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Dipika Kakar : कॅन्सर, वडिलांचं आजारपण अन् घरातील संकटं; दीपिका-शोएबचा 2 वर्षांचा मुलगा एकटेपणाशी झुंजतोय

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

कर्करोगाशी झुंज देत असलेल्या दीपिका कक्करने इम्युनोथेरपीचे दुसरे सत्र पूर्ण केले. उपचारांदरम्यान मुलगा रुहान भावनिकदृष्ट्या खूप कमजोर झाल्याचा भावनिक खुलासा तिने आणि शोएबने केला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

टेलिव्हिजन अभिनेत्री दीपिका कक्कर गेल्या वर्षभरापासून कर्करोगाशी झुंज देत आहे. नुकतेच तिने इम्युनोथेरपीचे दुसरे सत्र पूर्ण केले. अभिनेत्रीने तिच्या उपचारांविषयी माहिती दिली. तिने हे देखील उघड केले की तिच्या आजारपणाचा तिच्या मुलावर मोठा भावनिक परिणाम झाला आहे.

आपल्या नवीन व्लॉगमध्ये, शोएबने दीपिकाच्या प्रकृतीबद्दल चर्चा केली आणि ते दुसऱ्या इम्युनोथेरपी इन्फ्युजनसाठी जात असल्याचे उघड केले. शोएब म्हणाला की, उपचारादरम्यान त्याला दीपिकाला रुग्णालयात सोडून मुलगा रुहानसोबत राहण्यासाठी घरी परतावे लागेल. तो म्हणाला की, आज दीपिकाचे दुसरे इन्फ्युजन आहे आणि आम्ही त्यासाठी जात आहोत.

शोएब म्हणाला की, आज रुहान खूप चिडचिड करत होता. गेल्या महिन्याभरात त्याने आपला बहुतेक वेळ दीपिकासोबत घालवला आहे. जर दीपिकाचे इन्फ्युजन रात्री असेल, तर मी घरी परत जाऊन त्याच्यासोबत राहीन. दीपिका म्हणते की, गेल्या महिन्याभरात रुहान भावनिकदृष्ट्या खूप नाजूक झाला आहे. अनेक दिवस घर रिकामे पाहून त्याला खूप दुःख झाले आणि त्याला खूप एकटे वाटले. जेव्हा आम्ही त्याला सांगितले की आम्ही आज निघत आहोत, तेव्हा त्याची तब्येत बरी नव्हती. सकाळपासून तो वारंवार न जाण्याची विनंती करत होता, पण आमच्यापैकी कोणीतरी त्याच्यासोबत राहील याची आम्ही खात्री करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

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काही महिन्यांपूर्वी दीपिकाने सांगितले होते की, आजारपणामुळे तिला आपल्या मुलासोबत वेळ घालवता येत नाही. एप्रिलमधील एका व्लॉगमध्ये दीपिका म्हणाली, “माझ्या मनात खूप गोष्टी आहेत. माझ्या आजारपणामुळे शोएब अनेक गोष्टींमध्ये व्यस्त आहे. कधीकधी मी रुहानला वेळ देऊ शकत नाही. ज्या दिवशी मी खूप थकलेली असते, त्या दिवशी मी फक्त झोपते. जर मी हॉस्पिटलमध्ये असेन, तर मी रुहानसोबत राहू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही आजारी असता, तेव्हा गोष्टी बदलतात; दिनचर्या बदलते, प्राधान्यक्रम बदलतात आणि शरीराला विश्रांतीची गरज असते.”

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मंगळवारी, शोएबचे वडील ३७ दिवसांच्या हॉस्पिटलमधील उपचारानंतर घरी परतले. ब्रेन हॅमरेजचा त्रास झाल्यानंतर त्यांना २३ मे रोजी दाखल करण्यात आले होते. एका व्लॉगमध्ये ही आनंदाची बातमी देताना शोएब म्हणाला, “आम्ही बाबांना महिना आणि सात दिवसांनंतर घरी घेऊन जात आहोत. त्यांची प्रकृती सुधारत आहे, पण आम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागेल. बाबा घरी जात आहेत यासाठी मी देवाचा आभारी आहे.”

Web Title: Deepika kakkar worried about son amid cancer battle says ruhaan has become emotionally very vulnerable

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Published On: Jul 03, 2026 | 02:07 PM

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