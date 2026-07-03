मुसळधार पावसाळ्यात दुपारच्या जेवणासाठी बनवा गरमागरम आंबट तिखट टोमॅटो सार, वाफाळत्या भातासोबत लागेल चविष्ट

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये सगळ्यांचं झटपट तयार होणारे गरमागरम पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. सूप, वेगवेगळ्या पालेभाज्या आणि कुरकुरीत पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्लेले जातात. जेवणाच्या ताटात कायमच डाळभात किंवा चपाती भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबत टोमॅटो सार बनवून खाऊ शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. फोडणीचा सुगंध, टोमॅटोचा ताजेपणा आणि मसाल्यांचा हलका स्वाद जेवणाची चव वाढवतो. त्यामुळे जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर झटपट तुम्ही गरमागरम टोमॅटोचा सार आणि भात खाऊ शकता. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा बऱ्याचदा जेवणातील टोमॅटो बाजूला काढून टाकतात. टोमॅटो खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी टोमॅटोपासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. टोमॅटोचा सार किंवा कढी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया आंबट तिखट टोमॅटो सार बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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