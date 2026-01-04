Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम ‘माँ की दाल’, मनाला तृप्त करणारी चव

Maa Ki Daal Recipe : गरमागरम पंजाबी माँ की दाल वरून थोडं लोणी घालून नान, बटर रोटी किंवा जीऱ्या भातासोबत सर्व्ह करा आणि मग याची चव घ्या. पंजाबचा हा फेमस पदार्थ मनाला शांती देणारा एक साधा पण चविष्ट चवीने भरलेला आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:26 AM
पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम 'माँ की दाल', मनाला तृप्त करणारी चव

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • ‘माँ की दाल’ हा पंजाबमधील एक फेमस आणि पारंपारिक चवीचा पदार्थ आहे.
  • डाळ आणि मसाले वापरून तयार केलेली ही डिश चवीला अप्रतिम लागते.
  • याला भातच काय तर चपाती-भाकरीसोबतच खाल्ले जाऊ शकते.
पंजाबमधील पारंपरिक स्वयंपाकात ‘माँ की दाल’ला खास मानाचं स्थान आहे. ही दाल केवळ एक पदार्थ नाही, तर पंजाबी घराघरात जपली गेलेली चव, प्रेम आणि परंपरेची ओळख आहे. ‘माँ’ म्हणजे उडीदाची काळी सोललेली डाळ (Black Urad Dal), जी मंद आचेवर तासन्तास शिजवली जाते. त्यामुळे या डाळीला नैसर्गिक घट्टपणा, मखमली टेक्सचर आणि खोलवर रुजलेली चव मिळते.

दिल्लीच्या पदार्थाला आणा तुमच्या स्वयंपाकघरात, घरीच बनवा चटपटीत ‘मटार कुलचे’, चव अशी की सर्वच होतील खुश

पंजाबी ढाब्यांमध्ये मिळणारी माँ की दाल ही नेहमीच बटर, क्रीम आणि मसाल्यांच्या समतोल वापरामुळे खास लागते. ही दाल जड नसून पचायला हलकी, पण चवीला अतिशय समृद्ध असते. थंड हिवाळ्याच्या दिवसांत किंवा खास पाहुण्यांसाठी बनवली जाणारी ही रेसिपी नान, बटर रोटी किंवा जीऱ्या भातासोबत अप्रतिम लागते. आजकाल रेस्टॉरंटमध्ये मिळणारी चव घरच्या घरी मिळावी, यासाठी पारंपरिक पद्धतीने, संथ आचेवर शिजवलेली माँ की दाल बनवणं फार महत्त्वाचं मानलं जातं. ही रेसिपी संयम, वेळ आणि प्रेमाने केली तर तिची खरी पंजाबी चव अनुभवायला मिळते. चला तर मग, घरच्या स्वयंपाकघरातच पंजाबी ढाबा स्टाइल माँ की दाल कशी बनवायची याची पारंपारिक रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • काळी उडीद डाळ (सोललेली) – 1 कप
  • राजमा – 2 टेबलस्पून (ऑप्शनल, पण पारंपरिक चवीसाठी)
  • लोणी – 2 टेबलस्पून
  • तेल – 1 टेबलस्पून
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – 1 मध्यम
  • टोमॅटो प्युरी – 1 कप
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची (बारीक) – 1
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • फ्रेश क्रीम – 2 टेबलस्पून
  • कसुरी मेथी – 1 टीस्पून
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
रविवार होईल आणखीनच मजेदार! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट चमचमीत स्टफ इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • सर्वप्रथम उडीद डाळ आणि राजमा किमान 8 तास किंवा रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा.
  • भिजलेली डाळ प्रेशर कुकरमध्ये मीठ घालून 6–7 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवा. डाळ पूर्ण मऊ झाली पाहिजे.
  • कढईत तेल आणि लोणी गरम करा. त्यात कांदा घालून गुलाबी होईपर्यंत परतवा.
  • आले-लसूण पेस्ट व हिरवी मिरची घालून मंद आचेवर परता.
  • टोमॅटो प्युरी घालून तेल सुटेपर्यंत मसाला शिजवा.
  • त्यात लाल तिखट, धणे-जिरे पूड व गरम मसाला घालून मिसळा.
  • शिजलेली डाळ घालून मंद आचेवर किमान 30–40 मिनिटे उकळू द्या. मधूनमधून ढवळत राहा.
  • शेवटी क्रीम आणि कसुरी मेथी चुरून घाला. 5 मिनिटे उकळी देऊन गॅस बंद करा.

