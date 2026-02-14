Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Mumbai metro pillar collapse: मेट्रो सिमेंटचा स्लॅब कोसळला, ऑटो आणि कारचा चेंदामेंदा, दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

Mumbai metro pillar collapse News : मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. मुलुंड पश्चिमेकडील बांधकामधील मेट्रोच्या खांबाचा सिमेंटचा भाग अचानक कोसळला आणि खाली जाणाऱ्या ऑटोरिक्षावर पडला.

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:36 PM
मेट्रो सिमेंटचा स्लॅब कोसळला, ऑटो आणि कारचा चेंदामेंदा, दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

मेट्रो सिमेंटचा स्लॅब कोसळला, ऑटो आणि कारचा चेंदामेंदा, दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू

Follow Us:
Follow Us:

मुलुंडमध्ये बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वेच्या खांबाचा एक भाग कोसळल्याने अनेक वाहने चिरडली गेली.

बांधकामाधीन सिमेंटच्या खांबाचा एक भाग अचानक तुटून पडला.

अग्निशमन दल, पोलीस आणि मेट्रो पथके घटनास्थळी बचावकार्य करत होते.

ऑटोरिक्षातील तीन ते चार जण जखमी तर एकाचा मृत्यू

Mumbai metro pillar collapse News In Marathi : ईशान्य मुंबईतील मुलुंड भागात आज (14 फेब्रुवारी) एक मोठी दुर्घटना घडली, जिथे बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वेच्या खांबाचा एक भाग अचानक कोसळला आणि अनेक दोन वाहने चिरडली गेली. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

ईशान्य मुंबईतील मुलुंड येथे शनिवारी दुपारी बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वे मार्गावरील खांबाचा एक भाग कोसळल्याने तीन ते चार जण जखमी झाल्याची भीती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. जॉन्सन अँड जॉन्सन कारखान्यासमोरील एलबीएस रोडवर दुपारी १२:२० च्या सुमारास ही घटना घडली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

कॅबिनेट मंत्र्याचे कार्यालय सील होण्याची पहिलीच घटना! नरहरी झिरवाळ ‘नॉटरिचेबल’ झाल्याने संशय वाढला

घटनेची माहिती मिळताच, मुंबई अग्निशमन दल, स्थानिक पोलिस, मेट्रो प्राधिकरणाचे कर्मचारी, वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी पोहोचली. मदत आणि बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले. पोलिसांनी आजूबाजूचा परिसर वेढा घातला, वाहतूक वळवली आणि घटनास्थळावरून ढिगारा हटवण्यास सुरुवात केली. पोलीस आणि संबंधित एजन्सी सध्या अपघाताचे कारण तपासत आहेत, ज्यामध्ये बांधकामादरम्यान सुरक्षा मानकांचे पालन करण्यात आले होते का याचाही समावेश आहे.

बीएमसीने काय म्हटले?

अपघाताबाबत बीएमसीने सांगितले की, “आज दुपारी १२:२० वाजता मुलुंड (पश्चिम) येथील एलबीएस रोड, जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ मेट्रोच्या खांबाचा एक भाग कोसळला. बांधकामादरम्यान, सिमेंट मेट्रोच्या खांबाचा एक भाग तुटून एका रिक्षावर पडला. मुंबई अग्निशमन दल, पोलिस, मेट्रो कर्मचारी, वॉर्ड कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी उपस्थित आहेत. तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू

या घटनेत जखमी झालेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे आहे. परंतु त्या मृत व्यक्तीबद्दल इतर कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. काम सुरू असताना त्या ठिकाणी बॅरिकेड्स नव्हते, किंवा कोणत्याही इतर उपाययोजना करण्यात आलेल्या नव्हत्या, वाहतूक कोंडी होते म्हणून परिसरातील बँरीकेट हटवण्यात आले होते, त्यानंतर आज ही अपघाताची दुर्दैवी घटना घडली आहे. ज्यामध्ये चार जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली, त्यानंतर उपचारादरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली.

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Web Title: Metro pillar collapses in mulund west several injured after debris falls on commuters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…
1

Mumbai Crime: १९ वर्षीय तरूणीकडून अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; जबरदस्तीने घरी नेलं आणि…

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?
2

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?

Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक
3

Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक

मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे
4

मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Feb 14, 2026 | 03:40 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

Feb 14, 2026 | 03:30 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’

Shivratri 2026 : बाहेरून कशाला उपवासानिमित्त यंदा घरीच बनवा कुरकुरीत ‘केळीचे चिप्स’

Feb 14, 2026 | 03:23 PM
भायखळ्यात नवे म्युझिअम! मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप; उभारणीला गती

भायखळ्यात नवे म्युझिअम! मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप; उभारणीला गती

Feb 14, 2026 | 03:20 PM
Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

Feb 14, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM