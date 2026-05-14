  • Why Indian Women Feel Lonely After Marriage Effecting On Mental Health Emotional Negligence Is Reason Says Report

Relationship Tips: लग्न टिकतंय… पण नातं जगतंय का? भारतीय महिला ‘एकट्या’; कमी पडतंय नवऱ्यांचं प्रेम, काय सांगते संशोधन

भारतीय समाजात, 'विवाहाचे दीर्घायुष्य' हे अनेकदा 'विवाहाचे यश' मानले जाते. संशोधनातून असे दिसून येते की, 'घरात शांतता' राखण्याचा दुहेरी भार असल्यामुळे भारतीय महिला मात्र एकट्या होत आहेत

Updated On: May 14, 2026 | 07:26 PM
महिला का होत आहेत एकट्या (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

  • लग्न झालंय… पण साथ मिळतेय का? भारतीय महिलांच्या एकटेपणाची कहाणी
  • काय सांगतो अहवाल
  • भारतीय महिलांच्या लग्नानंतरची काय आहे मानसिक अवस्था 
ती कोणाकडेही तक्रार करत नाही कारण तिच्याकडे तक्रार करायला कोणतेही ‘ठोस’ कारण नसते. तिचा नवरा दारू पीत नाही, ना तो तिला वाईट वागणूक देतो. तो दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरातील सर्व खर्चसुद्धा करतो. समाजाच्या नजरेत, हे एक ‘आदर्श’ लग्न आहे. पण त्याच घराच्या चार भिंतींच्या आत, ती स्त्री अशा शांततेत जगते जिचं मन मात्र पोखरत असतं. सर्व असूनही तिच्याकडे मनासारखं काहीच नसतं. असं का? 

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, भारतीय महिलांना अनेकदा ‘बर्नआउट’चा त्रास होतो, कारण त्यांच्यावर ‘घरात शांतता’ राखण्याचा दुहेरी भार असतो. संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की, पुरुष अनेकदा आपल्या पत्नीला ‘Support System’ म्हणून पाहतात, तर पत्नी अनेकदा स्वतःला ‘Service Provider’ म्हणून पाहतात, ज्यामुळे एका ठराविक वेळेनंतर त्यांना नात्यात एकटेपणाची भावना येते. आजही, भारतातील लाखो महिला अशा एकटेपणाशी संघर्ष करत आहेत, ज्याचे मोजमाप कोणत्याही मापदंडाने करता येत नाही. हे ते एकटेपण आहे जे भरलेले घर, मुलांचे हसणे आणि पतीची उपस्थिती असूनही टिकून राहते.

सुरक्षितता म्हणजे आनंद हा समज 

भारतीय समाजात, यशस्वी विवाहाचे निकष खूपच संकुचित आहेत. जर नवरा कमावत असेल, त्याला व्यसन नसेल आणि तो मारहाण करत नसेल, तर त्याला ‘देव’ मानले जाते. स्त्रीने यापेक्षा जास्त काहीही मागू नये अशी अपेक्षा केली जाते. पण एखाद्या व्यक्तीच्या भावनिक गरजा फक्त एवढ्याच असतात का?

आपण अनेकदा हे विसरतो की हिंसेचा अभाव हे प्रेमाचे लक्षण नाही. प्रेम म्हणजे आपल्या पत्नीला समजून घेतले जाणे आणि तिला काय वाटत आहे ते अनुभवणे. जेव्हा स्त्रीच्या चिंतांना ‘फाल्तू गोष्टी’ म्हणून फेटाळले जाते, किंवा तिच्या मानसिक थकव्याला ‘नाटक’ म्हणून हिणवले जाते, तेव्हा ती हळूहळू स्वतःला अशा नात्यात अडकून पडले आहे असेच पाहते, जिथे तिची भूमिका जोडीदार म्हणून नव्हे, तर केवळ एक घराची काळजी वाहणारी व्यक्ती अशीच होते. 

संस्कृतीचा पगडा 

खरं तर, आपल्या संस्कृतीने मुलींना ‘त्यागाचे प्रतीक’ बनण्याची शिकवण दिली आहे. तिला शिकवले गेले आहे की परिस्थितीशी जुळवून घेणे ही तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. घरात शांतता टिकवण्यासाठी ती आपल्या इच्छांना गप्पपणे दाबून ठेवते. दुसरीकडे, पुरुषांना लहानपणापासूनच शिकवले गेले आहे की त्यांची एकमेव जबाबदारी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे ही आहे. आपल्या पत्नीसोबत बसणे, तिच्या भावना समजून घेणे किंवा तिच्या मौनाचा अर्थ लावणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, हे त्यांना कधीच शिकवले गेले नाही.

याचा परिणाम म्हणून, पुरुषाला वाटते की तो आपली जबाबदारी चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहे, पण या सगळ्यात त्याची पत्नी भावनिकरित्या खूपच रिती होते. ती घर सांभाळते, पण तिच्यासाठी स्वतःचा असा कोणताही भावनिक कोपरा नसतो.

न दिसणारी जखम 

भावनिक दुर्लक्ष हे महिलांच्या मनावर खूपच खोलवर जखम करते. ते जखमेसारखे रक्तबंबाळ होत नाही, उलट वाळवीप्रमाणे हृदयाला पोखरून काढते. जेव्हा तुम्हाला तुमचा सर्वात मोठा आनंद किंवा सर्वात खोल भीती तुमच्या जोडीदारासोबत वाटून घ्यायची असते आणि तुम्हाला “मी आत्ता कामात आहे” किंवा “तू नेहमी असंच का बोलतेस?” असे उत्तर मिळते, तेव्हा ती स्त्री हळूहळू पूर्णपणे बोलणे थांबवते. हा तो क्षण असतो जेव्हा, विवाहित असूनही, ती “एकाकी” होते आणि एका क्षणापासून ती आपल्या मनातील सर्व गोष्टी सांगणे थांबवते.

तिला काय हवे आहे?

बायको तुमच्याकडे परीकथा किंवा महागडे दागिने मागत नाही. तिला फक्त “सहवास” हवा असतो. दिवसभराच्या थकव्यानंतर जेव्हा ती तुमच्या शेजारी बसते, तेव्हा तिची इच्छा असते की तुम्ही तिच्या फोनच्या स्क्रिनपेक्षा तिच्या तिच्याशी गप्पा माराव्या तिला समजून घ्यावे. तिची इच्छा असते की तुम्ही तिला विचारावे, “आजचा दिवस कसा होता?” आणि केवळ विचारून दूर जाऊ नये तर तिच्यासह चांगला वेळ घालवावा.

नात्याचा पुनर्विचार

लग्न म्हणजे केवळ एक करार किंवा सामाजिक बंधन नाही. ते दोन व्यक्तींमधील एक भावनिक मिलन आहे. जर तुम्ही पुरुष असाल आणि हे वाचत असाल, तर लक्षात ठेवा की तुमची चांगली कमाई तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेऊ शकते, पण केवळ तुमची “संवेदनशीलता”च तुमच्या पत्नीला आनंद आणि समाधान देऊ शकते.

नात्याचा अर्थ तुम्ही एकत्र राहता की नाही यात नाही, तर तुम्ही एकमेकांसाठी किती “उपलब्ध” आहात यात आहे. शांततेला प्रतिष्ठा समजण्याची चूक करणे थांबवा आणि संवाद सुरू करा. कारण एक स्त्री केवळ डोक्यावर छप्पर मिळावे म्हणून लग्न करत नाही; ती असा जोडीदार शोधण्यासाठी लग्न करते, ज्याच्यासोबत तिला “सुरक्षित” वाटेल.

Published On: May 14, 2026 | 07:26 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

