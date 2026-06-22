सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Regular Yoga Is More Effective Against Memory Loss Changes Observed Following Daily 60 Minute Yoga Sessions Over 12 Weeks

Health Care Tips: स्मृतिभ्रंशावर नियमित योग अधिक प्रभावी! १२ आठवड्यांपर्यंत दररोज ६० मिनिटे योगसत्रामुळे बदल

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

नियमित योगासने केल्यास मेंदूच्या गंभीर आजारांपासून सुटका मिळेल. याशिवाय मानसिक आरोग्य चांगले राहील. नियमित योग केल्यामुळे अल्झायमरच्या रुग्णांमधील आकलनशक्ती सुधारण्यास, नैराश्याची लक्षणे कमी होतात.

स्मृतिभ्रंशावर नियमित योग अधिक प्रभावी! १२ आठवड्यांपर्यंत दररोज ६० मिनिटे योगसत्रामुळे बदल

स्मृतिभ्रंशावर नियमित योग अधिक प्रभावी! १२ आठवड्यांपर्यंत दररोज ६० मिनिटे योगसत्रामुळे बदल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अल्झायमर अर्थात स्मृतिभ्रंशाचा आजारावर नियमित योग हा अतिशय प्रभावी ठरत आहे. नियमित योग केल्यामुळे अल्झायमरच्या रुग्णांमधील आकलनशक्ती सुधारण्यास, नैराश्याची लक्षणे कमी करण्यास आणि आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची संख्या अंशतः पुनर्संचयित करण्यास मदत होऊ शकते, असा निष्कर्ष दिल्लीस्थिती ‘एम्स’च्या संशोधकांनी केला आहे. या अभ्यासाच्या प्रमुख लेखिका डॉ. रीमा दादा म्हणाल्या की, योगसारख्या जीवनशैलीतील क्रिया आतड्यांच्या आरोग्यासाठी योगदान देऊ शकतात, याचा प्राथमिक पुरावा या अभ्यासातून मिळतो. योग केल्यानंतर फायदेशीर जीवाणूंमध्ये होणारी वाढ आणि दाहक सूक्ष्मजीवांमध्ये होणारी घट, या जैविक यंत्रणा मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास हातभार लावू शकतात असे सूचित करतात.(फोटो सौजन्य – AI)

Vitamin Deficiency: शरीरात ‘या’ विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात गंभीर समस्या, वेळीच व्हा सावध

एम्स दिल्ली येथील न्यूरोलॉजी विभागाच्या प्रमुख डॉ. मंजरी त्रिपाठी यांनी सांगितले की, योगला अल्झायमर रोगावरील इलाज मानले जाऊ शकत नसले तरी, आमच्या निष्कर्षांवरून असे सूचित होते की अल्झायमरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील रुग्णांमधील सौम्य बौद्धिक क्षीणतेसाठी तो एक उपयुक्त पूरक उपचार म्हणून काम करू शकतो. आम्हाला बौद्धिक कार्य आणि मनःस्थितीमध्ये सुधारणा, तसेच आतड्यातील सूक्ष्मजीवांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून आले, जे आतडे-मेंदू अक्षावर संभाव्य परिणाम सूचित करतात.

अल्झायमर रोग हा स्मृतिभ्रंशाचा सर्वांत सामान्य प्रकार आहे, ज्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हळूहळू स्मरणशक्ती कमी होणे आणि बौद्धिक क्षीणता. वाढत्या पुराव्यांवरून असे सूचित होते की आतड्यातील सूक्ष्मजीवांमधील बदल आतडे-मेंदू अक्षाद्वारे मेंदूच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. अल्झायमरच्या रुग्णांनी १२ आठवड्यांसाठी दररोज ६०-मिनिटांच्या योगासनांमध्ये भाग घेतला, तर संशोधकांनी सत्रापूर्वी आणि नंतर त्यांच्या बौद्धिक कार्याचे, नैराश्याच्या लक्षणांचे आणि आतड्यातील सूक्ष्मजीवांचे मूल्यांकन केले. निकालांमध्ये असे दिसून आले की योगासनांनंतर मॉन्ट्रयल कॉग्निटिव्ह असेसमेंटच्या गुणांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. पेशंट हेल्थ क्वेश्चनर-९ वापरून मोजलेले नैराश्याचे गुणदेखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले.

लघवीच्या रंगात कायमच बदल जाणवतो? किडनी स्टोन झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष

अभ्यासातील निष्कर्ष

अल्झायमरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील रुग्णांमधील सौम्य बौद्धिक क्षीणतेसाठी तो एक उपयुक्त पूरक उपचार
नियमित योग केल्यामुळे अल्झायमरच्या रुग्णांची आकलनशक्ती सुधारण्यास, नैराश्याची लक्षणे कमी करण्यास मदत
आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची संख्या अंशतः पुनर्संचयित करण्यास मदत
योग केल्यानंतर फायदेशीर जीवाणूंमध्ये वाढ आणि दाहक सूक्ष्मजीवांमध्ये घट, परिणामी मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास मदत

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नियमित योगामुळे स्मृतिभ्रंशाच्या समस्येत मदत होऊ शकते का?

    Ans: नियमित योग, श्वसन व्यायाम आणि ध्यान यामुळे ताण कमी होण्यास, मानसिक शांतता राखण्यास आणि मेंदूच्या आरोग्यास मदत होऊ शकते. मात्र स्मृतिभ्रंशासाठी वैद्यकीय सल्लाही आवश्यक असतो.

  • Que: स्मृतिभ्रंश (Dementia) म्हणजे काय?

    Ans: स्मृतिभ्रंश ही अशी अवस्था आहे ज्यामध्ये स्मरणशक्ती, विचार करण्याची क्षमता आणि दैनंदिन कामे करण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते.

  • Que: योगाचे मेंदूच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

    Ans: योगामुळे शरीरातील ताण कमी होण्यास, एकाग्रता वाढवण्यास आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Web Title: Regular yoga is more effective against memory loss changes observed following daily 60 minute yoga sessions over 12 weeks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधुनिक उपचार पद्धतीने शरीराला मिळेल नवीन ताकद! अवयवांचे आरोग्य आणि पुनर्प्राप्तीसाठी सेल बेस थेरेपी का आहे फायदेशीर
1

आधुनिक उपचार पद्धतीने शरीराला मिळेल नवीन ताकद! अवयवांचे आरोग्य आणि पुनर्प्राप्तीसाठी सेल बेस थेरेपी का आहे फायदेशीर

Vitamin Deficiency: शरीरात ‘या’ विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात गंभीर समस्या, वेळीच व्हा सावध
2

Vitamin Deficiency: शरीरात ‘या’ विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात गंभीर समस्या, वेळीच व्हा सावध

लघवीच्या रंगात कायमच बदल जाणवतो? किडनी स्टोन झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष
3

लघवीच्या रंगात कायमच बदल जाणवतो? किडनी स्टोन झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष

Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल
4

Mental Health: तणाव कमी करण्यासाठी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी, मानसिक आरोग्य सुधारेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Care Tips: स्मृतिभ्रंशावर नियमित योग अधिक प्रभावी! १२ आठवड्यांपर्यंत दररोज ६० मिनिटे योगसत्रामुळे बदल

Health Care Tips: स्मृतिभ्रंशावर नियमित योग अधिक प्रभावी! १२ आठवड्यांपर्यंत दररोज ६० मिनिटे योगसत्रामुळे बदल

Jun 22, 2026 | 11:30 AM
Lakshmi Narayan Raja Yoga: निर्जला एकादशीच्या दिवशी तयार होत आहे लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Lakshmi Narayan Raja Yoga: निर्जला एकादशीच्या दिवशी तयार होत आहे लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Jun 22, 2026 | 11:30 AM
चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ

चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ

Jun 22, 2026 | 11:20 AM
Solapur MLC Result : सोलापुरात कमळ फुलले! भाजपचे राजेंद्र राऊत यांना 483 मते, देशमुखांचा पराभव

Solapur MLC Result : सोलापुरात कमळ फुलले! भाजपचे राजेंद्र राऊत यांना 483 मते, देशमुखांचा पराभव

Jun 22, 2026 | 11:19 AM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘तो आला, भांडला, मारले आणि जाळून टाकले’, वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेत दबदबा, चाहता कॅमेऱ्यासमोरच….

Vaibhav Sooryavanshi: ‘तो आला, भांडला, मारले आणि जाळून टाकले’, वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेत दबदबा, चाहता कॅमेऱ्यासमोरच….

Jun 22, 2026 | 11:06 AM
अभिनेता पंकज त्रिपाठींच्या भावावर धारदार शस्त्राने हल्ला; प्रकृती चिंताजनक, कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण

अभिनेता पंकज त्रिपाठींच्या भावावर धारदार शस्त्राने हल्ला; प्रकृती चिंताजनक, कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण

Jun 22, 2026 | 11:06 AM
Top Marathi News Today Live : महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 मतांनी विजयी

LIVETop Marathi News Today Live : महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 मतांनी विजयी

Jun 22, 2026 | 11:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा