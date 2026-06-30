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शरीरात साचलेले Uric Acid आठवडाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात नियमित करा ‘या’ डाळीचा समावेश, सांध्यांमधील वेदना होईल गायब

Updated On: Jun 30, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

सांध्यांमध्ये वाढलेले युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी मुगाच्या डाळीचे सेवन करावे. या डाळीमध्ये असलेले गुणकारी घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात आणि पचनक्रिया कायमच निरोगी राहते.

शरीरात साचलेले Uric Acid आठवडाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात नियमित करा 'या' डाळीचा समावेश, सांध्यांमधील वेदना होईल गायब

शरीरात साचलेले Uric Acid आठवडाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात नियमित करा 'या' डाळीचा समावेश, सांध्यांमधील वेदना होईल गायब

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विस्तार

युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी उपाय?
मुगाची डाळ खाण्याचे फायदे?
मुगाच्या डाळीमध्ये कोणते घटक असतात?

दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, अपुरी झोप, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. बऱ्याचदा शरीरसंबंधित दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले जाते, मात्र असे केल्यामुळे आजार कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतो आणि शरीराचे नुकसान होते. चुकीच्या सवयी, प्रोसेस्ड फूड इत्यादी पदार्थांचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीरात युरिक ऍसिडची पातळी मोठ्या प्रमाणावर वाढते आणि सांध्यांमध्ये वेदना वाढू लागतात. सांधे दुखणे, हातापायांमध्ये वाढलेल्या वेदना, पायाचा अंगठा किंवा गुडघ्यामध्ये वेदना इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. आहारात होणाऱ्या बदलांचा आणि चुकीच्या जीवनशैलीचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. त्यामुळे वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सांध्यांमध्ये युरिक ऍसिड वाढल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसून येतात? युरिक ऍसिडची पातळी कमी करण्यासाठी कोणत्या डाळीचा आहारात समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)

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युरिक ऍसिड वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • गुडघे आणि बोटांच्या सांध्यांमध्ये अचानक असह्य वेदना होणे.
  • सांधे सुजणे, लाल पडणे.
  • सकाळी उठल्यानंतर सांधे आखडणे
  • हालचाल करताना तीव्र वेदना जाणवणे.
  • लघवी करताना जळजळ होणे.
  • त्वचेवर खाज सुटणे किंवा पुरळ उठणे.
  • त्वचेखाली कडक गाठी उठणे

सांध्यांमध्ये वाढलेले युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी ‘या’ डाळींचा आहारात करा समावेश:

सांध्यांमध्ये वाढलेले युरिक ऍसिड नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुगाच्या डाळीचे सेवन करावे. मुगाची डाळ शिजवून त्याचे पाणी प्यावे. यामुळे युरिक ऍसिड कमी होण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. इतर डाळींच्या तुलनेत मुगाच्या डाळीमध्ये खूप जास्त पोषक घटक आढळून येतात. मुगाची डाळ खाल्ल्यानंतर सहज पचन होते. तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करून पोटावर आलेले तणाव कमी करण्यासाठी आणि आतड्यांची हालचाल निरोगी राहण्यासाठी आहारात मुगाच्या डाळीचा समावेश करावा.

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रोजच्या आहारात फायबर असल्यास पदार्थांचे सेवन करावे. फायबर शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करते आणि आरोग्य सुधारते. युरीक एसिड वाढल्यामुळे मांसाहारी पदार्थ खाण्याऐवजी मुगाच्या डाळीचा आहारात समावेश करावा. मुगाच्या डाळीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते. शरीरात साचून राहिलेले अतिरिक्त युरिक ऍसिड बाहेर काढून टाकण्यासाठी मुगाची डाळ खावी. मुगाच्या डाळीमध्ये आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉलेट आणि अँटीऑक्सिडेंटस युक्त घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: युरिक ॲसिड वाढल्यास शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात?

    Ans: युरिक ॲसिड वाढल्यास पायाच्या अंगठ्यात वेदना, सांधे दुखणे, सूज येणे, चालताना त्रास होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: युरिक ॲसिड कमी करण्यासाठी कोणत्या डाळीचा आहारात समावेश करावा?

    Ans: काही डाळींमध्ये पोषणमूल्ये चांगली असतात, मात्र युरिक ॲसिड असलेल्या व्यक्तींनी डाळीचे प्रमाण आणि प्रकार डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य ठरते.

  • Que: युरिक ॲसिड कमी करण्यासाठी आहारात कोणते बदल करावेत?

    Ans: भरपूर पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि जास्त प्युरीन असलेले पदार्थ मर्यादित करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Web Title: Reduce the uric acid accumulated in your body within a week make this lentil a regular part of your daily diet

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Published On: Jun 30, 2026 | 05:30 AM

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