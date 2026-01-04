Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

रविवार होईल आणखीनच मजेदार! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट चमचमीत स्टफ इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला कायमच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये स्टफ इडली बनवू शकता. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सुंदर लागेल.

Updated On: Jan 04, 2026 | 08:00 AM
रविवार होईल आणखीनच मजेदार! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट चमचमीत स्टफ इडली

रविवार होईल आणखीनच मजेदार! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट चमचमीत स्टफ इडली

Follow Us:
Follow Us:

रविवार म्हणजे सुट्टीचा दिवस. सुट्टीच्या दिवशी घरातील सगळ्या सदस्यांना सुट्टी असते. त्यामुळे संपूर्ण दिवस आरामात असतो. रविवारी अनेक घरांमध्ये कायमच विकतचे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात. मेदुवडा, मसाला डोसा, वडापाव, भजी इत्यादी तेलकट पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात खाल्ल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. तेलकट पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे अपचन आणि ऍसिडिटीची समस्या वाढून आरोग्य बिघडते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चमचमीत स्टफ इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. स्टफ इडलीसोबत तुम्ही खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबर सुद्धा खाऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. स्टफ इडली कायमच बाहेरून विकत आणून खाल्ली जाते. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया स्टफ इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : आवळ्यापासून बनवा घरगुती आणि नैसर्गिक ‘माउथ फ्रेशनर’, तोंडाची दुर्गंधीच काय तर चेहऱ्यालाही उजळपणा मिळवून देईल

साहित्य:

  • इडली बॅटर
  • बटाटा
  • हळद
  • मोहरी
  • तेल
  • मीठ
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कढीपत्ता
  • कांदा
  • कोथिंबीर
रोजच्या जेवणात नियमित करा चमचाभर तिळाच्या चटणीचा समावेश, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

कृती:

  • स्टफ इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बटाटे शिजवून घ्या. शिजवून थंड केलेल्या बटाट्यांची साल काढून बारीक तुकडे करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं आणि हिंग घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात कढीपत्त्याची पाने आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून मिक्स करा.
  • कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ आणि आलं लसूण पेस्ट घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. यामुळे पदार्थाची चव वाढेल.
  • त्यानंतर त्यात मॅश करून घेतलेला बटाटा आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मिक्स केल्यानंतर काहीवेळ झाकण मारून भाजी शिजून घ्या.
  • इडलीच्या बॅटरला तेल लावून त्यावर इडली बॅटर टाकून वरून चमचाभर भाजी टाकून पुन्हा एकदा बॅटर टाका.
  • त्यानंतर इडलीचे भांड कुकरमध्ये ठेवून १५ मिनिटं शिजवा. १५ मिनिटं झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली स्टफ इडली.

Web Title: How to make stuff idli at home simple breakfast recipe stuff idli recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ
1

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी
2

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
3

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
4

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Jan 19, 2026 | 08:59 PM
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM