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Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीचे प्रभावी उपाय; चंद्रदोष आणि वारंवार येणाऱ्या अडचणींपासून मिळू शकते दिलासा

Updated On: Jul 03, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

चंद्र दोष, मानसिक ताण किंवा वारंवार येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे तुम्ही देखील त्रस्त आहात का? यासाठी संकष्टी चतुर्थी अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिवशी योग्य विधींनी गणपतीची पूजा करणे, उपवास करणे आणि विशेष विधी केल्याने दुःख कमी होते आणि ग्रहांच्या त्रासातून मुक्ती मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • चंद्रदोष आणि वारंवार येणाऱ्या अडचणींपासून सुटका मिळविण्यासाठी उपाय
  • संकष्टीला कोणते उपाय करावेत
 

हिंदू धर्मात प्रत्येक तारीख आणि सणाला विशेष महत्त्व आहे. असाच एक दिवस म्हणजे संकष्टी चतुर्थी, जो भगवान गणेशाच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. असे मानले जाते की या दिवशी योग्य विधींसह उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील त्रास, अडथळे आणि समस्या दूर होतात. त्यासोबतच सुख, समृद्धी आणि सुदैव प्राप्त होते. चंद्र दोष आणि इतर ग्रहीय अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी हा दिवस विशेषतः शुभ मानला जातो. संकष्टी चतुर्थी कधी आहे आणि उपाय जाणून घेऊया

कधी आहे संकष्टी चतुर्थी

वैदिक पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, ३ जुलै रोजी सकाळी ११:२० वाजता होणार आहे. ही तिथी शनिवार, ४ जुलै रोजी दुपारी १२:३९ वाजता संपेल. उदयतिथी आणि चंद्रोदयाच्या वेळेनुसार, संकष्टी चतुर्थीचा उपवास शुक्रवार, ३ जुलै रोजी पाळला जाणार आहे. शिवाय, संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोदय रात्री ९:५३ वाजता असेल.

Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

चंद्र दोषापासून मिळेल सुटका

संकष्टी चतुर्थीला गणपतीची पूजा करणे आणि उपवास करण्याला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी केलेली पूजा भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करते आणि त्यांच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि सुदैव आणते. ज्योतिषशास्त्रातही या दिवसाला महत्त्व आहे, कारण या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने कुंडलीतील चंद्र दोषाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते. म्हणूनच, धर्मग्रंथांमध्ये हा उपवास विशेष फलदायी मानला जातो.

संकष्टी चतुर्थीला करा हे उपाय

मुलांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यासाठी उपाय

सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही मुलांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करणे कठीण जात असेल, तर संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी विशेष उपाययोजना करावी. या दिवशी गणपतीसमोर बसून गणपती अथर्वशीर्षाचे पठण करावे. यामुळे एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि निर्णयक्षमता सुधारते, असा विश्वास आहे.

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री करा खास उपाय, आर्थिक अडचणी होतील दूर

आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय

संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री विशेष उपाययोजना केल्यास यशाचे दरवाजे उघडले जाऊ शकतात. पूजेनंतर, झोपण्यापूर्वी, एक मातीचा दिवा घ्या, त्यात गाईचे तूप भरा, चार लवंगा घ्या आणि तो पेटवा. गणपतीला २१ दुर्वा अर्पण करा आणि ‘ओम गण गणपतये नमः’ या मंत्राचा जप करा. यामुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

गणेश स्तोत्राचे पठण

संकष्टी चतुर्थीच्या शुभप्रसंगी, भक्तीभावाने आणि श्रद्धेने संकटनाशन गणेश स्तोत्राचे पठण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असा विश्वास आहे की, भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने जीवनातील अडथळे, त्रास आणि समस्या दूर होऊन सुख-समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

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Frequently Asked Questions

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदोष कमी करण्यासाठी कोणते उपाय केले जातात?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी भगवान गणेशाची विधीवत पूजा, दुर्वा अर्पण, मोदकाचा नैवेद्य, 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्राचा जप आणि चंद्राला अर्घ्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदर्शनाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: संकष्टी चतुर्थीच्या व्रतात चंद्रोदयानंतर चंद्राचे दर्शन घेऊन अर्घ्य अर्पण केल्यानंतर व्रत सोडण्याची परंपरा आहे. याला धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व दिले जाते.

  • Que: संकष्टी चतुर्थीचे व्रत केल्याने अडथळे दूर होतात का?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, विघ्नहर्ता श्रीगणेशाची उपासना केल्याने जीवनातील अडथळे कमी होण्यास, कार्यात यश मिळण्यास आणि मनःशांती लाभण्यास मदत होते, अशी मान्यता आहे.

Web Title: Do remedies on sankashti chaturthi the problems of chandra dosha will go away

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Published On: Jul 03, 2026 | 07:05 AM

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