी आवाज ऐकू आला. तो आवाज म्हणत होता, “इथून निघून जा… ही जागा आमची आहे.” हे ऐकून संपूर्ण क्रू घाबरला. क्लायमॅक्स सीन शूट करत असताना अचानक मनोजला असे वाटले की कोणीतरी त्याचा गळा दाबत आहे. पण बाकी लोकांना तो स्वतःच आपला गळा पकडताना दिसत होता. काही क्षणांनी मनोजनेही तेच पाहिले जे विक्रमने आधी पाहिले होते—जळालेले कामगार आणि त्यांच्या मध्ये उभा असलेला एक रागीट चेहरा.

Horror Story : चिंदर गावाची अनोळखी प्रथा! भूतांसाठी गाव केले जाते मोकळे

भीतीने ग्रासलेल्या मनोजने कॅमेरा तिथेच टाकला आणि संपूर्ण क्रूसोबत त्या जागेतून पळ काढला. त्या रात्रीनंतर त्यांनी कधीही मुकेश मिल्समध्ये परत शूटिंग करण्याचा प्रयत्न केला नाही. आजही अनेक चित्रपट आणि मालिकांच्या शूटिंगसाठी हे ठिकाण वापरले जाते, पण सूर्यास्तानंतर तिथे कोणीही थांबायला तयार नसते. काही जण या कथा केवळ अफवा मानतात, तर काहींच्या मते त्या मिलमध्ये आजही काहीतरी अनाकलनीय शक्ती अस्तित्वात आहे. त्यामुळे Mukesh Mills आजही मुंबईतील सर्वात भुताटकीच्या ठिकाणांपैकी एक मानले जाते.

Published On: Mar 13, 2026 | 04:04 PM

