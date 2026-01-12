Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • What Is Hardballing Dating How It Helps Gen Z To Avoid Breakup Anxiety In Relationship New Trend

Gen Z मध्ये Hardballing Dating काय होतंय प्रसिद्ध, ब्रेकअप-नैराश्यापासून ठेवतं दूर; क्रिकेटशी तर काहीच संबंध नाही

आजची नवीन पिढी, जनरेशन झेड, नातेसंबंधांमध्ये नेहमीच्या पहिल्याप्रमाणे होत असणाऱ्या गोष्टींना महत्त्व देत नाही. आता ‘हार्डबॉलिंग डेटिंग’ ही नवी संकल्पना अस्तित्वात आली आहे, जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:01 PM
हार्डबॉलिंग डेटिंग काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

हार्डबॉलिंग डेटिंग काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • हार्डबॉलिंग डेटिंग म्हणजे काय
  • Gen Z आपलं नातं कसं सांभाळतात 
  • काय आहे ही नवी संकल्पना 
आजची नवीन पिढी, जनरेशन झेड ही वेगळीच आहे असं म्हटलं जातं. त्यांचे बोलणे, विचार हे सर्वच आधीच्या पिढीपेक्षा वेगळे आहे. पूर्वीच्या पिढीप्रमाणे यांचं नातंही नाही. अनेकदा यांचं नातं खूप टिकतं, तर काहींना नात्यात खूपच गुंतागुंत वाटते, तर काहींचे नातं खूप टिकते. ही पिढी वेळ आणि भावना दोन्हींना महत्त्व देतात असंही म्हटलं जातं. म्हणूनच, त्यांना “बघूया काय होते ते” अशा नात्यात अडकायचे नसतं. पूर्वीची पिढी आई-वडिलांच्या सांगण्यानुसार नातं निभावून नेत होती. पण जेन झी अजिबात तशी नाही.

या मानसिकतेवर आधारित, हार्डबॉलिंग नावाचा एक नवीन डेटिंग ट्रेंड वेगाने लोकप्रिय होत आहे. या नावावरून याचा क्रिकेटशी काही संबंध आहे का असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, पण नाही – त्याचा क्रिकेटशी काहीही संबंध नाही. नातेसंबंधांमध्ये स्पष्टपणे संवाद साधण्याचा हा एक मार्ग आहे. आता हार्डबॉलिंग डेटिंग म्हणजे नक्की काय हे आपण जाणून घेऊया. 

Gen Z Dating Trend 

हार्डबॉलिंग म्हणजे एक साधी गोष्ट—नातेसंबंध सुरू करण्यापूर्वी सर्वकाही स्पष्ट करा. उदाहरणार्थ, तुम्हाला लग्न करायचे आहे का? तुम्हाला गंभीर नातेसंबंध हवा आहे की फक्त कॅज्युअल डेटिंग? लांब पल्ल्याच्या डेटिंगला मान्यता आहे का? पूर्वी, लोक या गोष्टी महिने पुढे ढकलत असत, नंतर वाद घालत असत. पण जनरेशन झेड आता ते स्पष्टपणे सांगते—”मला हेच हवे आहे आणि ते जुळत नसेल तर ते ठीक आहे.”

Relationship Tips: लग्नापूर्वी जोडीदारासह बोलून घ्या 4 गोष्टी, तरच टिकू शकतं नातं

का वाढतोय ट्रेंड

आजकाल ब्रेकअप आणि नातेसंबंधातील ताणतणाव खूप सामान्य असल्याने हा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. अनावश्यक अपेक्षा निर्माण केल्या जातात आणि नंतर जेव्हा दुसरी व्यक्ती पूर्वीसारखी होत नाही तेव्हा ते हृदयद्रावक असते. कठोर बोलणे हा तणाव लक्षणीयरीत्या कमी करते. जेव्हा सर्वकाही आधीच स्पष्ट होते, तेव्हा “त्याने हे का केले?” किंवा “त्याने ते का केले नाही?” ही चिंता कमी होते.

विचार उघडपणे स्पष्ट 

हार्डबॉलिंग म्हणजे डेटिंग सुरू होताच लोक त्यांचे विचार उघडपणे व्यक्त करतात. काही जण म्हणतात की त्यांना फक्त लग्नाच्या उद्देशाने डेट करायचे आहे, तर काही जण कॅज्युअल रिलेशनशिपची त्यांची इच्छा स्पष्टपणे सांगतात. यामुळे समोरच्या व्यक्तीला लगेच समजते की त्यांना पुढे जायचे आहे की नाही. याचा अर्थ अनावश्यक वेळ वाया घालवणे आणि खोट्या अपेक्षा न करणे आणि यामुळे समोरच्या व्यक्तीकडून उगाच अपेक्षा केल्या जात नाहीत आणि मनाला त्रासही होत नाही. 

Dating Apps मुळे अधिक चालना

सोशल मीडिया आणि Dating Apps मुळे या ट्रेंडला आणखी चालना मिळाली आहे. लोक आता त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये लिहितात – “नो टाईमपास,” “सिरिअस रिलेशनशिप ओन्ली,” “मॅरेज माइंडसेट,” किंवा “नो लॉन्ग-डाउन”. अशी विधाने पूर्वी असभ्य मानली जात असती, पण आता ती परिपक्वता आणि स्वाभिमानाचे लक्षण म्हणून पाहिली जातात. गोष्टी गोल गोल फिरवत न बसता सरळ आणि थेटपणे सांगता येतात आणि त्यामुळेच हे अधिक ट्रेंड होत आहे. 

हार्डबॉलिंगचे फायदे 

हार्डबॉलिंगचे फायदे असंख्य आहेत. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे स्पष्टता – दोन्ही बाजूंना माहीत असते की नाते कोणत्या दिशेने जात आहे. दुसरा फायदा म्हणजे वेळ वाचवणे – जर गोष्टी जुळत नसतील तर ते वेळीच संपले आहे हे गृहीत धरले जाते. तिसरा फायदा म्हणजे मानसिक शांती – आणि मनाचा कमी गोंधळ, कमी ताण आणि ब्रेकअपची कमी भीती. या कारणास्तव, ब्रेकअपची चिंता टाळण्याचा हा एक स्मार्ट मार्ग म्हटले जात आहे.

Relationship Tips: वर्षानुवर्ष एकत्र असल्यावरही नातं का तुटतं? नात्यातलं गणित कुठे बिघडतंय

जास्तच प्रॅक्टिकल मार्ग 

हो, काही जण म्हणतात की हा दृष्टिकोन खूपच व्यावहारिक आहे आणि तो प्रेमाच्या व्याख्येसाठी अजिबात योग्य नाही. पण जनरेशन झेडचे उत्तर सोपे आहे: प्रेम तेव्हाच योग्य ठरते जेव्हा सर्वकाही आधीच स्पष्ट असते. अन्यथा, खोट्या अपेक्षा फक्त मनाला त्रास देण्यास कारणीभूत ठरतात. या मानसिकतेमुळे, डेटिंग ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे आणि भविष्यात नातेसंबंधांसाठी हे अत्यंत सामान्य होण्याचीही शक्यता आहे. 

Web Title: What is hardballing dating how it helps gen z to avoid breakup anxiety in relationship new trend

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 10:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती
1

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
2

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस
3

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
4

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM