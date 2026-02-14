Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, काय म्हणाले डॉ परवेझ ग्रँट?

Sharad Pawar Health Update News : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुबी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे. शरद पवार यांना नऊ फेब्रुवारी रोजी रुबी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले होते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 01:10 PM
Sharad Pawar Health Update News in Marathi : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुबी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे. सर्दी आणि कफ झाल्यामुळे श्वसनाला त्रास होऊ लागल्यामुळे शरद पवार यांना नऊ फेब्रुवारी रोजी रुबी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले होते. त्यांच्या गेल्या चार दिवसांपासून उपचार सुरू होते. त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना आज रुबी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, ज्यांना छातीच्या संसर्गामुळे पुण्यातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. राज्यसभा सदस्य शरद पवार (८५) यांनी श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची आणि सतत खोकल्याची तक्रार केली, त्यानंतर त्यांना सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहरातील त्यांच्या निवासस्थानावरून रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये आणण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

शरद पवार यांची प्रकृती समाधानकारक

रुग्णालयाचे डॉक्टर आणि विश्वस्त डॉ. सायमन ग्रँट यांनी म्हटले आहे की पवार यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यात सातत्याने सुधारणा होत आहे. त्यांची एकूणच वैद्यकीय प्रकृती स्थिर आणि समाधानकारक आहे. त्यांनी सांगितले की रुग्णालयात दाखल होताना त्यांना झालेल्या छातीत जळजळ उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत आहे आणि त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. ही प्रकृती शारीरिक ताण आणि थकवा यामुळे आहे, विशेषतः अलिकडच्या काळात झालेल्या मोठ्या प्रवासामुळे आणि लोकांशी वारंवार संवाद साधल्यामुळे.

माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार तोंडाच्या कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. त्यांचे पुतणे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या पत्नी आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्यांचा मुलगा पार्थ यांच्यासह सोमवारी संध्याकाळी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात भेट दिली.अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यापासून शरद पवार बारामतीमध्ये होते.

Published On: Feb 14, 2026 | 01:10 PM

