5,000mAh बॅटरी अन् Snapdragon प्रोसेसर... Samsung ने लाँच केला नवा स्मार्टफोन; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा
दक्षिण कोरियामधील ऑनलाईन सॅमसंग स्टोअरवर नवा स्मार्टफोन KRW 5,45,600 म्हणजेच सुमारे 34,000 रुपयांच्या किंमतीत लिस्ट करण्यात आला आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनच्या रॅम आणि स्टोरेजबाबत कोणताही खुलासा केला नाही. हा हँडसेट सॅमसंग गॅलेक्सी A27 5G पेक्षा थोडा महाग आहे, जो भारतात 28,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. नव्या सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 ची विक्री आजपासून सुरु झाली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ब्लॅक, ग्रीन आणि पिंक कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: X)
नव्या डुअल सिम हँडसेट अँड्रॉईड 16 र बेस्ड One UI 8.5 वर चालतो. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनच्या सॉफ्टवेयर सपोर्टचे डिटेल्स शेअर केले नाहीत. सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये 6.7-इंच फुल एचडी+ सुपर अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लसच्या प्रोटेक्शनसह येतो.
परफॉर्मंससाठी या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. यासोबतच या नव्या स्मार्टफोनमध्ये एलपीडीडीआर5एक्स आणि यूएफएस 3.1 इंटरनल स्टोरेज दिले आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. सुरक्षेसाठी या फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे.
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कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन सॅमसंग गॅलेक्सी जंप 5 मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये f/1.8 अपर्चर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा उपलब्ध आहे. याशिवाय, या डिव्हाईसमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेंसर समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 12-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.