दिल्लीच्या पदार्थाला आणा तुमच्या स्वयंपाकघरात, घरीच बनवा चटपटीत ‘मटार कुलचे’, चव अशी की सर्वच होतील खुश

याची चटपटीत चव खाद्यप्रेमींना नेहमीच खुश करुन जाते.
दिल्लीच्या गल्ल्यांत फिरताना ज्या स्ट्रीट फूडचा सुगंध लगेच भूक वाढवतो, त्यात मटर कुलचे हे नाव हमखास घेतलं जातं. मसालेदार, हलकीशी आंबट-तिखट चव असलेली उकडलेली मटर आणि त्यासोबत तव्यावर गरम केलेले मऊ कुलचे हा पदार्थ उत्तर भारतात विशेष लोकप्रिय आहे. विशेष म्हणजे या रेसिपीमध्ये फारसा तेलकटपणा नसतो, त्यामुळे ती चवदार असण्यासोबतच तुलनेने हलकीही वाटते. घरच्या घरी योग्य मसाल्यांचा वापर केला तर अगदी दिल्लीसारखी चव सहज मिळू शकते. ही रेसिपीतुम्ही नाश्ता, दुपारचे हलके जेवण किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवून खाऊ शकता.