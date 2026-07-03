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Relationship Tips: फक्त एकत्र असणं गरजेचे नाही, Emotional Availability नात्यात हवी

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

नातं निभावणं फार कठीण आहे. नात्यात दोन व्यक्तींना फक्त एकत्र असणं हेच योग्य नाहीये तर त्यासाठी दोघांनीही भावनिकरित्या हजर राहणंही तितकंच गरजेचे आहे. नक्की काय आहे इमोशनल अव्हेलिबिलिटी?

नात्यात भावनिक उपलब्धता असणे किती गरजेचे (फोटो सौजन्य - iStock)

नात्यात भावनिक उपलब्धता असणे किती गरजेचे (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • नातं टिकण्यासाठी काय करावे 
  • नात्यातील भावनिक उपलब्धता किती महत्त्वाची 
  • जोडप्याने नक्की काय समजून घेतले पाहिजे 
आजच्या वेगवान जगात, नात्यांची व्याख्या बदलत आहे. पूर्वी नाती जबाबदारी, तडजोड आणि सामाजिक रचनेवर आधारित होती, पण आता नात्यात तो किंवा ती भावनिक जवळीक शोधत आहेत. प्रश्न असा आहे की, आजच्या नात्यांमध्ये ही एक नवीन गरज का बनली आहे? आणि भावनिक उपलब्धता म्हणजे नक्की काय?

हल्ली बदललेल्या लाइफस्टाइलमुळे घटस्फोट अधिक वाढीला लागले आहेत असं दिसून येतं. पण त्याला कारणीभूत फक्त स्त्री वा पुरूष असं नाही तर दोघंही आहेत. करिअर, सोशल मीडिया आणि डिजिटल संपर्क इतकं सर्व असूनही एकटेपणा वाढीला लागला आहे. नात्यात असूनही, असे वाटते की समोरची व्यक्ती आपलं ऐकतच नाही आणि समजूनही घेत नाही. याचं कारण अगदी स्पष्ट आहे. अनेक नात्यांमध्ये शारीरिक उपस्थिती असते, पण भावनिक उपस्थिती नसते. भावनिक उपलब्धतेचा अर्थ केवळ एकत्र असण्यापेक्षा अधिक आहे, तो म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या भावना समजून घेणे, स्वीकारणे आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे. म्हणूनच आता रिलेशनशिपमध्ये असताना, “माझा जोडीदार माझ्यासाठी भावनिकदृष्ट्या उपलब्ध आहे का?” हा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. 

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इमोशनल अव्हेलिबिलिटी म्हणजे नेमके काय आहे ते आपण आधी समजून घेऊ

  • आपल्या भावना जोडीदाराकडे मोकळेपणाने व्यक्त करू शकणे
  • दुसऱ्या व्यक्तीच्या भावना कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता ऐकून घेणे
  • कठीण काळात फक्त सल्ले न देता भावनिक आधार देणे
  • नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता दाखवणे
  • आपला जोडीदार भावनांपासून दूर पळत नाही, तर त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे
आता याची नक्की गरज का भासली आहे? 
  • आपण दिवसभर ऑनलाइन असतो, पण आपले मनातील नाते कमी होत चालले आहे. भावनिक उपलब्धता हे अंतर कमी करण्यास मदत करते
  • आजकाल लोक मानसिक आरोग्याला गांभीर्याने घेत आहेत. भावनिकदृष्ट्या उपलब्ध असलेले नाते तणाव, चिंता आणि एकटेपणा कमी करू शकते
  • अनेक लोक भूतकाळातील नात्यांच्या वेदना घेऊन नवीन नात्यांमध्ये प्रवेश करतात. अशा परिस्थितीत विश्वास आणि सुरक्षितता मिळवून देते 
  • रडणे, घाबरणे किंवा असुरक्षित वाटणे हे स्वाभाविक आहे, हे आता मान्य झाले आहे. आपल्या भावना दाबून ठेवण्याऐवजी त्या व्यक्त करणे महत्त्वाचे आहे त्यासाठी आता भावनिक जवळीक अधिक योग्य वाटते 
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इमोशनल अव्हेलिबिलिटीचा नात्यावर काय परिणाम होतो 

  • गैरसमज कमी होतात
  • भांडणं अधिक लवकर मिटतात
  • आणि तुमचे नाते अधिक सुरक्षित आणि दृढ होते
आजच्या जगात, नाती टिकवण्यासाठी निष्ठा किंवा एकटेपणा पुरेसा नाही. मनापासून उपस्थित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

Web Title: Relationship tips why emotional availability important for couples

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Published On: Jul 03, 2026 | 02:07 PM

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