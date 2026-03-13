वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

Nanded News : नांदेड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीविरोधात पोलीस प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने उस्माननगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कौडगाव शिवारात धाड टाकून तब्बल २ कोटी ४ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. (Nanded News)
पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी अवैध वाळू उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक पाठविले होते. या पथकाने ११ मार्च रोजी रात्री ८ वाजता कौडगाव शिवारातील वाळू धक्क्यावर छापा टाकला. कारवाईदरम्यान नदीपात्रातून इंजिन बोटीच्या साहाय्याने वाळूचा उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच ही वाळू फायबर बोटीच्या माध्यमातून नदीकिनारी आणली जात असल्याचेही आढळून आले. या कारवाईत पथकाने भारत बेंझ कंपनीचे पाच हायवा, टाटा कंपनीचा एक टिपर, दोन पोकलेन मशीन, एक इंजिन बोट व एक फायबर बोट तसेच नदीपात्रातून काढून ठेवलेली ५५ ब्रास वाळू जप्त केली. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत २ कोटी ४ लाख ७५ हजार रुपये इतकी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
शेजारील जिल्ह्यात वाळूची होतेय वाहतूक
या प्रकरणी उस्माननगर पोलीस ठाण्यात नऊ आरोपीविरुद्ध गुन्हा क्रमांक ५३/२०२६ नोंद करण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३ (२), ३ (५) तसेच खाण व खनिज अधिनियम १९५७मधील कलम ४ व २१ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ४८ (७) व ४८ (८) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बोटीही नष्ट करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक गजानन गाडेकर करीत आहेत. या कारवाईतून कौडगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाळू उपसा व वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही वाळू नांदेड जिल्हह्यासह शेजारील जिल्ह्यांमध्ये पुरवली जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या कारवाईत पो.उप.नि पंकज इंगळे यांच्यासह पो. हे. कॉ.दीप खानसोळे, संजीव जिंकलवाड, पो.कॉ. गणेश धुमाळ व कामाजी गवळी यांनी सहभाग घेतला.
आता ‘खबर’ हेल्पलाईन सुरू
अवैध व्यवसायांविरोधात केलेल्या या धाडसी कारवाईबद्दल पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. आणि नागरिकांना आपल्या परिसरातील अवैध व्यवसायांची माहिती पोलिसांपर्यंत सहज पोहोचविता यावी यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक कार्यालयाने ‘खबर’ हेल्पलाइन सुरू केली आहे. नागरिकांनी ९१५० १०० १०० या मोबाईल क्रमांकावर फोन किंवा व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे माहिती देण्याचे आवाहन शहाजी उमाप यांनी केले आहे. पोलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालयाने हेल्पलाईन सुरू केल्यामुळे त्यावर किती तक्रारी किंवा अवैध व्यवसायाबद्दलची माहिती दिली जाते. हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.