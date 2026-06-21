Father’s Day 2026: फादर्स डे निमित्त लाडक्या वडिलांना द्या मराठमोळ्या प्रेमळ शुभेच्छा, मेसेज वाचून वडिलांना होईल आनंद

जगभरातील सर्वच देशांमध्ये २१ जूनला जागतिक फादर्स डे साजरा केला जातो. वडिलांविषयी प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी जून महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात फादर्स डे साजरा केला जातो. कुटुंब एकत्र जोडून ठेवण्यासाठी जशी आई महत्वाची असते, तसेच वडीलसुद्धा तितकेच महत्वाचे असतात. वडील स्वतःसाठी कधीच काही करत नाहीत. कायमच आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्याचा विचार करतात. वडिलांनी आयुष्यभर दिलेले प्रेम, मार्गदर्शन, त्याग आणि खंबीर पाठिंब्याची सगळ्यांना कायम आवश्यकता असते. जीवन जगताना आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर प्रत्येकाला कायमच आईवडिलांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे यंदाचा फादर्स डे आणखीनच खास होण्यासाठी वडिलांना या मराठमोळ्या शुभेच्छा तुम्ही नक्कीच पाठवू शकता. तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा वाचून वडिलांना खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
Father’s Day Gift: शर्ट किंवा चॉकलेट नाही… यंदा तुमच्या बाबांना द्या हे बेस्ट गॅझेट्स, दिवस बनेल अधिक संस्मरणीय
“बाबा नावाचा अर्थ खूप मोठा असतो. स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षा बाजूला ठेवून, मुलांसाठी रात्रंदिवस झटणारं ते एक खंबीर व्यक्तिमत्त्व असतं. माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या सुपरहिरोला फादर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा!”
“बाप असतो तेलवात, जळत असतो क्षणाक्षणाला,
हाडांची काडे करून, आधार देतो मनामनाला.
अशा त्यागाच्या मूर्तीला माझा सलाम!”
“लग्न झाले किंवा मी कितीही मोठी झाले, तरीही मी तुमची लाडकीच असेन. माझ्या प्रत्येक आनंदात आणि संकटात खंबीरपणे पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या माझ्या बाबांना हॅपी फादर्स डे!”
“तुम्ही मला नेहमी योग्य मार्ग दाखवलात आणि माझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण केलीत. तुम्ही माझ्यासाठी जे काही केले आहे, त्याबद्दल मी आयुष्यभर तुमचा ऋणी राहीन. हॅपी फादर्स डे बाबा!”
वडिल म्हणजे बिनशर्त प्रेमाची सावली
वडिल म्हणजे सर्वत्र छत्र देणारी माऊली
फादर्स डे च्या हार्दिक शुभेच्छा
तुमचा हात धरून चालायला शिकलो
आजही तुमचं मार्गदर्शनाशिवाय काहीही करत नाही
तुम्ही कायम माझ्यासोबत असेच रहा
फादर्स डेच्या शुभेच्छा
बाबा तुमचं प्रेम आणि पाठिंबा
हाच माझा खरा खजिना आहे
फादर्स डेच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा
बाबा म्हणजे शिस्तीचं,
प्रेमाचं आणि आधाराचं उत्तम उदाहरण.
तुमचा अभिमान वाटतो!
हॅपी फादर्स डे बाबा
तुमचं प्रत्येक शब्द,
प्रत्येक सल्ला माझ्यासाठी शेवटचा
आयुष्यभर असीच साथ देत राहा
फादर्स डेच्या शुभेच्छा
जगातले सगळे वडील उत्तम असतील,
पण माझे बाबा सर्वात्तम आहेत
हॅपी फादर्स डे
माझ्या प्रत्येक यशामार्ग तुमचा हात आहे
बाबा तुमचं आभार मानायला शब्द कमी पडतील
कायम माझ्यासोबत हजर असण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद
हॅपी फादर्स डे
बाबा म्हणजे एक आधारस्तंभ…
बाबा म्हणजे माझं संपूर्ण जग
हॅपी फादर्स डे
बाबा आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर
तुमचं मार्गदर्शन लाभो हीच प्रार्थना
फादर्स डे च्या शुभेच्छा
Father’s Day 2026: जागतिक पितृदिन का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागील इतिहास आणि यंदाची थीम
तुमचं अस्तित्वच माझ्या आयुष्याला अर्थ देतं
आजचा दिवस फक्त तुमच्यासाठी
फादर्स डेच्या शुभेच्छा