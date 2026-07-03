शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:12 AM IST
जाहिरात
सारांश

Adventure Theme Park : टेलिव्हिजनवर जपानचा 'ताकेशी कॅसल' हा शो तर तुम्ही नक्कीच पाहिला असावा. यात स्पर्धक वेगवेगळ्या साहसी खेळांमध्ये भाग घेतात. याच संकल्पनेवर भारतात रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क बनवण्यात आलं आहे. इथे तुम्ही पॅकेजनुसार वेगवेगळ्या साहसी आणि रंजक खेळांचा अनुभव घेऊ शकता.

Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा 'ताकेशी कॅसल'ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

Takeshis Castle in Real Life

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ५० हून अधिक थरारक आणि मनोरंजक ॲक्टिव्हिटीजचा आनंद घेण्याची संधी.
  • प्रत्येक बजेटनुसार वेगवेगळी पॅकेजेस आणि वेळेचे पर्याय उपलब्ध.
  • वीकेंड ट्रिप किंवा ग्रुप आउटिंगसाठी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन.
जपानचे फेमस टिव्ही शो ‘ताकेशी कॅसल’ तुम्ही टेलिव्हिजनवर नक्कीच पाहिला असेल. लहानपणापासूनच या ॲडव्हेंचर कॅसलमध्ये जाण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. तुम्हालाही साहसी आणि ॲडव्हेंचर खेळ खेळायला आवडत असतील तर खऱ्या आयुष्यातील ‘ताकेशी कॅसल’ला तुम्ही नक्कीच भेट द्यायला हवी. दिल्ली-एनसीआरमध्ये मूळ जपानी टीव्ही शोवर आधारित एक रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क बनवण्यात आले आहे. कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत मजामस्ती करण्यासाठी हे थीम पार्क एक परफेक्ट ठिकाण आहे.

पहिल्या पावसात रोड ट्रिपचा प्लॅन करताय? महाराष्ट्रातील हे रोड ट्रिप रूट्स जिंकतील तुमचं मन

इथे तुमच्या बजेटनुसार वेगवेगळे पॅकेज उपलब्ध आहेत. तुमच्या पॅकेजनुसार यात साहसी आणि मनोरंजक खेळ ॲड करण्यात आले आहेत. या थीम पार्कमध्ये पर्यटकांसाठी स्विमिंग पूलपासून ते झिपलाइन, सोलो स्विंग, टेक्सास बुल राइड, डेव्हिल क्लाइंब, वाइपआऊट चॅलेंज, मॅजिक वॉल आणि ताकेशीज स्लिपरी वॉलपर्यंत ५० हून अधिक ॲक्टिव्हिटीज उपलब्ध आहेत.

कुठे आहे हे थीम पार्क?

एलिव्हेट-टीम, स्पोर्ट्स अँड ॲडव्हेंचर पार्क फरिदाबाद रोड, बलोला, बंधवारी, गुरुग्राम येथे हे थीम पार्क बांधण्यात आले आहे. तुम्ही कधी दिल्लीला गेलात तर या थीम पार्कला जाण्याचा नक्की प्लॅन बनवा. दिल्लीपासून ३०-४० किलोमीटर अंतरावर हे पार्क आहे, अशात टॅक्सी करुन तुम्ही इथे जाऊ शकता. मेट्रोने जात असल्यास Millennium City Centre Gurugram स्टेशनवर उतरा आणि इथून कॅब करा. सामान्यपणे हे पार्क सकाळी १०.३० वाजता खुले होते.

६ पॅकेज उपलब्ध

तुम्ही या ॲडव्हेंचर थीम पार्कमध्ये तुमच्या बजेट आणि वेळेनुसार वेगवेगळे पॅकेज निवडू शकता. तुमच्या पॅकेजनुसार तुम्हाला यात वेगवेगळ्या एक्टीव्हिटीजची मजा लुटू शकता. या पॅकेजेसमध्ये एलिव्हेट सनरायझर्स, एलिव्हेट रॉयल चॅलेंजर्स, एलिव्हेट सुपर किंग्स, ताकेशीज बॅटल, ताकेशीज सनरायझर्स आणि घोस्ट रायडर द गोल्डन पास यांचा समावेश आहे.

Monsoon Trip : जिथे ढग डोंगररांगांच्या कुशीत विसावतात… पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 6 अप्रतिम ठिकाणे

पॅकेजची किंमत काय?

एलिवेट एडवेंचर पार्कमध्ये तुम्हाला ९९९ पासून ते ३ हजारापर्यंतचे पॅकेजेस मिळतील. सुरुवातीच्या पॅकेजमध्ये साधारण १० एक्टीव्हिटीज खेळता येतात. तसेच जर फुल पॅकेज किंवा महागड्या पॅकेजची निवड केली तर यात तुम्हाला ५० हून अधिक एक्टिव्हिटीजचा आनंद लुटता येईल. याबरोबरच या पॅकेजमध्ये टाईम लिमिट देखील आहे. काही पॅकेजमध्ये २ तास टाईम लिमिट आहे तर काहींमध्ये ४ तासांची टाईम लिमिट आहे.

 

Web Title: Real life takeshis castle adventure theme park know complete guide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 08:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Monsoon Trip : जिथे ढग डोंगररांगांच्या कुशीत विसावतात… पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 6 अप्रतिम ठिकाणे
1

Monsoon Trip : जिथे ढग डोंगररांगांच्या कुशीत विसावतात… पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 6 अप्रतिम ठिकाणे

लोहगडावर इतिहासाच्या नाही तर सिया पॉईंटच्या शोधत आहेत पर्यटक… डार्क टुरिजमचा हा ट्रेंड नक्की आहे तरी काय?
2

लोहगडावर इतिहासाच्या नाही तर सिया पॉईंटच्या शोधत आहेत पर्यटक… डार्क टुरिजमचा हा ट्रेंड नक्की आहे तरी काय?

Couple Travel: गर्लफ्रेंडसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? सुरक्षित प्रवासासाठी ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी विसरू नका
3

Couple Travel: गर्लफ्रेंडसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? सुरक्षित प्रवासासाठी ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी विसरू नका

EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत
4

EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

Jul 03, 2026 | 08:12 AM
‘पॅन, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्त्वाचा पुरावा नाही’; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

‘पॅन, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्त्वाचा पुरावा नाही’; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Jul 03, 2026 | 08:09 AM
Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना करिअर व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Jul 03, 2026 | 08:05 AM
मुसळधार पावसाळ्यात दुपारच्या जेवणासाठी बनवा गरमागरम आंबट तिखट टोमॅटो सार, वाफाळत्या भातासोबत लागेल चविष्ट

मुसळधार पावसाळ्यात दुपारच्या जेवणासाठी बनवा गरमागरम आंबट तिखट टोमॅटो सार, वाफाळत्या भातासोबत लागेल चविष्ट

Jul 03, 2026 | 08:00 AM
देशभरातील अनेक भागांत पावसाचा हाहा:कार; जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा ढगफुटी, पावसामुळे बद्रीनाथ महामार्ग बंद

देशभरातील अनेक भागांत पावसाचा हाहा:कार; जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा ढगफुटी, पावसामुळे बद्रीनाथ महामार्ग बंद

Jul 03, 2026 | 07:20 AM
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीचे प्रभावी उपाय; चंद्रदोष आणि वारंवार येणाऱ्या अडचणींपासून मिळू शकते दिलासा

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीचे प्रभावी उपाय; चंद्रदोष आणि वारंवार येणाऱ्या अडचणींपासून मिळू शकते दिलासा

Jul 03, 2026 | 07:05 AM
Sankashti Chaturthi 2026: जीवनातील संकटांचा विनाश करण्यासाठी नियमित वाचन करा प्रभावी गणेश स्तोत्र! गणपतीची राहील कायमच कृपा

Sankashti Chaturthi 2026: जीवनातील संकटांचा विनाश करण्यासाठी नियमित वाचन करा प्रभावी गणेश स्तोत्र! गणपतीची राहील कायमच कृपा

Jul 03, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा