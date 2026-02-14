Mumbai metro pillar collapse: मेट्रो सिमेंटचा स्लॅब कोसळला, ऑटो आणि कारचा चेंदामेंदा, दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

मुलुंडमध्ये बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वेच्या खांबाचा एक भाग कोसळल्याने अनेक वाहने चिरडली गेली.
बांधकामाधीन सिमेंटच्या खांबाचा एक भाग अचानक तुटून पडला.
अग्निशमन दल, पोलीस आणि मेट्रो पथके घटनास्थळी बचावकार्य करत होते.
ऑटोरिक्षातील तीन ते चार जण जखमी तर एकाचा मृत्यू
Mumbai metro pillar collapse News In Marathi : ईशान्य मुंबईतील मुलुंड भागात आज (14 फेब्रुवारी) एक मोठी दुर्घटना घडली, जिथे बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वेच्या खांबाचा एक भाग अचानक कोसळला आणि अनेक दोन वाहने चिरडली गेली. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.
ईशान्य मुंबईतील मुलुंड येथे शनिवारी दुपारी बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वे मार्गावरील खांबाचा एक भाग कोसळल्याने तीन ते चार जण जखमी झाल्याची भीती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. जॉन्सन अँड जॉन्सन कारखान्यासमोरील एलबीएस रोडवर दुपारी १२:२० च्या सुमारास ही घटना घडली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
घटनेची माहिती मिळताच, मुंबई अग्निशमन दल, स्थानिक पोलिस, मेट्रो प्राधिकरणाचे कर्मचारी, वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी पोहोचली. मदत आणि बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले. पोलिसांनी आजूबाजूचा परिसर वेढा घातला, वाहतूक वळवली आणि घटनास्थळावरून ढिगारा हटवण्यास सुरुवात केली. पोलीस आणि संबंधित एजन्सी सध्या अपघाताचे कारण तपासत आहेत, ज्यामध्ये बांधकामादरम्यान सुरक्षा मानकांचे पालन करण्यात आले होते का याचाही समावेश आहे.
अपघाताबाबत बीएमसीने सांगितले की, “आज दुपारी १२:२० वाजता मुलुंड (पश्चिम) येथील एलबीएस रोड, जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ मेट्रोच्या खांबाचा एक भाग कोसळला. बांधकामादरम्यान, सिमेंट मेट्रोच्या खांबाचा एक भाग तुटून एका रिक्षावर पडला. मुंबई अग्निशमन दल, पोलिस, मेट्रो कर्मचारी, वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी उपस्थित आहेत. तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.”
या घटनेत जखमी झालेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे आहे. परंतु त्या मृत व्यक्तीबद्दल इतर कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. काम सुरू असताना त्या ठिकाणी बॅरिकेड्स नव्हते, किंवा कोणत्याही इतर उपाययोजना करण्यात आलेल्या नव्हत्या, वाहतूक कोंडी होते म्हणून परिसरातील बँरीकेट हटवण्यात आले होते, त्यानंतर आज ही अपघाताची दुर्दैवी घटना घडली आहे. ज्यामध्ये चार जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली, त्यानंतर उपचारादरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली.