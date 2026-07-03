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5,000mAh बॅटरी अन् Snapdragon प्रोसेसर… Samsung ने लाँच केला नवा स्मार्टफोन; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Updated On: Jul 03, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

Samsung Smartphone Launched: सॅमसंगने दक्षिण कोरियामध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 हा नवीन 5G स्मार्टफोन सादर केला आहे. दमदार डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर, 50MP ओआयएस कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीमुळे हा स्मार्टफोन मिड-प्रिमियम सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

5,000mAh बॅटरी अन् Snapdragon प्रोसेसर... Samsung ने लाँच केला नवा स्मार्टफोन; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

5,000mAh बॅटरी अन् Snapdragon प्रोसेसर... Samsung ने लाँच केला नवा स्मार्टफोन; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

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विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 दक्षिण कोरियात लाँच झाला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि 25W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
  • हा फोन सुमारे ₹34,000 किंमतीत ब्लॅक, ग्रीन आणि पिंक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Samsung Galaxy Jump 5 Launched: टेक कंपनी सॅमसंगने गुरुवारी दक्षिण कोरियामध्ये त्यांचा एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Samsung Galaxy Jump 5 या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. हा कॅरियर-एक्सक्लुझिव्ह स्मार्टफोन केटी कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने सादर करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेला या नवीन स्मार्टफोनचे स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स आणि डिझाईन Galaxy A27 5G सारखेच आहेत. Galaxy A27 5G अलीकडेच भारतासह इतर देशांमध्ये लाँच करण्यात आला होता. नवा सॅमसंग गॅलेक्सी जंप स्मार्टफोन 3 रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी लाँच करण्यात आला आहे.

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सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 ची किंमत आणि उपलब्धता

दक्षिण कोरियामधील ऑनलाईन सॅमसंग स्टोअरवर नवा स्मार्टफोन KRW 5,45,600 म्हणजेच सुमारे 34,000 रुपयांच्या किंमतीत लिस्ट करण्यात आला आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनच्या रॅम आणि स्टोरेजबाबत कोणताही खुलासा केला नाही. हा हँडसेट सॅमसंग गॅलेक्सी A27 5G पेक्षा थोडा महाग आहे, जो भारतात 28,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. नव्या सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 ची विक्री आजपासून सुरु झाली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ब्लॅक, ग्रीन आणि पिंक कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: X)

सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या डुअल सिम हँडसेट अँड्रॉईड 16 र बेस्ड One UI 8.5 वर चालतो. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनच्या सॉफ्टवेयर सपोर्टचे डिटेल्स शेअर केले नाहीत. सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये 6.7-इंच फुल एचडी+ सुपर अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लसच्या प्रोटेक्शनसह येतो.

परफॉर्मंस

परफॉर्मंससाठी या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. यासोबतच या नव्या स्मार्टफोनमध्ये एलपीडीडीआर5एक्स आणि यूएफएस 3.1 इंटरनल स्टोरेज दिले आहे.

बॅटरी

सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. सुरक्षेसाठी या फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे.

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कॅमेरा

कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये f/1.8 अपर्चर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा उपलब्ध आहे. याशिवाय, या डिव्हाईसमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेंसर समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 12-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.

Web Title: Samsung galaxy jump 5 launched with snapdragon processor read price and features

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Published On: Jul 03, 2026 | 01:53 PM

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