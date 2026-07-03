Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

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इथे तुमच्या बजेटनुसार वेगवेगळे पॅकेज उपलब्ध आहेत. तुमच्या पॅकेजनुसार यात साहसी आणि मनोरंजक खेळ ॲड करण्यात आले आहेत. या थीम पार्कमध्ये पर्यटकांसाठी स्विमिंग पूलपासून ते झिपलाइन, सोलो स्विंग, टेक्सास बुल राइड, डेव्हिल क्लाइंब, वाइपआऊट चॅलेंज, मॅजिक वॉल आणि ताकेशीज स्लिपरी वॉलपर्यंत ५० हून अधिक ॲक्टिव्हिटीज उपलब्ध आहेत.
कुठे आहे हे थीम पार्क?
एलिव्हेट-टीम, स्पोर्ट्स अँड ॲडव्हेंचर पार्क फरिदाबाद रोड, बलोला, बंधवारी, गुरुग्राम येथे हे थीम पार्क बांधण्यात आले आहे. तुम्ही कधी दिल्लीला गेलात तर या थीम पार्कला जाण्याचा नक्की प्लॅन बनवा. दिल्लीपासून ३०-४० किलोमीटर अंतरावर हे पार्क आहे, अशात टॅक्सी करुन तुम्ही इथे जाऊ शकता. मेट्रोने जात असल्यास Millennium City Centre Gurugram स्टेशनवर उतरा आणि इथून कॅब करा. सामान्यपणे हे पार्क सकाळी १०.३० वाजता खुले होते.
६ पॅकेज उपलब्ध
तुम्ही या ॲडव्हेंचर थीम पार्कमध्ये तुमच्या बजेट आणि वेळेनुसार वेगवेगळे पॅकेज निवडू शकता. तुमच्या पॅकेजनुसार तुम्हाला यात वेगवेगळ्या एक्टीव्हिटीजची मजा लुटू शकता. या पॅकेजेसमध्ये एलिव्हेट सनरायझर्स, एलिव्हेट रॉयल चॅलेंजर्स, एलिव्हेट सुपर किंग्स, ताकेशीज बॅटल, ताकेशीज सनरायझर्स आणि घोस्ट रायडर द गोल्डन पास यांचा समावेश आहे.
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पॅकेजची किंमत काय?
एलिवेट एडवेंचर पार्कमध्ये तुम्हाला ९९९ पासून ते ३ हजारापर्यंतचे पॅकेजेस मिळतील. सुरुवातीच्या पॅकेजमध्ये साधारण १० एक्टीव्हिटीज खेळता येतात. तसेच जर फुल पॅकेज किंवा महागड्या पॅकेजची निवड केली तर यात तुम्हाला ५० हून अधिक एक्टिव्हिटीजचा आनंद लुटता येईल. याबरोबरच या पॅकेजमध्ये टाईम लिमिट देखील आहे. काही पॅकेजमध्ये २ तास टाईम लिमिट आहे तर काहींमध्ये ४ तासांची टाईम लिमिट आहे.