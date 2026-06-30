शरीरात साचलेले Uric Acid आठवडाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात नियमित करा ‘या’ डाळीचा समावेश, सांध्यांमधील वेदना होईल गायब

युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी उपाय?
मुगाची डाळ खाण्याचे फायदे?
मुगाच्या डाळीमध्ये कोणते घटक असतात?
दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, अपुरी झोप, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. बऱ्याचदा शरीरसंबंधित दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले जाते, मात्र असे केल्यामुळे आजार कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतो आणि शरीराचे नुकसान होते. चुकीच्या सवयी, प्रोसेस्ड फूड इत्यादी पदार्थांचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीरात युरिक ऍसिडची पातळी मोठ्या प्रमाणावर वाढते आणि सांध्यांमध्ये वेदना वाढू लागतात. सांधे दुखणे, हातापायांमध्ये वाढलेल्या वेदना, पायाचा अंगठा किंवा गुडघ्यामध्ये वेदना इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. आहारात होणाऱ्या बदलांचा आणि चुकीच्या जीवनशैलीचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. त्यामुळे वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सांध्यांमध्ये युरिक ऍसिड वाढल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसून येतात? युरिक ऍसिडची पातळी कमी करण्यासाठी कोणत्या डाळीचा आहारात समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
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रोजच्या आहारात फायबर असल्यास पदार्थांचे सेवन करावे. फायबर शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करते आणि आरोग्य सुधारते. युरीक एसिड वाढल्यामुळे मांसाहारी पदार्थ खाण्याऐवजी मुगाच्या डाळीचा आहारात समावेश करावा. मुगाच्या डाळीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते. शरीरात साचून राहिलेले अतिरिक्त युरिक ऍसिड बाहेर काढून टाकण्यासाठी मुगाची डाळ खावी. मुगाच्या डाळीमध्ये आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉलेट आणि अँटीऑक्सिडेंटस युक्त घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात.
Ans: युरिक ॲसिड वाढल्यास पायाच्या अंगठ्यात वेदना, सांधे दुखणे, सूज येणे, चालताना त्रास होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.
Ans: काही डाळींमध्ये पोषणमूल्ये चांगली असतात, मात्र युरिक ॲसिड असलेल्या व्यक्तींनी डाळीचे प्रमाण आणि प्रकार डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य ठरते.
Ans: भरपूर पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि जास्त प्युरीन असलेले पदार्थ मर्यादित करणे फायदेशीर ठरू शकते.