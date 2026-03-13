Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Papamochani Ekadashi 2026 People Of These Zodiac Signs Will Benefit On The Day Of Papamochani Ekadashi

Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

पापमोचनी एकादशी रविवार, 15 मार्च रोजी आहे. या वर्षीची एकादशी काही राशीच्या लोकांसाठी खूप खास असणार आहे. पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • पापमोचनी एकादशी कधी आहे
  • एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • पापमोचनी एकादशीचे महत्त्व
 

 

धार्मिक श्रद्धेनुसार  पापमोचनी एकादशीचे व्रत रविवार १५ मार्च रोजी आहे. पापमोचनी एकादशी काही राशींसाठी अत्यंत शुभ दिवस आहे. कर्क राशीसह या राशींना या दिवशी भगवान विष्णूचा आशीर्वाद मिळेल. या लोकांना त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील, नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे, सध्याच्या नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे. पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

कर्क रास

पापमोचनी एकादशी हा कर्क राशीच्या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या चांगला दिवस आहे. या दिवशी तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल. हा दिवस आर्थिक बाबींसाठी अनुकूल असेल. गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. काम करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि त्यांच्या कामाची प्रशंसा मिळेल. पापमोचनी एकादशीला तुम्हाला एक महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते. यामुळे तुमचे काम आणि प्रभाव वाढेल.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये देवीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा, जाणून घ्या

कन्या रास

पापमोचनी एकादशी दिवस कन्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. कन्या राशीच्या लोकांना एखादी महत्त्वाची कामगिरी मिळू शकते. या दिवशी तुमचे काम यशस्वी होईल आणि तुम्हाला आनंद मिळेल. परदेशात शिक्षण घेण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल. ज्यांचे नुकतेच लग्न झाले आहे त्यांना मुलाची बातमी मिळू शकते. आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. स्वतःवर विश्वास ठेवा.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी पापमोचनी एकादशी शुभ आहे. या दिवशी व्यावसायिकांना एखादा करार होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. जुना मित्र भाग्यवान ठरेल, जो तुम्हाला फायदे आणि नवीन संधी देईल. परदेशात राहण्याचे किंवा परदेशात प्रवास करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल. या दिवशी तुम्ही नवीन घर खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. तुमच्या व्यवसायातील एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी तुमची भेट होऊ शकते, जो भविष्यात उपयुक्त ठरेल.

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी पापमोचनी एकादशीचा दिवस फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. जे अजूनही अविवाहित आहेत त्यांना लग्नाचा प्रस्ताव येऊ शकतो किंवा प्रेम जोडीदार मिळू शकतो. कौटुंबिक जीवन आनंदी होईल आणि नातेसंबंध अधिक गोड होतील.

कुंभ रास

पापमोचनी एकादशी कुंभ राशीच्या लोकांच्या जीवनातील समस्यांवर उपाय घेऊन येईल. नवीन नोकरीसाठी तुमचा शोध पूर्ण होऊ शकतो आणि तुम्हाला चांगल्या कंपनीकडून ऑफर मिळू शकते. तुमच्या कामाशी प्रामाणिक राहा, तुम्हाला बक्षीस मिळेल. इतरांवर अवलंबून राहू नका; स्वतःचे काम स्वतः करा. तुमच्या व्यवसायात सर्जनशीलता आणि दृढनिश्चय वापरा. ​​चांगल्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पापमोचनी एकादशीला भगवान विष्णूची पूजा का केली जाते?

    Ans: हिंदू धर्मग्रंथांनुसार एकादशीचा दिवस भगवान विष्णूंना समर्पित असतो. या दिवशी भक्त उपवास करतात, विष्णू मंत्र जप करतात आणि पूजा करून त्यांची कृपा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात

  • Que: पापमोचनी एकादशीला विष्णू पूजेचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी श्रद्धेने भगवान विष्णूची पूजा केल्यास जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.

  • Que: या एकादशीचा राशींवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय आणि करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्याची शक्यता वाढते.

