चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य

ग्लोइंग स्कीनसाठी सध्या सोशल मीडियावर तांदळाच्या पाण्याचा म्हणजेच राइस वॉटरचा ट्रेंड सुरु आहे. अनेक जण चेहऱ्यावर सात दिवस तांदळाचे पाणी लावल्याने त्वचा उजळते, मऊ होते आणि डाग कमी होतात असे मानतात. तज्ज्ञांच्या मते, तांदळाच्या पाण्यात असलेले नैसर्गिक घटक त्वचेला सौम्य पोषण देऊ शकतात आणि स्किन बॅरिअर मजबूत करण्यास मदत करू शकतात. मात्र, हा पूर्णपणे चमत्कारिक उपाय नसून त्याचे परिणाम व्यक्तीनुसार वेगवेगळे असू शकतात.
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तांदळाच्या पाण्यात स्टार्च आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचेवरील जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. काही लोकांमध्ये यामुळे त्वचा अधिक मऊ आणि हायड्रेटेड वाटू शकते. नियमित वापर केल्यास त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत होऊ शकते, परंतु ते त्वरित मोठा बदल दिसत नाही.
तांदळाचे पाणी त्वचेचा टोन थोडा एकसमान करण्यास मदत करू शकते, पण त्वचा पूर्णपणे उजळवणे किंवा कायमस्वरूपी बदल घडवणे याचे वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत. त्यामुळे हे मुख्य उपचाराऐवजी सपोर्टिव्ह स्किन केअर उपाय म्हणून वापरले जाते.
सामान्य आणि कोरड्या त्वचेसाठी हे तुलनेने सुरक्षित मानले जाते. मात्र, अतिसंवेदनशील किंवा अॅक्ने-प्रोन त्वचेसाठी काही वेळा त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे आधी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे.
सात दिवसांत त्वचेवर हलका ग्लो, मऊपणा आणि ताजेपणा जाणवू शकतो. परंतु खोलवर बदल किंवा मोठे स्किन कंडिशन रिव्हर्स होणे याची अपेक्षा ठेवू नये.
तज्ज्ञांचा सल्ला
तज्ज्ञ सांगतात की तांदळाचे पाणी हे नैसर्गिक आणि सौम्य स्किन केअर पर्याय आहे. मात्र, ते संपूर्ण स्किन केअर रुटीनची जागा घेऊ शकत नाही. योग्य क्लेन्सिंग, मॉइश्चरायझिंग आणि सन प्रोटेक्शन यासोबतच याचा वापर केल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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